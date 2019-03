Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad65409f-496e-4cec-bd96-7d988bc2db04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindezt a keleti értékek tiszteletben tartása érdekében.","shortLead":"Mindezt a keleti értékek tiszteletben tartása érdekében.","id":"20190327_A_sellok_melleinek_a_latvanyatol_vedik_az_embereket_az_indoneziai_cenzorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad65409f-496e-4cec-bd96-7d988bc2db04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb8293c-463e-44b8-9fe2-a699f81b15ed","keywords":null,"link":"/elet/20190327_A_sellok_melleinek_a_latvanyatol_vedik_az_embereket_az_indoneziai_cenzorok","timestamp":"2019. március. 27. 09:03","title":"A sellők melleinek a látványától védik az embereket az indonéziai cenzorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b1f2f8-c241-45b6-b349-a813366714cc","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Szigorítást indított el a jegybank, de továbbra is laza marad – mondta el Matolcsy György újraválasztott jegybankelnök azt követően, hogy az MNB hét év lazítás után óvatos szigorításba fogott, ezzel egy időben azonban egy kötvényvásárlási programot is elindít a hazai vállalati szektor erősítésére. Az alapkamatról az infláció függvényében dönthetnek.","shortLead":"Szigorítást indított el a jegybank, de továbbra is laza marad – mondta el Matolcsy György újraválasztott jegybankelnök...","id":"20190326_kamatdontes_mnb_matolcsy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b1f2f8-c241-45b6-b349-a813366714cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"498a4ce4-34cd-42fe-ba7f-104e1d1b3737","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_kamatdontes_mnb_matolcsy","timestamp":"2019. március. 26. 16:05","title":"Itt az új monetáris irány: egyszerre ad és elvesz az MNB, a piac nem lelkesedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432ec7ea-9d70-4f27-964e-82db46dada15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Izrael válaszcsapásként katonai célpontokat bombázott. ","shortLead":"Izrael válaszcsapásként katonai célpontokat bombázott. ","id":"20190327_Ujabb_raketakat_lottek_ki_Izraelre_a_Gazai_ovezetbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=432ec7ea-9d70-4f27-964e-82db46dada15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0d769c-93f0-4610-8df3-2cbbbe73165f","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Ujabb_raketakat_lottek_ki_Izraelre_a_Gazai_ovezetbol","timestamp":"2019. március. 27. 05:39","title":"Rakétákat lőttek ki Izraelre a Gázai övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Győző egy másik birkózó ismerőse pedig hogy, hogy nem nagy értékű közbeszerzést nyert a NAV-tól. ","shortLead":"Orbán Győző egy másik birkózó ismerőse pedig hogy, hogy nem nagy értékű közbeszerzést nyert a NAV-tól. ","id":"20190327_Orban_testverenek_birkozo_ismerose_dont_a_kozbeszerzesekrol_a_NAVnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfdded99-35c0-4387-9824-52d166ec9e68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Orban_testverenek_birkozo_ismerose_dont_a_kozbeszerzesekrol_a_NAVnal","timestamp":"2019. március. 27. 07:03","title":"Orbán testvérének birkózó ismerőse dönt a közbeszerzésekről a NAV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tagállamoknak 2029-re a műanyag flakonok 90 százalékát össze kell gyűjteniük, ráadásul több terméken, például az intimbetéten figyelmeztetést kell elhelyezni. ","shortLead":"A tagállamoknak 2029-re a műanyag flakonok 90 százalékát össze kell gyűjteniük, ráadásul több terméken, például...","id":"20190327_2021tol_betiltana_a_szivoszalakat_es_a_fulpiszkalokat_az_Europai_Parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e98ce4a2-2c01-4103-b17b-51b5628b7a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd65ff52-d60f-4e90-95de-d8e364b410ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_2021tol_betiltana_a_szivoszalakat_es_a_fulpiszkalokat_az_Europai_Parlament","timestamp":"2019. március. 27. 19:06","title":"2021-től betiltaná a szívószálakat és a fülpiszkálókat az Európai Parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f2d1527-e05c-4bc7-8dd8-de163d78e183","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sőt, szeretnék műsoron tartani a sportmászást, a hullámlovaglást és a gördeszkázást is. ","shortLead":"Sőt, szeretnék műsoron tartani a sportmászást, a hullámlovaglást és a gördeszkázást is. ","id":"20190327_A_NOB_is_javasolja_hogy_szerepeljen_a_breaktanc_a_2024es_parizsi_olimpian","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f2d1527-e05c-4bc7-8dd8-de163d78e183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb2893a-4ab5-4676-846f-70256f612735","keywords":null,"link":"/sport/20190327_A_NOB_is_javasolja_hogy_szerepeljen_a_breaktanc_a_2024es_parizsi_olimpian","timestamp":"2019. március. 27. 22:09","title":"A NOB is javasolja, hogy szerepeljen a breaktánc a 2024-es párizsi olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb07799-0d82-4d5a-8edf-9c2142018ce2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fekete Jenő megsegítésére nagyszabású jótékonysági koncertet szerveztek zenésztársai.","shortLead":"Fekete Jenő megsegítésére nagyszabású jótékonysági koncertet szerveztek zenésztársai.","id":"20190327_A_Facebookon_kert_segitseget_az_egyik_elismert_magyar_gitaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb07799-0d82-4d5a-8edf-9c2142018ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee511e6-b1e0-42d4-bd18-33bffc100291","keywords":null,"link":"/elet/20190327_A_Facebookon_kert_segitseget_az_egyik_elismert_magyar_gitaros","timestamp":"2019. március. 27. 08:40","title":"A Facebookon kért segítséget az egyik elismert magyar gitáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma délután jelenti be Matolcsy György MNB-elnök, hogy milyen irányba fordul a jegybank.","shortLead":"Ma délután jelenti be Matolcsy György MNB-elnök, hogy milyen irányba fordul a jegybank.","id":"20190326_Olyanra_keszulhetnek_Matolcsyek_amire_2011_ota_nem_volt_pelda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1560bdf1-f5e1-4a9e-b34b-addac7fbb892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Olyanra_keszulhetnek_Matolcsyek_amire_2011_ota_nem_volt_pelda","timestamp":"2019. március. 26. 10:57","title":"Olyanra készülhetnek Matolcsyék, amire 2011 óta nem volt példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]