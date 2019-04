Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07f770d9-a04e-4046-b4f8-64ce73f11c99","c_author":"K.G.","category":"elet","description":"Mondhatnánk, bármi lehet az, ami ez idő tájt sörisszának jólesik. De azért adjuk meg a módját. \r

","shortLead":"Mondhatnánk, bármi lehet az, ami ez idő tájt sörisszának jólesik. De azért adjuk meg a módját. \r

","id":"20190408_Mi_az_a_tavaszi_sor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07f770d9-a04e-4046-b4f8-64ce73f11c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a29964-fb52-4a68-bdcb-6fbb91e3d923","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Mi_az_a_tavaszi_sor","timestamp":"2019. április. 08. 19:38","title":"Mi az a tavaszi sör?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69400ab3-6b95-4920-837c-210aa474ffdf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Búvárok keresik a folyóba zuhant autók utasait. ","shortLead":"Búvárok keresik a folyóba zuhant autók utasait. ","id":"20190407_Leomlot_egy_hid_ket_auto_a_folyoba_zuhant_Braziiaban__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69400ab3-6b95-4920-837c-210aa474ffdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6adf3b-7b6a-44a1-ab1a-8279180bc3f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Leomlot_egy_hid_ket_auto_a_folyoba_zuhant_Braziiaban__foto","timestamp":"2019. április. 07. 15:44","title":"Leomlott egy híd, két autó a folyóba zuhant Brazíiában - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76959140-f878-49bc-8380-8814ca8d399c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap éjjel nyitották fel a koporsókat, köztük egy két és félezer éve élt főpapét, a Nílus-menti Minjában. ","shortLead":"Vasárnap éjjel nyitották fel a koporsókat, köztük egy két és félezer éve élt főpapét, a Nílus-menti Minjában. ","id":"20190408_egyiptom_minja_okori_szarkofag_felnyitas_elo_kozvetites_regeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76959140-f878-49bc-8380-8814ca8d399c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1776bd-b0c1-4685-98ab-ce93b4b9c7a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_egyiptom_minja_okori_szarkofag_felnyitas_elo_kozvetites_regeszet","timestamp":"2019. április. 08. 19:01","title":"Élőben közvetítették, ahogy kinyitnak három egyiptomi szarkofágot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy sor lakossági állampapírforma szűnik meg azzal, hogy piacra dobják a Nemzeti Kötvényt – derült ki egy háttérbeszélgetésen.","shortLead":"Egy sor lakossági állampapírforma szűnik meg azzal, hogy piacra dobják a Nemzeti Kötvényt – derült ki...","id":"20190408_Itt_vannak_a_reszletek_a_Nemzeti_Kotvenyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97592f5a-60d7-4df4-9bf1-f89d05a77d6c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190408_Itt_vannak_a_reszletek_a_Nemzeti_Kotvenyrol","timestamp":"2019. április. 08. 16:12","title":"Itt vannak a részletek a Nemzeti Kötvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfa8fd4-7ed2-4b12-940b-7467d421a36d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Kerékpárosklub a 3-as metró déli szakasza körüli káosz elkerülésére ajánl nagyrészt bringautakon vagy kisebb forgalmú utcákban vezető biciklis kerülőutakat.","shortLead":"A Kerékpárosklub a 3-as metró déli szakasza körüli káosz elkerülésére ajánl nagyrészt bringautakon vagy kisebb forgalmú...","id":"20190408_A_3as_metropotlo_helyett_bringazna_inkabb_Terkepen_a_biciklis_keruloutak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dfa8fd4-7ed2-4b12-940b-7467d421a36d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1518372a-b2d5-46c2-8621-0f369051836f","keywords":null,"link":"/elet/20190408_A_3as_metropotlo_helyett_bringazna_inkabb_Terkepen_a_biciklis_keruloutak","timestamp":"2019. április. 08. 10:15","title":"A 3-as metrópótló helyett bringázna inkább? Térképen a biciklis kerülőutak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed5cd013-62ea-4181-92bb-236739faef72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"David Attenborough új filmjének egyik jelenete máris ikonikus lett: néhány képkockában összefoglalja, miről is szól a klímaváltozás, és miért kell megállítani. ","shortLead":"David Attenborough új filmjének egyik jelenete máris ikonikus lett: néhány képkockában összefoglalja, miről is szól...","id":"20190408_Mindenkit_kiboritott_a_sziklarol_lezuhano_rozmar_az_uj_Attenboroughfilmben__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed5cd013-62ea-4181-92bb-236739faef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5bbff13-c187-4862-8c17-c662a6961cb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_Mindenkit_kiboritott_a_sziklarol_lezuhano_rozmar_az_uj_Attenboroughfilmben__video","timestamp":"2019. április. 08. 12:46","title":"Mindenkit megrázott a szikláról lezuhanó rozmár az új Attenborough-filmben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ae5acf-77aa-4456-969a-7f2d1cd3df45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok milliárd forintos túlszámlázás történt 2014-ben az Öveges-program oktatási témájú EU-s pénzeivel, ám a mai napig nem történt vádemelés, a NAV 2016 óta nem jutott dűlőre az ügyben.\r

\r

","shortLead":"Sok milliárd forintos túlszámlázás történt 2014-ben az Öveges-program oktatási témájú EU-s pénzeivel, ám a mai napig...","id":"20190408_A_mai_napig_nincs_vademeles_a_2014es_Ovegesprogram_szabalytalansagai_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83ae5acf-77aa-4456-969a-7f2d1cd3df45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c853d80-dcca-49ea-a35d-8312998a2ea6","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_A_mai_napig_nincs_vademeles_a_2014es_Ovegesprogram_szabalytalansagai_ugyeben","timestamp":"2019. április. 08. 14:44","title":"A mai napig nincs vádemelés a 2014-es Öveges-program szabálytalanságai ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3accd5ef-9bb1-489b-92ba-e4990d6f3049","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a 3-as metró Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest közötti szakaszának a felújítása, megnéztük, hogyan sikerült helyettesíteni a 3-as metrót ezen a szakaszon. Az autósok feje már főhetett, sok helyütt 20-30 perc csúszást okozott a pótlás. A reggeli csúcs kisebb fennakadásokkal, de nagyobb gond nélkül lement. A kerékpárosoknak is kiadtak egy hasznos térképet.","shortLead":"Megkezdődött a 3-as metró Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest közötti szakaszának a felújítása, megnéztük, hogyan sikerült...","id":"20190408_metropotlas_elso_nap_kobanya_kispest_nagyvarad_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3accd5ef-9bb1-489b-92ba-e4990d6f3049&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645e4b39-d597-47c8-a131-f4ef05273583","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_metropotlas_elso_nap_kobanya_kispest_nagyvarad_ter","timestamp":"2019. április. 08. 07:10","title":"A hétfő reggeli csúcsban közepesre vizsgázott a dél-pesti metrópótlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]