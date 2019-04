Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tovább emelkedett és megközelítette a 11 millió főt tavaly a Németországban élő külföldiek száma, a legnagyobb részük az Európai Unióból (EU) és EU-s tagjelölt országokból származik a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis friss adatai szerint.","shortLead":"Tovább emelkedett és megközelítette a 11 millió főt tavaly a Németországban élő külföldiek száma, a legnagyobb részük...","id":"20190415_nemetorszag_kulfoldiek_europai_unio_magyar_allampolgarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391ab2f5-5703-41b4-9071-141c87e50159","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190415_nemetorszag_kulfoldiek_europai_unio_magyar_allampolgarok","timestamp":"2019. április. 15. 17:43","title":"Több magyar él Németországban, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány célja, a közigazgatási dolgozók számának csökkentése, mondhatni, jól halad.","shortLead":"A kormány célja, a közigazgatási dolgozók számának csökkentése, mondhatni, jól halad.","id":"20190416_Kormanyhivatalok_van_ahol_mindenki_felmondott_mar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adc9669-ed0a-4a82-99e2-157d74c3e8db","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Kormanyhivatalok_van_ahol_mindenki_felmondott_mar","timestamp":"2019. április. 16. 20:55","title":"Kormányhivatalok: van, ahol már mindenki felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot jelentett be szerdára a HungaroControl. A munkabeszüntetés Budapesten leszálló gépekre is hatással lehet. ","shortLead":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot jelentett be szerdára a HungaroControl. A munkabeszüntetés Budapesten leszálló gépekre...","id":"20190415_sztrajk_legiforgalmi_iranyitas_budapest_airport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05615c53-3471-43b5-b7d3-7beaac242ef5","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_sztrajk_legiforgalmi_iranyitas_budapest_airport","timestamp":"2019. április. 15. 16:33","title":"Sztrájkot hirdettek a magyar légiforgalmi irányítók, több járatnál is késések jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a20cd4-ce02-4041-857f-77d6037d2f3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kolozsvári születésű lírai szoprán 1953 és 1986 között volt az Opera magánénekese, de egészen 1998-ig fellépett az intézményben. Az Operaház saját halottjának tekinti.\r

","shortLead":"A kolozsvári születésű lírai szoprán 1953 és 1986 között volt az Opera magánénekese, de egészen 1998-ig fellépett...","id":"20190415_Elhunyt_Laszlo_Margit_operaenekesno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03a20cd4-ce02-4041-857f-77d6037d2f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57e3165-5469-4b7b-8bbc-0fc94812df4b","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Elhunyt_Laszlo_Margit_operaenekesno","timestamp":"2019. április. 15. 13:02","title":"Elhunyt László Margit operaénekesnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018309ec-24ff-4c70-909b-f4e88202f4fa","c_author":"Sándor Anna - Vándor Éva","category":"elet","description":"Túlságosan is adja magát a kísértés, hogy a Notre-Dame-i tűzvészben a dicső múlt pusztulását lássuk bele, de épp a katedrális történelme az, ami a dicső múlt fennmaradását megelőlegezi.","shortLead":"Túlságosan is adja magát a kísértés, hogy a Notre-Dame-i tűzvészben a dicső múlt pusztulását lássuk bele, de épp...","id":"20190416_Nemcsak_a_Notre_Dame_a_franciak_lelke_is_megperzselodott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=018309ec-24ff-4c70-909b-f4e88202f4fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fac3ea-5337-450a-9714-f7c981a18bf2","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Nemcsak_a_Notre_Dame_a_franciak_lelke_is_megperzselodott","timestamp":"2019. április. 16. 14:55","title":"Nemcsak a Notre-Dame, a franciák lelke is megperzselődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nem változtat a bevált recepten a Honor, és az idei évben is Londonban mutatja majd be a legújabb zászlóshajóját, a Honor 20-at. Egyúttal fény derült a bemutató időpontjára is.","shortLead":"A jelek szerint nem változtat a bevált recepten a Honor, és az idei évben is Londonban mutatja majd be a legújabb...","id":"20190416_honor_20_unpacked_2019_honor_20_bemtutato_datuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=535b9028-588b-4bda-a0be-3217fb4e95d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d91202-8987-45d1-89bb-ead27f223def","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_honor_20_unpacked_2019_honor_20_bemtutato_datuma","timestamp":"2019. április. 16. 11:33","title":"Hivatalos: megvan, mikor jön a Honor új csúcsmobilja, a Honor 20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af4b2615-91e6-4643-b9b3-2f8a3175d2c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":" ","shortLead":" ","id":"20190417_Bodocs_mar_tudja_hol_epitik_ujja_a_NotreDameot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af4b2615-91e6-4643-b9b3-2f8a3175d2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"879938e9-b748-4803-b178-9f54c6c0f464","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Bodocs_mar_tudja_hol_epitik_ujja_a_NotreDameot","timestamp":"2019. április. 17. 12:03","title":"Bödőcs már tudja, hol építik újjá a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Demszkyre mutogat a Miniszterelnökség a dugódíj miatt, azt írták, ők nem támogatják annak bevezetését.","shortLead":"Demszkyre mutogat a Miniszterelnökség a dugódíj miatt, azt írták, ők nem támogatják annak bevezetését.","id":"20190416_Kormany_Nem_tamogatjuk_a_dugodijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4951d15-67a3-49b5-a95e-e2ad5f9a68e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024e631f-cb98-429c-aaf0-297ecccfb19f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Kormany_Nem_tamogatjuk_a_dugodijat","timestamp":"2019. április. 16. 17:53","title":"Kormány: Demszky akarta, mi nem támogatjuk a dugódíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]