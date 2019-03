Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hét év után kezdett szigorítani kamatpolitikáján a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, mikor kedden, bár az alapkamatot változatlanul hagyta, megemelte az egynapos jegybanki betétek kamatát. Matolcsy György jegybankelnöksége alatt ilyen még nem történt, a döntést a jegybankelnök Nagy Márton és Windisch László alelnökökkel magyarázta meg. ","shortLead":"Hét év után kezdett szigorítani kamatpolitikáján a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa, mikor kedden, bár...","id":"20190326_matolcsy_sajtotajekoztato_kamatdontes_szigoritas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8732f7-4ac3-4863-9c8f-ece1a3ba3a60","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_matolcsy_sajtotajekoztato_kamatdontes_szigoritas","timestamp":"2019. március. 26. 15:02","title":"Matolcsyék elmondják, hogy miért szigorítottak a kamatpolitikán - élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f997f11-fe45-4b15-9604-3d779ec9333f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Torlódásra kell számítani, mert az autók elfoglalják az egyik belső sávot.","shortLead":"Torlódásra kell számítani, mert az autók elfoglalják az egyik belső sávot.","id":"20190327_m7_autopalya_baleset_erd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f997f11-fe45-4b15-9604-3d779ec9333f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d8208-8c93-4bc5-9391-2f90eb23b81c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190327_m7_autopalya_baleset_erd","timestamp":"2019. március. 27. 08:25","title":"Öt autó rohant egymásba az M7-esen Érdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több szemtanú szerint a tetőzet egy része \"szabályosan felrobbant, lemezek repültek mindenfelé\". ","shortLead":"Több szemtanú szerint a tetőzet egy része \"szabályosan felrobbant, lemezek repültek mindenfelé\". ","id":"20190327_Leszakadt_a_Nyugati_palyaudvar_egyik_peronja_folotti_tetoeleme","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0720e5-11e4-4456-be3e-eb2649d01307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6cdda34-c52c-4e51-9966-3427dc5aec04","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Leszakadt_a_Nyugati_palyaudvar_egyik_peronja_folotti_tetoeleme","timestamp":"2019. március. 27. 14:53","title":"Leszakadt a Nyugati pályaudvar egyik peronja fölötti tetőelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590447dc-cdc6-4c81-bbb2-63cca9ebc77a","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Újabb kísérletet tesz az Orbán-kormány, hogy bevegye a budapesti repülőteret, és saját köreihez juttassa a nyereségesen üzemeltethető szolgáltatásokat. A manőver fideszes berkeken belül sem nyerte el mindenki tetszését.","shortLead":"Újabb kísérletet tesz az Orbán-kormány, hogy bevegye a budapesti repülőteret, és saját köreihez juttassa a nyereségesen...","id":"201912__ossztuz_ferihegyre__kormany_es_profitkozelben__fideszes_erdekutkozes__airportyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=590447dc-cdc6-4c81-bbb2-63cca9ebc77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ccc6d32-a84a-4324-819e-6f92140bd64e","keywords":null,"link":"/gazdasag/201912__ossztuz_ferihegyre__kormany_es_profitkozelben__fideszes_erdekutkozes__airportyan","timestamp":"2019. március. 27. 20:00","title":"Kormányzati össztűz Ferihegyre - ki veszíthet többet a kiszorítósdival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közéleti kérdésekről beszélt egy interjúban Nagy Feró, aki szerint az ellenzéknek nem az a dolga, hogy mindig, mindenben ellentmondjon a kormánynak, ehelyett egyeztetni kéne. Ezzel szemben a Fidesz megteheti, hogy nem egyeztet egy-egy döntése előtt, hiszen kétharmaduk van, ez pedig sok mindenre feljogosítja őket.","shortLead":"Közéleti kérdésekről beszélt egy interjúban Nagy Feró, aki szerint az ellenzéknek nem az a dolga, hogy mindig...","id":"20190327_Nagy_Fero_Orban_Viktor_politika_kozelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922c515f-20b0-4a39-89a1-78ee549ae3ca","keywords":null,"link":"/kultura/20190327_Nagy_Fero_Orban_Viktor_politika_kozelet","timestamp":"2019. március. 27. 12:49","title":"Nagy Feró Orbánt tartja a legtehetségesebb politikusnak, a baloldalon nem tud senkit, akire fel tudna nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A McDonald's a gépi mélytanulásra támaszkodva olyan ajánlatokat akar megjeleníteni a vásárlóknak, amiket biztosan megvesznek.","shortLead":"A McDonald's a gépi mélytanulásra támaszkodva olyan ajánlatokat akar megjeleníteni a vásárlóknak, amiket biztosan...","id":"20190327_mesterseges_intelligencia_mcdonalds_gyorsetterem_dynamic_yield","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f64f7f5-172f-43b8-94b4-bcd3f7a5002b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35702208-4466-4d1d-b320-9cfe59b6eb1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_mesterseges_intelligencia_mcdonalds_gyorsetterem_dynamic_yield","timestamp":"2019. március. 27. 12:03","title":"Mesterséges intelligenciát vett a McDonald's, de nem a hús és a saláta közé teszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Az is szabálysértésnek minősül, ha valaki csak lelassít a baleset mellett, hogy lássa, mi történik.","shortLead":"Az is szabálysértésnek minősül, ha valaki csak lelassít a baleset mellett, hogy lássa, mi történik.","id":"20190326_160_ezer_ausztria_buntetes_bameszkodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8da4698-2690-4879-8cf8-6ad988c1eb8f","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190326_160_ezer_ausztria_buntetes_bameszkodas","timestamp":"2019. március. 26. 15:09","title":"160 ezerre is büntethetik a balesetnél bámészkodó autósokat Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Több tízmillió forintot tett bele Simicska Lajos az egyetlen vállalkozásába, amit megtartott.","shortLead":"Több tízmillió forintot tett bele Simicska Lajos az egyetlen vállalkozásába, amit megtartott.","id":"20190327_Simicskanak_mar_csak_a_kecskei_maradtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad05a88c-75c3-46a5-9b8e-c6bd555913cf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_Simicskanak_mar_csak_a_kecskei_maradtak","timestamp":"2019. március. 27. 10:05","title":"Simicskának már csak a kecskéi maradtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]