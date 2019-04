Ma Magyarországon minden tizedik ember akadályba ütközik egy weboldal használata során. Olyan egyszerű folyamatok is, mint az elektronikus bankolás, az online vásárlás vagy éppen egy videós tartalom megismerése sokaknak okozhat nehézséget. Ezen változtatna most egy hazai kezdeményezés.

Az IThon.info úgy határozott, egy zászló alá vonja be az informatikus szakmát. Az IT Összefogás nevű projekt célja, hogy minél több weboldalt és szoftvert tegyenek akadálymentessé. Az idei évben elsősorban a látássérült embereket érintő megoldásokat keresik, amivel idehaza mintegy 80 ezer ember mindennapjai válhatnak komfortosabbá.

A látássérülteket internetezés közben a képernyőolvasó szoftver segíti, így az az információ juthat el hozzájuk, amit az fel tud olvasni. Ám, ez nem mindig egyszerű. „Ha egy oldal tele van fotókkal, vagy a szöveg különböző buborékokban jelenik meg, az számunkra teljesen használhatatlan. A beszélő program nem érzékeli a képeket, és előfordulhat, hogy nekem annyit mond a gép, hogy: üres, üres, üres” – hangsúlyozza Agárdi Szilvia énekesnő, az Informatika a Látássérültekért Alapítvány önkéntes munkatársa. Szilviának a webshopos vásárlás is gyakran jelent gondot. Sok esetben ugyanis csak egy fotót jelenítenek meg a termékekről szöveges leírás nélkül, amit a szoftver nem tud olvasni.

Pál Zsolt programozó, informatikatanár szerint a dizájn már fontosabb lett a tartalomnál, ami megnehezítheti az információhoz való hozzáférést. Sokszor a már létező és egyszerűen alkalmazható megoldásokra sem figyelnek a fejlesztők, ami alap lenne az akadálymentes használat során. Az, hogy egy oldalon logikus legyen a menü elrendezése, irányítható legyen a honlap billentyűzettel is, vagy éppen feliratozzák a képeket, videókat, csak odafigyelés kérdése. "Lehet, hogy nem mindenki gondol bele, de mi kikapcsolt képernyővel használjuk a netet” – teszi hozzá Zsolt.

A céges csapatok kétféle problémát fognak megoldani, egyrészt amelyek a látássérült embereket segítő eszközökben (assistive technológiák) jelennek meg, másrészt a weboldalaknál akadálymentesítéskor megjelenő hibákat, amelyeket a core code-ban, vagy webmotorban kell javítani.

Az IT Összefogáshoz 2019. május 6-a éjfélig lehet csatlakozni. A cégeknek a feladatok megoldásán kívül azt is vállalniuk kell, hogy az esélyegyenlőség megteremtéséért a jövőben kollégáik, fejlesztőik körében is megkezdik a téma népszerűsítését és az érzékenyítést. Azok a vállalatok, amelyek komolyan elkötelezik magukat a mozgalom mellett, egy évre megkapják a #akadalymentesITs címet. Jelentkezni ezen a weboldalon lehet.

