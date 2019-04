Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Úgy is megválasztották Trumpot elnöknek, hogy nem tette nyilvánossá az adóbevallását, innentől tehát nincs értelme ezt kérni tőle - érvel a Fehér Ház.","shortLead":"Úgy is megválasztották Trumpot elnöknek, hogy nem tette nyilvánossá az adóbevallását, innentől tehát nincs értelme ezt...","id":"20190407_Uzent_Trump_kabinetfonoke_soha_nem_fogjak_kiadni_az_elnok_adobevallasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2850cb-d689-4e13-ad33-c03ad1d42881","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Uzent_Trump_kabinetfonoke_soha_nem_fogjak_kiadni_az_elnok_adobevallasat","timestamp":"2019. április. 07. 21:28","title":"Üzent Trump kabinetfőnöke: soha nem fogják kiadni az elnök adóbevallását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt orvvadász akart orrszarvút lőni a Kruger Nemzeti Parkban, de végül csak négyen jöttek ki onnan élve.","shortLead":"Öt orvvadász akart orrszarvút lőni a Kruger Nemzeti Parkban, de végül csak négyen jöttek ki onnan élve.","id":"20190408_elefant_orrszarvu_elefant_orvvadasz_del_afrika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc8aaf92-40c6-4c49-bdc9-cc70a69fff20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e8824f-44a2-4300-aad1-99770a2e2a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_elefant_orrszarvu_elefant_orvvadasz_del_afrika","timestamp":"2019. április. 08. 08:33","title":"Elefánt taposta halálra, az oroszlánok felfalták az orvvadászt Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e469de71-351c-4601-aef2-ad431286c839","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Végig vezetve győzte le a csapat a házigazda horvátokat.","shortLead":"Végig vezetve győzte le a csapat a házigazda horvátokat.","id":"20190407_A_magyar_vizilabdavalogatott_nyerte_a_ferfi_Europa_Kupat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e469de71-351c-4601-aef2-ad431286c839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f85dbb0-1002-450f-b7c2-f5977ac662c6","keywords":null,"link":"/sport/20190407_A_magyar_vizilabdavalogatott_nyerte_a_ferfi_Europa_Kupat","timestamp":"2019. április. 07. 21:50","title":"A magyar vízilabda-válogatott nyerte a férfi Európa Kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19b9f6f2-9876-4a4f-9e93-d56dd9d94c5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mára több mint 3,5 millió olyan vezetékes elérést biztosít a Telekom hálózata, ahol legalább 30 Mbps sebességgel internetezhetnek az ügyfelek – közölte a szolgáltató, kihangyúlyozva, hogy egymillió elérés esetén már gigabites sebességet biztosító optikai hálózat áll az ügyfelek rendelkezésére, akik itt akár 2 Gbps sebességű otthoni internetcsomagot is igénybe vehetnek.","shortLead":"Mára több mint 3,5 millió olyan vezetékes elérést biztosít a Telekom hálózata, ahol legalább 30 Mbps sebességgel...","id":"20190408_magyar_telekom_gigabites_optikai_halozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b9f6f2-9876-4a4f-9e93-d56dd9d94c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1995475e-7c4f-49dd-8fde-ed9a262ef1b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_magyar_telekom_gigabites_optikai_halozat","timestamp":"2019. április. 08. 15:03","title":"Egymillió helyen ad már 1 Gbps internetet a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f48b0ca-0054-45eb-adbc-2381f39207da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hol máshol, mint Kínában.","shortLead":"Hol máshol, mint Kínában.","id":"20190407_mclaren_650_s","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f48b0ca-0054-45eb-adbc-2381f39207da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b24452-3dca-4b17-b17d-7945c9fe392c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_mclaren_650_s","timestamp":"2019. április. 08. 10:22","title":"Bosszút állt a kamu szupersportkocsi, darabjaira esett a parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3accd5ef-9bb1-489b-92ba-e4990d6f3049","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a 3-as metró Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest közötti szakaszának a felújítása, megnéztük, hogyan sikerült helyettesíteni a 3-as metrót ezen a szakaszon. Az autósok feje már főhetett, sok helyütt 20-30 perc csúszást okozott a pótlás. A reggeli csúcs kisebb fennakadásokkal, de nagyobb gond nélkül lement. A kerékpárosoknak is kiadtak egy hasznos térképet.","shortLead":"Megkezdődött a 3-as metró Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest közötti szakaszának a felújítása, megnéztük, hogyan sikerült...","id":"20190408_metropotlas_elso_nap_kobanya_kispest_nagyvarad_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3accd5ef-9bb1-489b-92ba-e4990d6f3049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645e4b39-d597-47c8-a131-f4ef05273583","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_metropotlas_elso_nap_kobanya_kispest_nagyvarad_ter","timestamp":"2019. április. 08. 07:10","title":"A hétfő reggeli csúcsban közepesre vizsgázott a dél-pesti metrópótlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cseppentőfej miatt félreérthető volt az adagolása a terméknek, több csecsemő is kórházba került emiatt. ","shortLead":"A cseppentőfej miatt félreérthető volt az adagolása a terméknek, több csecsemő is kórházba került emiatt. ","id":"20190407_Veszelyesen_tul_lehet_adagolni_ezt_a_csecsemoknek_valo_vitamint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d61f8e6a-df17-4ea9-8ea1-94e2c4bbe758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30dc316a-133e-4352-9d14-68966a14c66d","keywords":null,"link":"/kkv/20190407_Veszelyesen_tul_lehet_adagolni_ezt_a_csecsemoknek_valo_vitamint","timestamp":"2019. április. 07. 10:20","title":"Veszélyesen túl lehet adagolni ezt a csecsemőknek való vitamint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész nehezményezte, hogy nem nyert díjat. Szerinte az országban alap a teljesítmény totális ignorálása, ha nincs mellé bratyizás.","shortLead":"A zenész nehezményezte, hogy nem nyert díjat. Szerinte az országban alap a teljesítmény totális ignorálása, ha nincs...","id":"20190408_Majka_durvan_nekiment_a_Fonogram_zsurijenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44ba94b4-94e2-4a0f-9a8c-685b6f39e10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"102a5fc5-5cbf-4b0c-b07e-c4953ad0d0c6","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Majka_durvan_nekiment_a_Fonogram_zsurijenek","timestamp":"2019. április. 08. 09:29","title":"Majka durván nekiment a Fonogram zsűrijének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]