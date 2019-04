Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ebf1631-db2a-45e4-b243-02a76b31fd02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vági Bence, a magyar Recirquel Újcirkusz Társulat művészeti vezetője rendezte azt az előadást, amelynek csütörtökön volt a világpremierje Münchenben. ","shortLead":"Vági Bence, a magyar Recirquel Újcirkusz Társulat művészeti vezetője rendezte azt az előadást, amelynek csütörtökön...","id":"20190405_Orban_Rahel_is_ott_volt_a_felig_magyar_ujcirkuszi_eloadas_vilagpremierjen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ebf1631-db2a-45e4-b243-02a76b31fd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5efd74c2-25a7-411a-887a-3aea74cb71de","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Orban_Rahel_is_ott_volt_a_felig_magyar_ujcirkuszi_eloadas_vilagpremierjen","timestamp":"2019. április. 05. 10:26","title":"Orbán Ráhel cirkuszban tűnt fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump megtekintette a falat, amely ugyan az ő nevét viseli, ám valójában már az előtt engedélyezték, hogy elnökké választották volna.","shortLead":"Trump megtekintette a falat, amely ugyan az ő nevét viseli, ám valójában már az előtt engedélyezték, hogy elnökké...","id":"20190406_Donald_Trump_a_mexikoi_hataron_a_migransok_forduljanak_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04226348-dcee-4af1-8568-25172ac4ed66","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Donald_Trump_a_mexikoi_hataron_a_migransok_forduljanak_vissza","timestamp":"2019. április. 06. 08:40","title":"Donald Trump a mexikói határon: a migránsok forduljanak vissza!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"Karácsony Gergely","category":"velemeny","description":"Budapest kiharcolhatja a szabadságot, még Orbán ellenében is.","shortLead":"Budapest kiharcolhatja a szabadságot, még Orbán ellenében is.","id":"20190406_Karacsony_Gergely_A_valtozas_a_nagyvarosokban_kezdodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b39a3fb-9af6-413b-98f6-b8503c47d672","keywords":null,"link":"/velemeny/20190406_Karacsony_Gergely_A_valtozas_a_nagyvarosokban_kezdodik","timestamp":"2019. április. 06. 10:30","title":"Karácsony Gergely: A változás a nagyvárosokban kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Manfred Weber egy sajtóbeszélgetésen elárulta, a Stanford szállhat be a CEU mellé.","shortLead":"Manfred Weber egy sajtóbeszélgetésen elárulta, a Stanford szállhat be a CEU mellé.","id":"20190405_Weber_Nem_Orban_hatarozza_meg_a_jovot_hanem_Merkel_es_en","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445705a3-62dc-43b1-ad39-efe774b0fdb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190405_Weber_Nem_Orban_hatarozza_meg_a_jovot_hanem_Merkel_es_en","timestamp":"2019. április. 05. 06:59","title":"Weber: Nem Orbán határozza meg a jövőt, hanem Merkel és én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c84be01a-5300-4494-b9bc-52243121ee23","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Testkamerát viselnek a Mátészalkát érintő vasútvonalakon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók – közölte a MÁV pénteken az MTI-vel. A vasúttársaság munkatársaik biztonságára, valamint az utasok és vagyontárgyaik védelmére hivatkozva vezette be az intézkedést.","shortLead":"Testkamerát viselnek a Mátészalkát érintő vasútvonalakon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók – közölte a MÁV pénteken...","id":"20190405_Testkamerat_kaptak_a_mateszalkai_vonalon_dolgozo_kalauzok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c84be01a-5300-4494-b9bc-52243121ee23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a2fffe-c26c-4ba1-98ba-c1b331a9fd05","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Testkamerat_kaptak_a_mateszalkai_vonalon_dolgozo_kalauzok","timestamp":"2019. április. 05. 08:36","title":"Testkamerát kaptak a mátészalkai vonalon dolgozó kalauzok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen tesztelte a SpaceX Elon Musk Csillaghajójának hajtóművét, a Raptort.","shortLead":"Sikeresen tesztelte a SpaceX Elon Musk Csillaghajójának hajtóművét, a Raptort.","id":"20190404_spacex_elon_musk_starship_csillaghajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81f27e55-f3c9-4634-8c7d-03743605d544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6bbcd50-368d-434b-80c3-a34012098925","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_spacex_elon_musk_starship_csillaghajo","timestamp":"2019. április. 04. 14:33","title":"Videó: Kipróbálták a hajtóművet, amivel ember utazhat a Marsra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3037861b-446f-45db-9e5c-bf2b02db2400","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"DrMáriás ismét alkotott. Ezúttal Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, a Fidesz \"bevándorlási szakértője\" a célpont. ","shortLead":"DrMáriás ismét alkotott. Ezúttal Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, a Fidesz \"bevándorlási szakértője\"...","id":"20190405_A_migransok_legujabb_trukkje_hogy_titokban_Nogradi_Gyorgymasokka_muttetik_magukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3037861b-446f-45db-9e5c-bf2b02db2400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d8d1c3-1646-493f-8ecd-d22e9ee36f9a","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_A_migransok_legujabb_trukkje_hogy_titokban_Nogradi_Gyorgymasokka_muttetik_magukat","timestamp":"2019. április. 05. 11:00","title":"\"A migránsok legújabb trükkje, hogy titokban Nógrádi György-másokká műttetik magukat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar nagykövet visszapattant a szlovén kormányról.","shortLead":"A magyar nagykövet visszapattant a szlovén kormányról.","id":"20190405_Orbancimlap_miatt_kovetelt_cenzurat_a_szloven_kormanytol_a_nagykovet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681b5a27-5e93-40fe-9301-f2982907fe45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5396c17-9c79-4e2b-be4b-7c39ceccb895","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Orbancimlap_miatt_kovetelt_cenzurat_a_szloven_kormanytol_a_nagykovet","timestamp":"2019. április. 05. 11:20","title":"Orbán-címlap miatt követelt cenzúrát a szlovén kormánytól a magyar nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]