Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e55db40d-6299-4e45-b45e-dd1b7cb44fd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz állam tulajdonában álló Russia-24 televízió egy új kísérletbe fogott, ám az eredményre többen nem úgy reagáltak, ahogy azt várták. ","shortLead":"Az orosz állam tulajdonában álló Russia-24 televízió egy új kísérletbe fogott, ám az eredményre többen nem...","id":"20190418_oroszorszag_hirolvaso_robot_russia_24_tevenezok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e55db40d-6299-4e45-b45e-dd1b7cb44fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8640e47-468e-443b-91be-53400db7dbd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_oroszorszag_hirolvaso_robot_russia_24_tevenezok","timestamp":"2019. április. 18. 17:33","title":"Csináltak egy hírolvasó robotot az oroszok, és a frászt hozták vele a tévénézőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ott lakó két embert a mentők kórházba vitték.","shortLead":"Az ott lakó két embert a mentők kórházba vitték.","id":"20190417_Kazan_robbant_egy_gyori_csaladi_hazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa1a113-2375-4696-b76f-466002e5e6a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190417_Kazan_robbant_egy_gyori_csaladi_hazban","timestamp":"2019. április. 17. 05:43","title":"Kazán robbant egy győri családi házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce62917-09f9-46ae-9c1d-026eea5d5e81","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"30 millió forintos bírságot állapított meg a Gazdasági Versenyhivatal kartellezés miatt: a büntetést az Energizer, a Duracell és a Varta elemek korábbi gyártóinak kell kifizetniük. ","shortLead":"30 millió forintos bírságot állapított meg a Gazdasági Versenyhivatal kartellezés miatt: a büntetést az Energizer...","id":"20190418_kartell_duracell_varta_energizer_elem_gvh_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ce62917-09f9-46ae-9c1d-026eea5d5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac306577-6938-43cf-9b0b-25f0a8d88444","keywords":null,"link":"/kkv/20190418_kartell_duracell_varta_energizer_elem_gvh_birsag","timestamp":"2019. április. 18. 15:43","title":"Kartellező elemgyártókra csapott le a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kakasban tartott ereklyék azonban eltűntek. ","shortLead":"A kakasban tartott ereklyék azonban eltűntek. ","id":"20190416_Azt_hittek_megolvadt_de_megtalaltak_a_a_NotreDame_rezkakasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b644f019-8f24-41b8-ae8d-d8cfe2960d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146a0826-eaea-4570-aa16-1f23c1c86ac5","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Azt_hittek_megolvadt_de_megtalaltak_a_a_NotreDame_rezkakasat","timestamp":"2019. április. 16. 20:09","title":"Azt hitték, megolvadt, de megtalálták a Notre-Dame rézkakasát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2a4ea8-ca47-4baf-b125-936d9c35d5e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"1133 méter hosszú híd köti majd össze a két várost.","shortLead":"1133 méter hosszú híd köti majd össze a két várost.","id":"20190417_duna_hid_paks_kalocsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba2a4ea8-ca47-4baf-b125-936d9c35d5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a4a131-a1b6-4fd9-a429-b1ed38d45c00","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190417_duna_hid_paks_kalocsa","timestamp":"2019. április. 17. 09:21","title":"Jövőre indul a Paks–Kalocsa Duna-híd építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1360b0df-10b0-40d1-bcbd-6a59ee245939","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korrupciógyanú miatt akarták letartóztatni Alan Garcíát, de amikor kiérkeztek a házához a rendőrök, lelőtte magát. A kórházba szállítása után halt meg.","shortLead":"Korrupciógyanú miatt akarták letartóztatni Alan Garcíát, de amikor kiérkeztek a házához a rendőrök, lelőtte magát...","id":"20190417_Meghalt_a_volt_perui_elnok_aki_lelotte_magat_a_letartoztatasakor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1360b0df-10b0-40d1-bcbd-6a59ee245939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0130cf6-3e99-48bd-b616-c479d3c52d71","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Meghalt_a_volt_perui_elnok_aki_lelotte_magat_a_letartoztatasakor","timestamp":"2019. április. 17. 17:59","title":"Meghalt a volt perui elnök, aki lelőtte magát a letartóztatásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abab9af4-2967-42d3-9830-e85346bb5d80","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Eltűnnek az utcáról a HVG címlapjai, miután indoklás nélkül szerződést bontott velünk a Mahir. Kis lépés a buborék megőrzéséért, de nyugi, mindenki érti, aki számít.","shortLead":"Eltűnnek az utcáról a HVG címlapjai, miután indoklás nélkül szerződést bontott velünk a Mahir. Kis lépés a buborék...","id":"20190418_Ekozben_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abab9af4-2967-42d3-9830-e85346bb5d80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccdbdff-6133-477b-b409-824c5f6bc7d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Ekozben_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 18. 12:50","title":"Tóta W.: Eközben Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d804b38-a573-4928-b17f-2e1ce4396978","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Bagóért vették át az almát tavaly a külföldi kézben levő almafeldolgozók, a multi lett a végén a mumus. Így most azt tervezik a termelők, hogy saját feldolgozót építenek. A politikai lózungok messze járnak a valódi megoldásoktól.","shortLead":"Bagóért vették át az almát tavaly a külföldi kézben levő almafeldolgozók, a multi lett a végén a mumus. Így most azt...","id":"20190417_szabolcsi_almatermelok_multik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d804b38-a573-4928-b17f-2e1ce4396978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfca8e4a-0226-4412-82ac-fa8fb149c02d","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_szabolcsi_almatermelok_multik","timestamp":"2019. április. 17. 11:00","title":"A multikat szidják a szabolcsi almások, de most kitaláltak valamit a túlélésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]