Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"bankmonitor.hu","category":"enesacegem","description":"A folyószámlahitel az egyik legegyszerűbben, ráadásul szabad felhasználású hiteltípus, ugyanakkor csapdákat is rejthet magában. Konkrét hitelcélt ugyan nem szükséges megjelölni, mégsem mindegy, mire használjuk fel, mennyi időre kötjük le a felhasznált hitelösszeget.","shortLead":"A folyószámlahitel az egyik legegyszerűbben, ráadásul szabad felhasználású hiteltípus, ugyanakkor csapdákat is rejthet...","id":"20190418_Erre_mindenkepp_figyeljen_ha_ceges_folyoszamlahitele_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b0ced44-083c-41ed-864d-5b0a303cc0f6","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190418_Erre_mindenkepp_figyeljen_ha_ceges_folyoszamlahitele_van","timestamp":"2019. április. 18. 16:24","title":"Erre mindenképp figyeljen, ha céges folyószámlahitele van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b710e6a-c185-400e-b7a0-3a206d3a24f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtalálták a rendőrök azt a nőt, aki magára hagyhatta újszülött fiát Máriabesenyőn, egy utca füves területén. ","shortLead":"Megtalálták a rendőrök azt a nőt, aki magára hagyhatta újszülött fiát Máriabesenyőn, egy utca füves területén. ","id":"20190419_Orizetbe_vettek_a_fuben_magara_hagyott_ujszulott_edesanyjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b710e6a-c185-400e-b7a0-3a206d3a24f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39245c68-eafe-4d2b-af2e-b5b7b7945099","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Orizetbe_vettek_a_fuben_magara_hagyott_ujszulott_edesanyjat","timestamp":"2019. április. 19. 18:24","title":"Őrizetbe vették a fűben magára hagyott újszülött édesanyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073c4c54-b10e-4730-be8e-5518b7f905fa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem szűnik meg az intézmény, hanem uniós fejlesztési program keretében újul meg, ahogy az ország többi korszerűtlen gyermekotthona is – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) sajtóhírekre reagálva.","shortLead":"Nem szűnik meg az intézmény, hanem uniós fejlesztési program keretében újul meg, ahogy az ország többi korszerűtlen...","id":"20190418_emmi_miskolci_gyermekvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=073c4c54-b10e-4730-be8e-5518b7f905fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a150faeb-d9ab-41f2-8594-7e70e18fa380","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_emmi_miskolci_gyermekvaros","timestamp":"2019. április. 18. 16:04","title":"Emmi: A miskolci gyermekváros nem megszűnik, hanem megújul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8906dd76-2253-4a82-925c-31c7118a9011","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műanyagszennyezéstől eddig védettnek hitt, lakatlan hegyvidéki területekre is eljutnak a szél és csapadék által szállított mikroműanyagok – állapította meg egy skót és francia szakemberekből álló kutatócsoport, amely a Pireneusok egy több mint 1500 méter magasan lévő meteorológiai állomásánál végzett vizsgálatokat.","shortLead":"A műanyagszennyezéstől eddig védettnek hitt, lakatlan hegyvidéki területekre is eljutnak a szél és csapadék által...","id":"20190418_mikromuanyag_szel_legkori_szennyezoanyag_hegyvidek_pireneusok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8906dd76-2253-4a82-925c-31c7118a9011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae450f1-32dc-4b82-8a74-c0a188767773","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_mikromuanyag_szel_legkori_szennyezoanyag_hegyvidek_pireneusok","timestamp":"2019. április. 18. 12:03","title":"Megdöbbentek a kutatók: ott találtak magas mikroműanyag-koncentrációt, ahol senki sem számított rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A késői vacsora és a reggeli kihagyása négy-ötszörösére növeli a halál, egy újabb szívroham vagy az angina pectorisnak nevezett mellkasi fájdalom esélyét a szívinfarktuson átesett embereknél a kórház elhagyását követő 30 napban – állapították meg a szakemberek a European Journal of Preventive Cardiology című folyóiratban.","shortLead":"A késői vacsora és a reggeli kihagyása négy-ötszörösére növeli a halál, egy újabb szívroham vagy az angina pectorisnak...","id":"20190418_vacsora_eves_reggeli_szivroham_utani_felepules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1024b8f-0b14-4684-863d-666e4c68edab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ff92a5-ce48-4000-90dc-c9f6f8a36015","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_vacsora_eves_reggeli_szivroham_utani_felepules","timestamp":"2019. április. 18. 18:03","title":"Későn vacsorázik, a reggelit meg kihagyja? Van egy nagyon rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Új Selyemút-tervet népszerűsítik egy pekingi csúcstalálkozón. A meghívottak között Magyarország is ott van.","shortLead":"Az Új Selyemút-tervet népszerűsítik egy pekingi csúcstalálkozón. A meghívottak között Magyarország is ott van.","id":"20190419_Magyarorszagnak_is_tesz_egy_ajanlatot_Kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5fb751-072d-4cac-a5f1-b3870cc081cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190419_Magyarorszagnak_is_tesz_egy_ajanlatot_Kina","timestamp":"2019. április. 19. 11:58","title":"Magyarországnak is tesz egy ajánlatot Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e55db40d-6299-4e45-b45e-dd1b7cb44fd4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz állam tulajdonában álló Russia-24 televízió egy új kísérletbe fogott, ám az eredményre többen nem úgy reagáltak, ahogy azt várták. ","shortLead":"Az orosz állam tulajdonában álló Russia-24 televízió egy új kísérletbe fogott, ám az eredményre többen nem...","id":"20190418_oroszorszag_hirolvaso_robot_russia_24_tevenezok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e55db40d-6299-4e45-b45e-dd1b7cb44fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8640e47-468e-443b-91be-53400db7dbd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_oroszorszag_hirolvaso_robot_russia_24_tevenezok","timestamp":"2019. április. 18. 17:33","title":"Csináltak egy hírolvasó robotot az oroszok, és a frászt hozták vele a tévénézőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Móricz Zsigmond körtéren kötött bele a szocialistákba egy 30-40 éves férfi. Egyiküket a földre vitte.","shortLead":"A Móricz Zsigmond körtéren kötött bele a szocialistákba egy 30-40 éves férfi. Egyiküket a földre vitte.","id":"20190418_Megharaptak_majd_fojtogattak_egy_MSZPs_aktivistat_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224ad87e-cee4-447b-9c9e-1b828ceb1d30","keywords":null,"link":"/itthon/20190418_Megharaptak_majd_fojtogattak_egy_MSZPs_aktivistat_Budapesten","timestamp":"2019. április. 18. 17:28","title":"Megharaptak, majd fojtogattak egy MSZP-s aktivistát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]