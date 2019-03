Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc","c_author":"portfolio.hu","category":"enesacegem","description":"Nem csak a bankvezető fizetése lett alacsonyabb tavaly, de az igazgatótanács tagjai is kevesebbet kaptak, nem is kevéssel.","shortLead":"Nem csak a bankvezető fizetése lett alacsonyabb tavaly, de az igazgatótanács tagjai is kevesebbet kaptak, nem is...","id":"20190327_Harmadaval_csokkent_a_nemet_bankvezer_fizetese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d3978-02df-4154-bf80-48fc68cc4adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd3cf1b-bbab-4a7f-bbae-40c9c1f771e0","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_Harmadaval_csokkent_a_nemet_bankvezer_fizetese","timestamp":"2019. március. 27. 17:55","title":"Harmadával csökkent a német bankvezér fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csirkék főszereplésével készülő valóságshow-t indított a Nébih. Még beköltözés is lesz. ","shortLead":"Csirkék főszereplésével készülő valóságshow-t indított a Nébih. Még beköltözés is lesz. ","id":"20190327_Uj_valosagshow_indult_igaz_nagyon_mas_szereplokkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ae20f4-6920-40f9-a9f2-1ad5c6e1aab3","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Uj_valosagshow_indult_igaz_nagyon_mas_szereplokkel","timestamp":"2019. március. 27. 16:17","title":"Új valóságshow indult, igaz, nagyon más szereplőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5288a510-f155-4557-bdbb-5d36cf503015","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt lista- és frakcióvezetője szerint nem akarják követni a Magyarország választotta utat. ","shortLead":"Az Európai Néppárt lista- és frakcióvezetője szerint nem akarják követni a Magyarország választotta utat. ","id":"20190327_Weber_vegye_napirendre_az_Europai_Tanacs_a_magyar_es_a_lengyel_hetes_cikkes_eljarasok_ugyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5288a510-f155-4557-bdbb-5d36cf503015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bc98b14-0876-47f6-85df-e98653277cfd","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Weber_vegye_napirendre_az_Europai_Tanacs_a_magyar_es_a_lengyel_hetes_cikkes_eljarasok_ugyet","timestamp":"2019. március. 27. 18:04","title":"Weber: Vegye napirendre az Európai Tanács a magyar és a lengyel hetes cikkes eljárások ügyét!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab03c51-6109-4189-a245-14dd1847af80","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Tizennégy év alatt 30 százalékkal csökkent a kistelepüléseken az élelmiszerüzletek száma. Ha mégis van kisbolt, a helyiek sokkal magasabb árakkal találkoznak, mint a nagyvárosiak.","shortLead":"Tizennégy év alatt 30 százalékkal csökkent a kistelepüléseken az élelmiszerüzletek száma. Ha mégis van kisbolt...","id":"20190327_A_legszegenyebb_telepuleseken_fizetnek_a_legtobbet_az_elelmiszerekert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aab03c51-6109-4189-a245-14dd1847af80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0237f0e1-5cac-4682-b1be-edbcd52c4194","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190327_A_legszegenyebb_telepuleseken_fizetnek_a_legtobbet_az_elelmiszerekert","timestamp":"2019. március. 27. 15:37","title":"A legszegényebb településeken fizetnek a legtöbbet az élelmiszerekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 73-as verziószámú Chrome már tartalmazza a sötét módot, de kell némi trükk, hogy előcsalogassuk. Főleg Windowson.","shortLead":"A 73-as verziószámú Chrome már tartalmazza a sötét módot, de kell némi trükk, hogy előcsalogassuk. Főleg Windowson.","id":"20190328_google_chrome_sotet_mod_windows_macos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c046ada-4a45-47f7-9b88-fd1d98b934fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_google_chrome_sotet_mod_windows_macos","timestamp":"2019. március. 28. 11:03","title":"Így kapcsolhatja be azonnal a Chrome böngésző rég várt új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c56f19-3fae-4eb8-9a99-af176b4714ac","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"Az önéletrajz nem a legjobb csatorna arra, hogy a személyiségedről közvetítsen.","shortLead":"Az önéletrajz nem a legjobb csatorna arra, hogy a személyiségedről közvetítsen.","id":"20190328_4_dolog_amirol_az_oneletrajzod_biztos_nem_mesel_a_munkaltatonak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2c56f19-3fae-4eb8-9a99-af176b4714ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea5481c-3303-422f-9ad9-045042076bce","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190328_4_dolog_amirol_az_oneletrajzod_biztos_nem_mesel_a_munkaltatonak","timestamp":"2019. március. 28. 15:01","title":"4 dolog, amiről az önéletrajzod biztos nem mesél a munkáltatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"},{"available":true,"c_guid":"b2bcd7d0-7316-4478-b830-608213f7b7af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintük nincs ok kételkedni a perui állami papírok hitelességében.","shortLead":"Szerintük nincs ok kételkedni a perui állami papírok hitelességében.","id":"20190328_Az_inkak_aranyara_adott_allami_garancia_biztositja_a_targyak_eredetiseget_a_kiallitas_szervezoi_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2bcd7d0-7316-4478-b830-608213f7b7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8f3aab-ee5c-4bed-9d4d-aeec3c2388e7","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Az_inkak_aranyara_adott_allami_garancia_biztositja_a_targyak_eredetiseget_a_kiallitas_szervezoi_szerint","timestamp":"2019. március. 28. 08:53","title":"Az inkák aranyára adott állami garancia biztosítja a tárgyak eredetiségét a kiállítás szervezői szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem \"ingyen\" van, mintegy 1,5 megabájt helyet foglalnak el az agyban a nyelv tárolásához és használatához szükséges információk amerikai kutatók szerint.","shortLead":"Nem \"ingyen\" van, mintegy 1,5 megabájt helyet foglalnak el az agyban a nyelv tárolásához és használatához szükséges...","id":"20190328_nyelvismeret_angol_nyelv_nyelvtudas_emberi_agy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72bec5e7-8144-474c-88d1-791c3f0de2e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226e2a70-6148-4153-b967-eaad1d750572","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_nyelvismeret_angol_nyelv_nyelvtudas_emberi_agy","timestamp":"2019. március. 28. 15:33","title":"Amerikai kutatók kiszámolták, mekkora helyet foglal el az agyban a nyelvismeret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]