Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0414668c-3efa-48a6-b3be-a1dcb9d7b9a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oldtimer státusz nem ment fel minden alól. ","shortLead":"Az oldtimer státusz nem ment fel minden alól. ","id":"20190328_trabant_kerekbilincs_kelenfold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0414668c-3efa-48a6-b3be-a1dcb9d7b9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d4c10a-ddb8-43be-96c8-7947b6b6effc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_trabant_kerekbilincs_kelenfold","timestamp":"2019. március. 28. 10:33","title":"Hiába egy csodás 60 éves Trabant, megkapta a maga kerékbilincsét Kelenföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4b11fb-7e1d-4fc5-9364-caf20e291add","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly két alkalommal is megpróbáltak gyorsvonatokat kisiklatni Németországban, a rendőrség szerint terrortámadásra készültek. ","shortLead":"Tavaly két alkalommal is megpróbáltak gyorsvonatokat kisiklatni Németországban, a rendőrség szerint terrortámadásra...","id":"20190328_Pragaban_vettek_orizetbe_a_nemet_vonatok_elleni_merenylet_feltetelezett_kiterveloit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb4b11fb-7e1d-4fc5-9364-caf20e291add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be9bd71-3645-4b1a-a617-d8c4d1f0dbca","keywords":null,"link":"/vilag/20190328_Pragaban_vettek_orizetbe_a_nemet_vonatok_elleni_merenylet_feltetelezett_kiterveloit","timestamp":"2019. március. 28. 14:58","title":"Prágában vették őrizetbe a német vonatok elleni merényletek feltételezett kitervelőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2bcd7d0-7316-4478-b830-608213f7b7af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintük nincs ok kételkedni a perui állami papírok hitelességében.","shortLead":"Szerintük nincs ok kételkedni a perui állami papírok hitelességében.","id":"20190328_Az_inkak_aranyara_adott_allami_garancia_biztositja_a_targyak_eredetiseget_a_kiallitas_szervezoi_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2bcd7d0-7316-4478-b830-608213f7b7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8f3aab-ee5c-4bed-9d4d-aeec3c2388e7","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Az_inkak_aranyara_adott_allami_garancia_biztositja_a_targyak_eredetiseget_a_kiallitas_szervezoi_szerint","timestamp":"2019. március. 28. 08:53","title":"Az inkák aranyára adott állami garancia biztosítja a tárgyak eredetiségét a kiállítás szervezői szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő egy saját kezdeményezésű, úgynevezett motu proprio apostoli levelet, egy törvényt és irányelveket adott ki a témában. A Vatikán területén hatályos, illetve a vatikáni lakosokra és állampolgárokra vonatkozó dokumentumok június 1-jén lépnek életbe. Az intézkedések mintegy 800 embert érintenek, köztük a Vatikán 300 diplomatáját.","shortLead":"A katolikus egyházfő egy saját kezdeményezésű, úgynevezett motu proprio apostoli levelet, egy törvényt és irányelveket...","id":"20190329_Ferenc_papa_rendelet_gyermekmolesztalas_Vatikan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28797c2-ec7b-4a34-951a-60f72d345c03","keywords":null,"link":"/elet/20190329_Ferenc_papa_rendelet_gyermekmolesztalas_Vatikan","timestamp":"2019. március. 29. 14:39","title":"Ferenc pápa rendeletekkel harcol a pedofil papok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17fe3909-28b4-4332-ad54-e2eff6b4a9da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Babel, valamint Széll Tamás és Szulló Szabina tavaly nyáron megnyitott étterme, a Stand került be a 2019-es kalauzba. ","shortLead":"A Babel, valamint Széll Tamás és Szulló Szabina tavaly nyáron megnyitott étterme, a Stand került be a 2019-es kalauzba. ","id":"20190327_Ket_uj_etterem_kapott_Michelincsillagot_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17fe3909-28b4-4332-ad54-e2eff6b4a9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e481d27c-1bcb-4385-b35d-29d43e0c5bc9","keywords":null,"link":"/elet/20190327_Ket_uj_etterem_kapott_Michelincsillagot_Budapesten","timestamp":"2019. március. 27. 16:12","title":"Két új étterem is Michelin-csillagot kapott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ba05db-21c0-496d-8e8c-29d7ee173027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintegy 1100 megcsonkított, levágott uszonyú delfintetem sodródott az Atlanti-óceán francia partjaira év eleje óta, az agresszív ipari halászat okozta tömeges pusztulásuk miatt a francia környezetvédelmi tárca nemzeti tervet vázolt fel az állatok védelmére. ","shortLead":"Mintegy 1100 megcsonkított, levágott uszonyú delfintetem sodródott az Atlanti-óceán francia partjaira év eleje óta...","id":"20190329_megcsonkitott_delfin_franciaorszag_tetem_atlanti_ocean","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61ba05db-21c0-496d-8e8c-29d7ee173027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97d47c4-fcd0-4bb4-8b69-6af00df90c89","keywords":null,"link":"/tudomany/20190329_megcsonkitott_delfin_franciaorszag_tetem_atlanti_ocean","timestamp":"2019. március. 29. 11:33","title":"Sokkoló látvány: 1100 megcsonkított delfint mosott partra a víz Franciaországban év eleje óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ab2b1f-fc61-4535-aa81-cbbfe4fafd76","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színésznő 90. születésnapján avatták fel az emléktábláját a Bem rakparton.","shortLead":"A színésznő 90. születésnapján avatták fel az emléktábláját a Bem rakparton.","id":"20190328_Psota_Iren_emlektablat_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6ab2b1f-fc61-4535-aa81-cbbfe4fafd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a073e3-4fba-4138-a0f1-e6917177ccef","keywords":null,"link":"/kultura/20190328_Psota_Iren_emlektablat_kapott","timestamp":"2019. március. 28. 15:29","title":"Psota Irén emléktáblát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd8017a4-b413-469c-8ed2-9da1bc9fd7c4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyre ritkább NDK-s „papírautóra” vélhetően célzottan vadásznak a tolvajok. Többet visznek el belőlük, mint Mazdából például. ","shortLead":"Az egyre ritkább NDK-s „papírautóra” vélhetően célzottan vadásznak a tolvajok. Többet visznek el belőlük, mint Mazdából...","id":"20190328_autolopas_statisztika_2018","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd8017a4-b413-469c-8ed2-9da1bc9fd7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98273f0-1c1e-4c40-9240-3b7391f7bb71","keywords":null,"link":"/cegauto/20190328_autolopas_statisztika_2018","timestamp":"2019. március. 28. 14:24","title":"Autlópások 2018: Trabantot tartani a legkockázatosabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]