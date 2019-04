Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ea38372-bb73-4d61-b9bd-d708e5317b8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Megszámolták a katonák voksait is. A Netanjahu vezette jobboldali Likudnak harminchat mandátuma lesz. ","shortLead":"Megszámolták a katonák voksait is. A Netanjahu vezette jobboldali Likudnak harminchat mandátuma lesz. ","id":"20190412_Ez_mar_hivatalos_megvan_az_izraeli_valasztasok_vegeredmenye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ea38372-bb73-4d61-b9bd-d708e5317b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d172fb-9306-479a-b81a-afa0af65ac29","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Ez_mar_hivatalos_megvan_az_izraeli_valasztasok_vegeredmenye","timestamp":"2019. április. 12. 04:57","title":"Ez már hivatalos: megvan az izraeli választások végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44662712-d3b1-49b2-a92a-3df5e8eff476","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pintér Sándor volt cége szállíthatja a Miniszterelnökség pénzét.","shortLead":"Pintér Sándor volt cége szállíthatja a Miniszterelnökség pénzét.","id":"20190411_Ujabb_szerzodest_kotott_a_Miniszterelnokseggel_az_MTVAt_is_orzo_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44662712-d3b1-49b2-a92a-3df5e8eff476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462e1f18-e94e-46e8-8b14-832725dd588c","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Ujabb_szerzodest_kotott_a_Miniszterelnokseggel_az_MTVAt_is_orzo_ceg","timestamp":"2019. április. 11. 18:14","title":"Újabb szerződést kötött a Miniszterelnökséggel az MTVA-t is őrző cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f259859-5b96-4938-9562-3902aee5c034","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drágul a sonka, de a tojás ára várhatóan nem fog emelkedni. Az európai piacokat elárasztja az ukrán tojás, és ez aggasztja a hazai termelőket is, de egyelőre itthon ez nem okoz drágulást.","shortLead":"Drágul a sonka, de a tojás ára várhatóan nem fog emelkedni. Az európai piacokat elárasztja az ukrán tojás, és...","id":"20190411_Husvetra_sem_szokik_az_egig_a_tojas_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f259859-5b96-4938-9562-3902aee5c034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4e74ce-3189-4970-ac2b-1958bdd2310e","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Husvetra_sem_szokik_az_egig_a_tojas_ara","timestamp":"2019. április. 11. 06:15","title":"Húsvétra sem szökik az égig a tojás ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hét elején közzétett, Orbán Viktornak címzett nyílt levelükre máris rengeteg támogatás és gratuláció érkezett, de kaptak egy komolynak tűnő, fenyegető levelet is.","shortLead":"A hét elején közzétett, Orbán Viktornak címzett nyílt levelükre máris rengeteg támogatás és gratuláció érkezett, de...","id":"20190411_Megfenyegettek_a_tiltakozast_szervezo_budaorsi_pedagogusokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29f52884-b322-4cfd-ab65-60690cf8e651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a465a6f7-032a-49f8-86b7-079fafa5071f","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Megfenyegettek_a_tiltakozast_szervezo_budaorsi_pedagogusokat","timestamp":"2019. április. 11. 15:50","title":"Megfenyegethették a tiltakozást szervező budaörsi pedagógusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d24a00-6d32-4d21-89ab-cc9b2bfc0dde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Keménykednek a tagországok vezetői. ","shortLead":"Keménykednek a tagországok vezetői. ","id":"20190410_EUcsucs_brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09d24a00-6d32-4d21-89ab-cc9b2bfc0dde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bea451e-cb6e-4c9d-a0ba-a33559d5b848","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_EUcsucs_brexit","timestamp":"2019. április. 10. 18:27","title":"EU-csúcs: egyáltalán nem lehet biztosra venni a Brexit újabb halasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1217fbac-e68b-4bb5-b5ee-081cf65a7ad0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arányaiban több idős él a nagyvárosokban, mint falun, ezért Rétvári Bence szerint a nemzet jövője a falvakban van.\r

\r

","shortLead":"Arányaiban több idős él a nagyvárosokban, mint falun, ezért Rétvári Bence szerint a nemzet jövője a falvakban van.\r

\r

","id":"20190410_A_nemzet_jovoje_a_falvakban_van_az_Emmi_allamtitkara_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1217fbac-e68b-4bb5-b5ee-081cf65a7ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f57e9f-c853-40b9-8571-83e7e8b9748f","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_A_nemzet_jovoje_a_falvakban_van_az_Emmi_allamtitkara_szerint","timestamp":"2019. április. 10. 18:59","title":"A nemzet jövője a falvakban van az Emmi államtitkára szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Igazságügyi Bizottság meghallgatása közben névtelen hozzászólók árasztották el az élő közvetítést.","shortLead":"Az amerikai Igazságügyi Bizottság meghallgatása közben névtelen hozzászólók árasztották el az élő közvetítést.","id":"20190410_komment_youtube_gyuloletbeszed_meghallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bafa843-a7c9-4daa-a755-ccc5775d873f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_komment_youtube_gyuloletbeszed_meghallgatas","timestamp":"2019. április. 10. 18:03","title":"A gyűlöletbeszédről tartott meghallgatást közvetítettk a YouTube-on, rögtön jöttek a gyűlölködő kommentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ec80ea-4bff-4979-86c4-9b56b5e39ee7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég sokat segítenek az ilyen felvételek a rendőrség munkájában. És megint egy olyan dolog, amit sok más gyártó helyett, a Tesla tud. ","shortLead":"Elég sokat segítenek az ilyen felvételek a rendőrség munkájában. És megint egy olyan dolog, amit sok más gyártó...","id":"20190412_tesla_sentry_mode_kamera_autofeltores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08ec80ea-4bff-4979-86c4-9b56b5e39ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d4d652-9081-4ce7-8d98-738f49ae0c88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_tesla_sentry_mode_kamera_autofeltores","timestamp":"2019. április. 12. 15:26","title":"Végig vette a Tesla védelmi kamerája, ahogy dolgozik a kocsifeltörő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]