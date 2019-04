A Galaxy Fold mellett másféle összehajtható telefonokon is dolgozik a Samsung. Az egyik elképzelése nagyon hasonlít ahhoz, amit a Xiaominál is kitaláltak.

Korábban már írtunk arról, hogy a Galaxy Fold nem lesz egyedül a Samsung kínálatában: a dél-koreai gyártó többféle megoldással is kísérletezik. Az egyik elképzelés (amelyet még 2017-ben adott be a Samsung Electronics) nemrégiben jelent meg a WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete) adatbázisában.

© LetsGoDigital

A szabadalmi bejelentés mellett látható ábrán egy kétszer hajtható készülék látható. Kihajtott állapotban tabletként lehet használni, ha pedig be van hajtva, akkor mindkét oldalát kijelző fedi. Ismerős elképzelés? Nem véletlenül, nagyon hasonlót készít a Xiaomi is, bár a kétféle megoldásnál vastagságbeli eltérések vannak. Míg a Samsung telefon vastagabb az oldalán, mint a közepén, addig a Xiaomi-modellnek mindenütt egyforma a vastagsága.

Annak érdekében, hogy ne hajoljon meg az eszköz, amikor teljesen nyitva van, a Samsung egy támasztékot használ középen, ezt a képernyő teljes tengelye mentén helyezte el. Behajtott helyzetben a támaszték jól illeszkedik a két kijelző közé.

© LetsGoDigital

A holland LetsGoDigital oldal szokás szerint elkészítette az ábrák alapján a hajtogatható Samsung telefon renderelt képeit. Azt egyelőre nem tudni (a képeken sem látni), hogy a gyártó hogyan és hova helyezné el a kamerákat (a kijelző körül nincsenek szélek), de ezen kívül is még sok apró részlet hiányzik. Ez azért is furcsa, mert a Samsung mindig elég részletes a szabadalmi leírásainál, például a töltőcsatlakozók sosem hiányoznak (lehet, hogy vezeték nélkül lehet csak tölteni az eszközt?) Elképzelhető, hogy mindez azért van így, mert a fejlesztés még korai szakaszában tart. De persze ez sem biztos, ugyanis a Samsung már jelezte, hogy minden évben indítana összehajtható telefont is, szóval akár a 2020-as Samsung-modell is lehet a fenti eszköz.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.