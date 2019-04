Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e4a4626-e8a9-4da3-8057-738a4e64bc91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett tett feljelentést, a rendőrség szerint nincs itt semmi látnivaló.\r

\r

","shortLead":"Szél Bernadett tett feljelentést, a rendőrség szerint nincs itt semmi látnivaló.\r

\r

","id":"20190410_Nem_nyomoz_a_rendorseg_a_semmirol_sem_tajekoztato_tajekoztato_kormanykampany_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e4a4626-e8a9-4da3-8057-738a4e64bc91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5bca10-76dd-48e6-a0bd-29191ba3fe5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Nem_nyomoz_a_rendorseg_a_semmirol_sem_tajekoztato_tajekoztato_kormanykampany_ugyeben","timestamp":"2019. április. 10. 15:35","title":"Nem nyomoz a rendőrség a semmiről sem tájékoztató kormánykampány ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU rektora a Klubrádiónak azt mondta: biztosan megnyitják a bécsi kampuszt, de Nádor utcai intézményüket is megtartják, bármi is lesz a Fidesztől várt jogi engedéllyel. Azt még azonban nem tudja, ha nem kapnak engedélyt, miképpen maradnak a magyar fővárosban.","shortLead":"A CEU rektora a Klubrádiónak azt mondta: biztosan megnyitják a bécsi kampuszt, de Nádor utcai intézményüket is...","id":"20190409_Ignatieff_Meg_nem_tudjuk_hogyan_de_maradunk_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521bbf70-3f49-4809-93d0-b5cf9d2857ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Ignatieff_Meg_nem_tudjuk_hogyan_de_maradunk_Budapesten","timestamp":"2019. április. 09. 10:14","title":"Ignatieff: Még nem tudjuk, hogyan, de marad a CEU Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett írásbeli kérdésére a Miniszterelnökség államtitkára nagyjából megismételte, amit Orbán Viktor korábban a bajoroknak ígért.","shortLead":"Szél Bernadett írásbeli kérdésére a Miniszterelnökség államtitkára nagyjából megismételte, amit Orbán Viktor korábban...","id":"20190409_kormany_ceu_bajor_egyetem_szel_bernadett_orban_balazs_irasbeli_kerdes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a2e1d5-40b7-457f-9823-e823adc523c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_kormany_ceu_bajor_egyetem_szel_bernadett_orban_balazs_irasbeli_kerdes","timestamp":"2019. április. 09. 13:29","title":"A kormány most már azt mondja, kész újra megvizsgálni a CEU ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző három évben nagyjából minden hatodik magyar gyerek külföldön született.","shortLead":"Az előző három évben nagyjából minden hatodik magyar gyerek külföldön született.","id":"20190410_Sok_magyar_gyerek_szuletik_csak_nem_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fbe552-3d3a-4f7b-81b9-c36e187d83b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Sok_magyar_gyerek_szuletik_csak_nem_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 10. 11:27","title":"Sok magyar gyerek születik, csak nem Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"bankmonitor.hu","category":"enesacegem","description":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogram” (NKP) nevű akciótervét az MNB. Mit is takar az NKP, mi a célja, hoz-e változást a lakosság kötvényekkel szembeni hozzáállásában? ","shortLead":"Július 1-től indítja „Növekedési Kötvényprogram” (NKP) nevű akciótervét az MNB. Mit is takar az NKP, mi a célja, hoz-e...","id":"20190409_Halkan_pukkan_vagy_nagyot_durran_Matolcsyek_uj_csodafegyvere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0111200a-94b2-44a5-93e2-109f012d072a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190409_Halkan_pukkan_vagy_nagyot_durran_Matolcsyek_uj_csodafegyvere","timestamp":"2019. április. 09. 11:09","title":"Halkan pukkan vagy nagyot durran Matolcsyék új csodafegyvere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721af15b-aef8-4060-a027-50418307a9d5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az NBA legjobb európai játékosa 21 év után, két hónappal a 41. születésnapja előtt jelentette be visszavonulását.","shortLead":"Az NBA legjobb európai játékosa 21 év után, két hónappal a 41. születésnapja előtt jelentette be visszavonulását.","id":"20190410_Dirk_Nowitzki_bejelentette_visszavonul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=721af15b-aef8-4060-a027-50418307a9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfff96a-44c6-4684-bb85-29513bd4b3ae","keywords":null,"link":"/sport/20190410_Dirk_Nowitzki_bejelentette_visszavonul","timestamp":"2019. április. 10. 06:15","title":"Dirk Nowitzki bejelentette: visszavonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df796456-f152-4d6f-9a56-aa9330f9a571","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindkét esetben az ülés alá rejtett táskát lopták el valakik. ","shortLead":"Mindkét esetben az ülés alá rejtett táskát lopták el valakik. ","id":"20190409_Feltortek_ket_autot_egy_budapesti_bolcsode_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df796456-f152-4d6f-9a56-aa9330f9a571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85c81371-6c59-4d81-9005-66f6dfe705e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_Feltortek_ket_autot_egy_budapesti_bolcsode_elott","timestamp":"2019. április. 09. 21:03","title":"Feltörtek két autót egy budapesti bölcsőde előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c962a1-9267-459c-855c-058407456493","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt magyarországi cégnél, köztük a korábban a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak az érdekeltségébe tartozó Eliosnál tartottak összehangolt ellenőrzést az Európai Bizottság ellenőrei – tudta meg az Index.","shortLead":"Öt magyarországi cégnél, köztük a korábban a miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak az érdekeltségébe tartozó...","id":"20190409_europai_bizottsag_brusszel_ellenorzes_elios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93c962a1-9267-459c-855c-058407456493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd900e98-6567-4c78-8c04-920801b83025","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_europai_bizottsag_brusszel_ellenorzes_elios","timestamp":"2019. április. 09. 07:19","title":"Tiltott kartellezés gyanúja miatt vizsgálódtak az Eliosnál brüsszeli ellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]