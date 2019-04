Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7a334ca-23d2-4eb8-a908-d285871016dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az AutoWallis árbevétele tavaly 65,5 milliárd forint volt. ","shortLead":"Az AutoWallis árbevétele tavaly 65,5 milliárd forint volt. ","id":"20190409_Ot_ev_alatt_megduplazna_arbevetelet_a_tozsde_autos_cege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7a334ca-23d2-4eb8-a908-d285871016dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea5b521-5791-462b-ad87-62f1bfba5447","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Ot_ev_alatt_megduplazna_arbevetelet_a_tozsde_autos_cege","timestamp":"2019. április. 09. 10:24","title":"Öt év alatt megduplázná árbevételét a tőzsde autós cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU rektora a Klubrádiónak azt mondta: biztosan megnyitják a bécsi kampuszt, de Nádor utcai intézményüket is megtartják, bármi is lesz a Fidesztől várt jogi engedéllyel. Azt még azonban nem tudja, ha nem kapnak engedélyt, miképpen maradnak a magyar fővárosban.","shortLead":"A CEU rektora a Klubrádiónak azt mondta: biztosan megnyitják a bécsi kampuszt, de Nádor utcai intézményüket is...","id":"20190409_Ignatieff_Meg_nem_tudjuk_hogyan_de_maradunk_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521bbf70-3f49-4809-93d0-b5cf9d2857ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Ignatieff_Meg_nem_tudjuk_hogyan_de_maradunk_Budapesten","timestamp":"2019. április. 09. 10:14","title":"Ignatieff: Még nem tudjuk, hogyan, de marad a CEU Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Húsz éve nem volt ekkora aszály, és ez a jövő héten sem változik érdemben.","shortLead":"Húsz éve nem volt ekkora aszály, és ez a jövő héten sem változik érdemben.","id":"20190407_Esni_fog_de_nem_eleget__itt_az_elorejelzes_a_jovo_hetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfbb3b9-babf-439c-8b51-670e39971585","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Esni_fog_de_nem_eleget__itt_az_elorejelzes_a_jovo_hetre","timestamp":"2019. április. 07. 18:27","title":"Esni fog, de nem eleget - itt az előrejelzés a jövő hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-okban jó ideje megtalálható 3D Touch, vagyis a kijelzőt nyomásérzékennyé tévő funkció is helyet kap a legújabb Androidban. ","shortLead":"Az iPhone-okban jó ideje megtalálható 3D Touch, vagyis a kijelzőt nyomásérzékennyé tévő funkció is helyet kap...","id":"20190408_android_q_deep_touch_iphone_3d_touch_nyomaserzekeny_kijelzo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d5073a-499e-47c7-a2e3-9785c4a53ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_android_q_deep_touch_iphone_3d_touch_nyomaserzekeny_kijelzo","timestamp":"2019. április. 08. 16:33","title":"Bekerül az iPhone-ok egyik legjobb funkciója az Androidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég tartóztatták le a kínai Jucsing Csangot, mert a gyanú szerint vírust akart telepíteni Donald Trump számítógépére. Az egyik ügynök meg akarta nézni, mi van a pendrive-ján.","shortLead":"Nemrég tartóztatták le a kínai Jucsing Csangot, mert a gyanú szerint vírust akart telepíteni Donald Trump...","id":"20190409_samuel_ivanovich_mar_a_lago_donald_trump_kinai_kemjucsing_csang","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2f4a5ee-ac09-4ee1-acb4-751d835ec25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c22f1f-a9ae-4a76-8966-af3acfffa8bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_samuel_ivanovich_mar_a_lago_donald_trump_kinai_kemjucsing_csang","timestamp":"2019. április. 09. 11:33","title":"Pendrive-ot dugott egy amerikai ügynök a számítógépébe, azonnal beindult a vírustelepítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b570baf3-c67d-4867-91b6-0f1e3052fe37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 22 éves Floch Bernadett szabadidejében szenvedélyes vízimentő.\r

\r

","shortLead":"A 22 éves Floch Bernadett szabadidejében szenvedélyes vízimentő.\r

\r

","id":"20190408_Vlagbajnok_lett_rudtancban_egy_magyar_vizimento","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b570baf3-c67d-4867-91b6-0f1e3052fe37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d94aa3b-0f60-49a6-bf9b-ac8b586b2e8d","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Vlagbajnok_lett_rudtancban_egy_magyar_vizimento","timestamp":"2019. április. 08. 09:45","title":"Világbajnok lett rúdtáncban egy magyar vízimentő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65a0f14-8c10-4e2a-9044-b8c5e024fda7","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Rétegközönségnek kínálnak kiállítást Kölnben, három kortárs brit mester jóvoltából (Hockney/Hamilton – Expanded Graphics). Az apropót az adta, hogy nemrég a helybeli Herbert Meyer-Ellinger és Christoph Vowinckel gyűjtőpáros a múzeumnak ajándékozta David Hockney 1966-os, Illustrations for Fourteen Poems by C. P. Cavafy című mappáját, amely itt most kerül először nyilvánosság elé. ","shortLead":"Rétegközönségnek kínálnak kiállítást Kölnben, három kortárs brit mester jóvoltából (Hockney/Hamilton – Expanded...","id":"20190408_Kiterjesztett_grafikak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a65a0f14-8c10-4e2a-9044-b8c5e024fda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88c2752-6b1e-4bda-b929-88c12e6b96e8","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190408_Kiterjesztett_grafikak","timestamp":"2019. április. 08. 12:50","title":"Kiterjesztett grafikák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utca közepén gyönyörűen leaszfaltoztak kétszáz métert. A többiről valahogy elfeledkeztek, vagy nem volt rá pénz már.","shortLead":"Az utca közepén gyönyörűen leaszfaltoztak kétszáz métert. A többiről valahogy elfeledkeztek, vagy nem volt rá pénz már.","id":"20190407_Olyan_utfelujitast_sem_nagyon_csinaltak_meg_mint_egy_somogyi_faluban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4fb27e-a567-434c-8869-45070a9b0cbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Olyan_utfelujitast_sem_nagyon_csinaltak_meg_mint_egy_somogyi_faluban","timestamp":"2019. április. 07. 19:43","title":"Olyan útfelújítást sem nagyon csináltak még, mint egy somogyi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]