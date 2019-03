Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A kis szigetcsoport nem tűnik kitörési pontnak...","id":"20190327_Orban_a_Zoldfoki_Koztarsasagra_utazik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea0ffeb-b5f2-4f11-9ac9-43c028ab13d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_Orban_a_Zoldfoki_Koztarsasagra_utazik","timestamp":"2019. március. 27. 08:14","title":"Orbán a Zöld-foki Köztársaságba utazik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a945ab0c-0acc-4dbc-a9c2-94ce8a0c53fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei keddi bemutatóján nem csak az új P30-as mobilokra szegeződött a sajtó tekintete. Itt mutatták be a vállalat első okosszemüvegét is.","shortLead":"A Huawei keddi bemutatóján nem csak az új P30-as mobilokra szegeződött a sajtó tekintete. Itt mutatták be a vállalat...","id":"20190326_huawei_napszemuveg_okosszemuveg_gentle_monster","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a945ab0c-0acc-4dbc-a9c2-94ce8a0c53fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c462d275-3e1d-4ce0-b48a-7aa326f20b7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_huawei_napszemuveg_okosszemuveg_gentle_monster","timestamp":"2019. március. 26. 19:33","title":"Csinált egy napszemüveget a Huawei, amellyel telefonálni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdcabb1-7b6c-4346-ba9a-db9ba53d4b61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kormos Anett írja a forgatókönyvet, a Filmalap pedig már megszavazott rá kétmillió forint fejlesztési támogatást.","shortLead":"Kormos Anett írja a forgatókönyvet, a Filmalap pedig már megszavazott rá kétmillió forint fejlesztési támogatást.","id":"20190326_Jon_a_Pappa_Pia_2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bdcabb1-7b6c-4346-ba9a-db9ba53d4b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bf8f35-3cf4-4f5d-ad93-6fc73dbb8cf3","keywords":null,"link":"/kultura/20190326_Jon_a_Pappa_Pia_2","timestamp":"2019. március. 26. 11:13","title":"Jön a Pappa Pia 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c8ada9-bfd0-41d0-802d-3d6ea7701f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt években nem sok Fidesz-programról értesülhetett a közvélemény.","shortLead":"Az elmúlt években nem sok Fidesz-programról értesülhetett a közvélemény.","id":"20190326_Orban_mutatja_be_a_Fidesz_EPprogramjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17c8ada9-bfd0-41d0-802d-3d6ea7701f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dcd2998-fb41-4cdc-bb3a-988b0a77ad29","keywords":null,"link":"/itthon/20190326_Orban_mutatja_be_a_Fidesz_EPprogramjat","timestamp":"2019. március. 26. 09:04","title":"Orbán mutatja be a Fidesz EP-programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6618d683-5c9e-4331-bdf3-756811ef817f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több telek megvásárlására szóló megállapodást írt alá az Atenor. A cég Budapest III. kerületében, a Bécsi út 68-80. szám alatt található, megközelítőleg 5000 négyzetméteres területet vásárolta meg, hogy azon 'A+' kategóriás irodaházat húzzon fel.","shortLead":"Több telek megvásárlására szóló megállapodást írt alá az Atenor. A cég Budapest III. kerületében, a Bécsi út 68-80...","id":"20190327_Beepul_a_Varga_Mihaly_kepviseloi_irodaja_kornyeken_levo_obudai_foghij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6618d683-5c9e-4331-bdf3-756811ef817f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e200dff3-26c4-48e2-b038-153a5ac9c937","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190327_Beepul_a_Varga_Mihaly_kepviseloi_irodaja_kornyeken_levo_obudai_foghij","timestamp":"2019. március. 27. 11:20","title":"Beépül egy 5000 nm-es foghíjtelek, irodaház épül a Kolosy térnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9a3f0b-6801-4d4f-97ca-4fed7dc07a6c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Féltucatnyi nagybank is elég Magyarországon – üzeni Matolcsy György jegybankelnök. A kormánynak ötletei is vannak, hogyan egyesülhetnének.","shortLead":"Féltucatnyi nagybank is elég Magyarországon – üzeni Matolcsy György jegybankelnök. A kormánynak ötletei is vannak...","id":"20190327_Nem_bizna_a_kormany_a_piacra_hogy_melyik_bank_melyikkel_egyesuljon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd9a3f0b-6801-4d4f-97ca-4fed7dc07a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31fba60b-bb40-47c0-ad86-5198a1f56be8","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Nem_bizna_a_kormany_a_piacra_hogy_melyik_bank_melyikkel_egyesuljon","timestamp":"2019. március. 27. 14:26","title":"Nem bízná a kormány a piacra, hogy melyik bank melyikkel egyesüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad65409f-496e-4cec-bd96-7d988bc2db04","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindezt a keleti értékek tiszteletben tartása érdekében.","shortLead":"Mindezt a keleti értékek tiszteletben tartása érdekében.","id":"20190327_A_sellok_melleinek_a_latvanyatol_vedik_az_embereket_az_indoneziai_cenzorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad65409f-496e-4cec-bd96-7d988bc2db04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb8293c-463e-44b8-9fe2-a699f81b15ed","keywords":null,"link":"/elet/20190327_A_sellok_melleinek_a_latvanyatol_vedik_az_embereket_az_indoneziai_cenzorok","timestamp":"2019. március. 27. 09:03","title":"A sellők melleinek a látványától védik az embereket az indonéziai cenzorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bdd3df-a618-4f36-a27e-bd7f347b9615","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél ezzel nem a védekezés, hanem a gondolkodás a jövőről - mondja Novák Katalin Emmi-államtitkár.\r

","shortLead":"A cél ezzel nem a védekezés, hanem a gondolkodás a jövőről - mondja Novák Katalin Emmi-államtitkár.\r

","id":"20190327_Novak_Katalin_Europa_ne_legyen_migranskontinens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97bdd3df-a618-4f36-a27e-bd7f347b9615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5cb350e-0bb6-415f-8dbd-7faa226d1732","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Novak_Katalin_Europa_ne_legyen_migranskontinens","timestamp":"2019. március. 27. 12:59","title":"130 oldalas magyarázatot küld a kormány a Néppártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]