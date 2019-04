Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c24535a-f33c-49ac-90e4-e9065c92eaff","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"30 ezer forint béremelést követelnek a dolgozók. ","shortLead":"30 ezer forint béremelést követelnek a dolgozók. ","id":"20190409_Figyelmezteto_sztrajkot_tartottak_ma_a_Chinoinban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c24535a-f33c-49ac-90e4-e9065c92eaff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac62e83f-610e-44e9-b816-da5f6ab96909","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Figyelmezteto_sztrajkot_tartottak_ma_a_Chinoinban","timestamp":"2019. április. 09. 19:14","title":"Figyelmeztető sztrájkot tartottak ma a Chinoinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nappal azután, hogy a belbiztonsági miniszterét is elküldte.","shortLead":"Egy nappal azután, hogy a belbiztonsági miniszterét is elküldte.","id":"20190408_Trump_menesztette_a_titkosszolgalat_igazgatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a15927f-5aa1-4ab7-ad5f-b592c0a31181","keywords":null,"link":"/vilag/20190408_Trump_menesztette_a_titkosszolgalat_igazgatojat","timestamp":"2019. április. 08. 20:55","title":"Trump menesztette a titkosszolgálat igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy sor lakossági állampapírforma szűnik meg azzal, hogy piacra dobják a Nemzeti Kötvényt – derült ki egy háttérbeszélgetésen.","shortLead":"Egy sor lakossági állampapírforma szűnik meg azzal, hogy piacra dobják a Nemzeti Kötvényt – derült ki...","id":"20190408_Itt_vannak_a_reszletek_a_Nemzeti_Kotvenyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97592f5a-60d7-4df4-9bf1-f89d05a77d6c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190408_Itt_vannak_a_reszletek_a_Nemzeti_Kotvenyrol","timestamp":"2019. április. 08. 16:12","title":"Itt vannak a részletek a Nemzeti Kötvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67bf054-b211-4aee-bae9-91d8fd128ca3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ipswichi Empire moziban történt a szörnyű baki.","shortLead":"Az ipswichi Empire moziban történt a szörnyű baki.","id":"20190409_Brutalis_horror_elozeteseket_mutattak_a_Peppa_malac_elott_egy_moziban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a67bf054-b211-4aee-bae9-91d8fd128ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a173ec98-3d42-4f25-83c7-40fea5dd0099","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Brutalis_horror_elozeteseket_mutattak_a_Peppa_malac_elott_egy_moziban","timestamp":"2019. április. 09. 09:21","title":"Brutális horrorelőzeteseket mutattak a Peppa malac előtt egy moziban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77e8f0e-6fa0-40a9-81e6-5dc43dc879cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy egyszerűbb parancssori bűvészkedéssel pillanatok alatt elrejthetjük a számítógép által érzékelt, de nem szükséges vezeték nélküli hálózatokat. A trükk Windows 10-en működik igazán jól.","shortLead":"Egy egyszerűbb parancssori bűvészkedéssel pillanatok alatt elrejthetjük a számítógép által érzékelt, de nem szükséges...","id":"20190409_wifi_beallitas_halozat_nevek_elrejtese_otthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e77e8f0e-6fa0-40a9-81e6-5dc43dc879cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de940d6-722d-43b1-a36c-04c153a326b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_wifi_beallitas_halozat_nevek_elrejtese_otthon","timestamp":"2019. április. 09. 20:33","title":"Wifit használ otthon? Mutatunk egy trükköt, amiért nagyon hálás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a korábbi évek drágulása alapján is az első tízben volt Budapest, tavaly viszont egyetlen más helyen sem mértek ekkora ingatlanár-emelkedést.","shortLead":"Már a korábbi évek drágulása alapján is az első tízben volt Budapest, tavaly viszont egyetlen más helyen sem mértek...","id":"20190409_A_vilag_nagyvarosai_kozul_Budapesten_dragultak_legjobban_a_lakasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40cc988-afd7-40de-b832-130070a283ac","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_A_vilag_nagyvarosai_kozul_Budapesten_dragultak_legjobban_a_lakasok","timestamp":"2019. április. 09. 17:34","title":"A világ nagyvárosai közül Budapesten drágultak legjobban a lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2ea8609-0357-45ac-bdd5-958c37d3918e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Oroszországban ez az első eset, amikor egy transznemű személy pert nyert az őt ért diszkrimináció miatt.","shortLead":"Oroszországban ez az első eset, amikor egy transznemű személy pert nyert az őt ért diszkrimináció miatt.","id":"20190410_Orosz_attores_pert_nyert_a_nemvalto_muteten_atesett_nyomdai_gepmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2ea8609-0357-45ac-bdd5-958c37d3918e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c17c316-772b-4780-9af4-fc452bd7da14","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Orosz_attores_pert_nyert_a_nemvalto_muteten_atesett_nyomdai_gepmester","timestamp":"2019. április. 10. 12:21","title":"Orosz áttörés: pert nyert a nemváltó műtéten átesett nyomdai gépmester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76959140-f878-49bc-8380-8814ca8d399c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap éjjel nyitották fel a koporsókat, köztük egy két és félezer éve élt főpapét, a Nílus-menti Minjában. ","shortLead":"Vasárnap éjjel nyitották fel a koporsókat, köztük egy két és félezer éve élt főpapét, a Nílus-menti Minjában. ","id":"20190408_egyiptom_minja_okori_szarkofag_felnyitas_elo_kozvetites_regeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76959140-f878-49bc-8380-8814ca8d399c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1776bd-b0c1-4685-98ab-ce93b4b9c7a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_egyiptom_minja_okori_szarkofag_felnyitas_elo_kozvetites_regeszet","timestamp":"2019. április. 08. 19:01","title":"Élőben közvetítették, ahogy kinyitnak három egyiptomi szarkofágot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]