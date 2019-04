Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea46f409-2fda-47cc-83df-76d6c7d94932","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A marseille-i versenyen elért időeredményei alapján úgy érzi Hosszú Katinka, hogy jó úton halad a céljai felé. A háromszoros olimpiai bajnok úszó azt viszont pofonnak élte meg, hogy a világbajnokság válogatóversenyét jelentő országos bajnokságon az egyik kedvenc számában, 200 pillangón nem sikerült megszereznie az indulási jogot.","shortLead":"A marseille-i versenyen elért időeredményei alapján úgy érzi Hosszú Katinka, hogy jó úton halad a céljai felé...","id":"20190402_hosszu_katinka_uszas_orszagos_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea46f409-2fda-47cc-83df-76d6c7d94932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8b40ca-2637-46b7-8143-de3eaaf3351b","keywords":null,"link":"/sport/20190402_hosszu_katinka_uszas_orszagos_bajnoksag","timestamp":"2019. április. 02. 14:43","title":"Hosszú Katinka: Amikor kell, robot akarok lenni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu értesülését az előzetes letartóztatásban lévő Sz. Gáborné korábbi ügyvédje megerősítette.\r

\r

","shortLead":"A 24.hu értesülését az előzetes letartóztatásban lévő Sz. Gáborné korábbi ügyvédje megerősítette.\r

\r

","id":"20190402_csengeri_orokosno_fia_kosa_lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039685b2-f1da-4c46-8fd3-57b472ea4c1a","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_csengeri_orokosno_fia_kosa_lajos","timestamp":"2019. április. 02. 11:49","title":"Öngyilkos lett a csengeri örökösnő fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A békéscsabai Csabagyöngye igazgatója, Szente Béla Facebook-posztban kért elnézést az emberektől, és határolódott el az aláírásgyűjtéstől. Szente egyébként nem csak az intézményben, a helyi Fideszben is fontos szerepet tölt be.","shortLead":"A békéscsabai Csabagyöngye igazgatója, Szente Béla Facebook-posztban kért elnézést az emberektől, és határolódott el...","id":"20190402_A_kulturalis_kozpont_elott_gyujtottek_az_alairasokat_az_unios_ugyeszsegert_Bekescsaban_a_fideszes_igazgato_elhatarolodott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0924096a-740c-4caa-96a4-0489c558e20b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8f0b05-140a-47f8-966f-7141ab25896c","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_A_kulturalis_kozpont_elott_gyujtottek_az_alairasokat_az_unios_ugyeszsegert_Bekescsaban_a_fideszes_igazgato_elhatarolodott","timestamp":"2019. április. 02. 12:45","title":"A kulturális központ előtt gyűjtötték az aláírásokat az uniós ügyészségért Békéscsabán, a fideszes igazgató elhatárolódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Associated Press és a Snopes a jövőben is ötletel majd a Facebookkal, de tényellenőrzést már nem végeznek a közösségi oldalnak.","shortLead":"Az Associated Press és a Snopes a jövőben is ötletel majd a Facebookkal, de tényellenőrzést már nem végeznek...","id":"20190402_facebook_alhirek_tenyellenorzes_associated_press_snopes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e083bc-f8dd-45e4-8e6a-f973d8817897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eebed32-2aed-464b-b550-ce93ca015461","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_facebook_alhirek_tenyellenorzes_associated_press_snopes","timestamp":"2019. április. 02. 17:33","title":"Mi lesz így az álhírekkel? Otthagyja a Facebookot a két legnagyobb tényfeltáró cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégpedig Harry herceggel együtt. Épül az új közösségi birodalom.","shortLead":"Mégpedig Harry herceggel együtt. Épül az új közösségi birodalom.","id":"20190403_Meghan_Markle_visszatert_az_Instagramra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962626ad-5615-4e2f-b3e4-195a2c0b335a","keywords":null,"link":"/elet/20190403_Meghan_Markle_visszatert_az_Instagramra","timestamp":"2019. április. 03. 09:08","title":"Meghan Markle visszatért az Instagramra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1a6c242-ed58-4c95-bf78-8962295c479a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közben a párizsi Louvre is kiállítaná a képet, de nem találják.","shortLead":"Közben a párizsi Louvre is kiállítaná a képet, de nem találják.","id":"20190402_Eltunt_a_vilag_legdragabb_festmenye_mellesleg_egy_Leonardo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1a6c242-ed58-4c95-bf78-8962295c479a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341854a0-e0cf-42ed-abc6-a5b99ecbe807","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Eltunt_a_vilag_legdragabb_festmenye_mellesleg_egy_Leonardo","timestamp":"2019. április. 02. 10:23","title":"Eltűnt a világ legdrágább festménye, mellesleg egy Leonardo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tizenöt új járat indul a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről az április elején életbe lépett nyári menetrendi időszakban.","shortLead":"Tizenöt új járat indul a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről az április elején életbe lépett nyári menetrendi...","id":"20190402_Mar_tudjuk_hova_repul_Ferihegyrol_iden_nyaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d679a9-bb18-43be-b153-e69df9a909c1","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Mar_tudjuk_hova_repul_Ferihegyrol_iden_nyaron","timestamp":"2019. április. 02. 15:04","title":"Már tudjuk, hova repül Ferihegyről idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b07fca3-7fdc-49b5-b2d5-82e25f9a6de1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jura korszakban komoly fejlődésen mentek át a gombák, a dinók kihalását okozó események viszont hidegen hagyták őket. ","shortLead":"A jura korszakban komoly fejlődésen mentek át a gombák, a dinók kihalását okozó események viszont hidegen hagyták őket. ","id":"20190402_Tuleltek_a_gombak_a_dinoszauruszok_kihalasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b07fca3-7fdc-49b5-b2d5-82e25f9a6de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e0fce7-079d-4622-af03-3d568fe02249","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_Tuleltek_a_gombak_a_dinoszauruszok_kihalasat","timestamp":"2019. április. 02. 18:03","title":"Túlélték a gombák a dinoszauruszok kihalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]