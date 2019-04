Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"\"Szervezkedés áll\" a kormánypártiak szerint amögött, hogy az önkormányzati választáson az ellenzék nyert Isztambulban.","shortLead":"\"Szervezkedés áll\" a kormánypártiak szerint amögött, hogy az önkormányzati választáson az ellenzék nyert Isztambulban.","id":"20190407_Az_osszes_isztambuli_szavazatot_ujraszamlaltatna_a_torok_kormanypart_mert_veresegre_allnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e965b824-a69c-4a96-8b4d-855df15b15cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190407_Az_osszes_isztambuli_szavazatot_ujraszamlaltatna_a_torok_kormanypart_mert_veresegre_allnak","timestamp":"2019. április. 07. 16:32","title":"Az összes isztambuli szavazatot újraszámláltatná a török kormánypárt, mert vereségre állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88487438-5f7e-4a2c-b589-04b577008f3c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 80 éves terv valósult meg Pesterzsébeten a Klapka téri református templom felépítésével.","shortLead":"Több mint 80 éves terv valósult meg Pesterzsébeten a Klapka téri református templom felépítésével.","id":"20190407_Orban_Viktor_templomavatason_szidta_egyet_az_Europai_Uniot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88487438-5f7e-4a2c-b589-04b577008f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d32e623-ffda-47c9-bb0e-a82786a9f05f","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Orban_Viktor_templomavatason_szidta_egyet_az_Europai_Uniot","timestamp":"2019. április. 07. 17:59","title":"Orbán Viktor templomavatáson szidta egyet az Európai Uniót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","shortLead":"Jávor Benedek 4. helye biztos a listán, de más párbeszédes politikusok is felkerülnek majd rá. ","id":"20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebffeaed-326b-4cc9-9585-03d3703f57d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4372f1e3-04f4-4eac-a6ff-83d326cf86ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Rabolintott_a_Parbeszed_kongresszusa_az_MSZPvel_kozos_EPlistara","timestamp":"2019. április. 07. 15:22","title":"Rábólintott a Párbeszéd kongresszusa az MSZP-vel közös EP-listára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d33408-0281-485e-87ef-7c8c9bdfc372","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Fekete-fehér, fent-lent… Szélsőségek, kettősségek egysége ad vázat a Hopp Ferenc múzeum legújabb, az intézmény hagyományaihoz képest mindenképp extrémnek mondható kiállításának. A köztes lét túloldalán. ","shortLead":"Fekete-fehér, fent-lent… Szélsőségek, kettősségek egysége ad vázat a Hopp Ferenc múzeum legújabb, az intézmény...","id":"20190408_Tested_mint_mandala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6d33408-0281-485e-87ef-7c8c9bdfc372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a760bd-b21d-4d99-b667-27ad45280fc1","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190408_Tested_mint_mandala","timestamp":"2019. április. 08. 13:05","title":"Tested mint mandala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak foglalkozik a magyar kultúrával a külföldi sajtó!","shortLead":"Csak foglalkozik a magyar kultúrával a külföldi sajtó!","id":"20190407_A_Guardianig_jutott_Okovacs_kerese_az_Opera_enekeseihez_hogy_valljak_magukat_afroamerikainak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e04bb4c-91a0-465e-9436-4094c1a34d2e","keywords":null,"link":"/kultura/20190407_A_Guardianig_jutott_Okovacs_kerese_az_Opera_enekeseihez_hogy_valljak_magukat_afroamerikainak","timestamp":"2019. április. 07. 19:07","title":"A Guardianig jutott Ókovács kérése az Opera énekeseihez, hogy vallják magukat afroamerikainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legnagyobb városban nem a török elnök pártja nyert, de hiába akarta Erdogan, a kerületek többségében nem lesz újraszámlálás.","shortLead":"A legnagyobb városban nem a török elnök pártja nyert, de hiába akarta Erdogan, a kerületek többségében nem lesz...","id":"20190409_Szembement_Erdogannal_a_torok_valasztasi_tanacs_nem_lesz_ujraszamlalas_Isztambulban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d00f84f-ae66-4214-8e14-a7a2d9b6720a","keywords":null,"link":"/vilag/20190409_Szembement_Erdogannal_a_torok_valasztasi_tanacs_nem_lesz_ujraszamlalas_Isztambulban","timestamp":"2019. április. 09. 05:37","title":"Szembement Erdogannal a török választási tanács, nem lesz újraszámlálás Isztambulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d86bb1e9-a37d-43db-8f66-f43b037fd76a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy több mint ötméteres pitont fogtak a floridai Big Cypress természetvédelmi területen, ez a Dél-Floridában valaha is talált egyik legnagyobb óriáskígyó.","shortLead":"Egy több mint ötméteres pitont fogtak a floridai Big Cypress természetvédelmi területen, ez a Dél-Floridában valaha is...","id":"20190408_piton_szarvas_florida_big_cypress_kigyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d86bb1e9-a37d-43db-8f66-f43b037fd76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30fc2c77-b855-4f05-a247-52916c9e5975","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_piton_szarvas_florida_big_cypress_kigyo","timestamp":"2019. április. 08. 17:33","title":"Akkora pitont találtak Floridában, amelyik egy szarvast is lenyelhetett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f613688f-b31a-40c0-b541-d085dfea9068","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mindmáig anonimitásba burkolózó brit énekes-dalszerző saját nemzedékének egyik legizgalmasabb karaktere április 30-án lép fel az A38 Hajón.



","shortLead":"A mindmáig anonimitásba burkolózó brit énekes-dalszerző saját nemzedékének egyik legizgalmasabb karaktere április 30-án...","id":"20190408_Jon_Chelou","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f613688f-b31a-40c0-b541-d085dfea9068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb67bbd-ea75-473d-9966-de251192c3dc","keywords":null,"link":"/kultura/20190408_Jon_Chelou","timestamp":"2019. április. 08. 17:17","title":"Jön Chelou","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]