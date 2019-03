A Brüsszelben található Manneken Pis nem csak híres, hatalmas vízpazarló is: csak most derült ki, hogy a rendszerét nem is úgy építették, ahogy eddig gondolták.

Nem kis meglepetés érte a brüsszeli városvezetést, amikor tudomást szereztek róla, hogy az egyik leghíresebb köztéri alkotásuk, a pisilő kisfiú (Manneken Pis) és szökőkútja nem újrahasznosított, hanem valójában tiszta, iható vízzel "dolgozik".

A felfedezés egy Régis Callens nevű mérnökhöz köthető, aki ellenőrizte a szobor napi vízfogyasztását. Ekkor derült ki, hogy a Manneken Pis napi szinten 1000-2500 liter tiszta vizet is hajlamos elparazolni, a szobor ugyanis egész más rendszer szerint működik.

A The Guardian cikke szerint a mérnök is úgy tudta, hogy a szobor egy zárt megoldást alkalmaz, amely keringteti a kieengedett vizet, de kiderült, nem ez a helyzet. A dolog azért is súlyos, mert a mérnök adatai szerint az elparazolt víz akár 10 háztartás napi vízszükségletét is képes lenne fedezni. És mivel a szobor elég régóta áll ott, bele sem mernek gondolni, mekkora mennyiség veszett azóta kárba.

A brüsszeli városvezetés most ideiglenes megoldással orvosolta a helyzetet, hogy mielőbb megállítsák a pazarlást, később azonban a teljes vízrendszert átdolgozzák. A képviselőket egyébként annyira felzaklatta az ügy, hogy városszerte ellenőrzik a kutakat, nehogy ott is kárba vesszen a víz.

