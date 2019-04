Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b06775a-9fc5-4adf-aa5b-847b633d27e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat embert előállítottak a rendőrök, 19-cel szemben intézkedtek.","shortLead":"Hat embert előállítottak a rendőrök, 19-cel szemben intézkedtek.","id":"20190419_Ujabb_razzia_volt_a_Feszeknel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b06775a-9fc5-4adf-aa5b-847b633d27e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27fad057-2ca6-4c23-95d8-7641e4836aac","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Ujabb_razzia_volt_a_Feszeknel","timestamp":"2019. április. 19. 13:00","title":"Újabb razzia volt a Fészeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a lángok oltását.","shortLead":"A fővárosi hivatásos tűzoltók már megkezdték a lángok oltását.","id":"20190419_Tuz_utott_ki_a_Campona_kornyeken__papirbalak_kaptak_langra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1fd637-9117-4302-8d62-e738ea6e2186","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Tuz_utott_ki_a_Campona_kornyeken__papirbalak_kaptak_langra","timestamp":"2019. április. 19. 15:34","title":"Tűz ütött ki a Campona környékén - papírbálák gyulladtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcca234-f7fc-45ce-b4b7-f3ecd97e290b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha van ünnep, amelyen a legádázabb gasztroreformerek is megadják magukat a hagyományoknak, akkor az a húsvét. Az asztalról elmaradhatatlan fogások egyáltalán nem bonyolultak, de összeszedtünk néhány tippet, hogy tökéletesek is lehessenek.","shortLead":"Ha van ünnep, amelyen a legádázabb gasztroreformerek is megadják magukat a hagyományoknak, akkor az a húsvét...","id":"20190419_Tokeletes_husvet__tippek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bcca234-f7fc-45ce-b4b7-f3ecd97e290b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1aac4c-e4c9-4167-bf08-b9938608e76c","keywords":null,"link":"/elet/20190419_Tokeletes_husvet__tippek","timestamp":"2019. április. 19. 15:00","title":"Valljuk be: a húsvét az evésről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf8ec11-e0a6-4b45-8a32-b4ed5b4b5558","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"Kinek a zsenije? A mester halálának 500. évfordulóján a legnagyobb kiállítást a Louvre szervezi, de sokáig kérdéses volt, kap-e ehhez képeket Olaszországból.","shortLead":"Kinek a zsenije? A mester halálának 500. évfordulóján a legnagyobb kiállítást a Louvre szervezi, de sokáig kérdéses...","id":"201916__leonardoev__festmenydiplomacia__franciaolasz_vita__zsenikerdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaf8ec11-e0a6-4b45-8a32-b4ed5b4b5558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6d4c4d-96a6-41ea-aba8-f2a9c99b6c11","keywords":null,"link":"/kultura/201916__leonardoev__festmenydiplomacia__franciaolasz_vita__zsenikerdes","timestamp":"2019. április. 19. 17:30","title":"Visszakövetelik a Mona Lisát? Francia-olasz minikrízist okozott a Leonardo-évforduló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06769c66-2d14-4891-97f1-53838989ace1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges élő adással készül idén húsvétra a Telekom. Hétfőn élő nyulak veszik birtokba az IPTV 199-es csatornáját, egy dedikált weboldalon pedig egy Nyúlmentő Alapítvánnyal és nyulaikkal jelentkeznek be.","shortLead":"Különleges élő adással készül idén húsvétra a Telekom. Hétfőn élő nyulak veszik birtokba az IPTV 199-es csatornáját...","id":"20190419_husvet_2019_telekom_iptv_199_csatorna_nyulak_elo_kozvetites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06769c66-2d14-4891-97f1-53838989ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b9c029-a858-4f68-b162-e689525a5019","keywords":null,"link":"/tudomany/20190419_husvet_2019_telekom_iptv_199_csatorna_nyulak_elo_kozvetites","timestamp":"2019. április. 19. 12:06","title":"Kapcsoljon hétfőn a Telekom hálózatán a 199-es tévécsatornára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b95a4-c929-42dc-9427-e3712ae9a526","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három világhírű hegymászó, az osztrák David Lama és Hansjörg Auer, valamint az amerikai Jess Roskelley életét vesztette a Sziklás hegység kanadai csúcsai között: a sportembereket egy lavina sodorta el.","shortLead":"Három világhírű hegymászó, az osztrák David Lama és Hansjörg Auer, valamint az amerikai Jess Roskelley életét vesztette...","id":"20190420_A_vilag_legismertebb_hegymaszoi_haltak_meg_egy_lavinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=052b95a4-c929-42dc-9427-e3712ae9a526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28a4c855-545e-4080-9289-5781be92be75","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_A_vilag_legismertebb_hegymaszoi_haltak_meg_egy_lavinaban","timestamp":"2019. április. 20. 15:51","title":"A világ legismertebb hegymászói haltak meg egy lavinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde10baf-c49e-41f0-aacf-82061ef05307","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajnában az elnökválasztás második fordulóját tartják meg, míg a balkáni országban az első kört rendezik meg.","shortLead":"Ukrajnában az elnökválasztás második fordulóját tartják meg, míg a balkáni országban az első kört rendezik meg.","id":"20190421_Elnokvalasztas_Ukrajnaban_es_EszakMacedoniaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cde10baf-c49e-41f0-aacf-82061ef05307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf347a2-4813-449d-aba6-e67307b1d964","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Elnokvalasztas_Ukrajnaban_es_EszakMacedoniaban","timestamp":"2019. április. 21. 08:37","title":"Elnökválasztás Ukrajnában és Észak-Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A menekültek elől való elzárkózás miatt sajnálkozott Ferenc pápa Rómában, a Colosseum előtt elhangzott meditációjában, péntek este.","shortLead":"A menekültek elől való elzárkózás miatt sajnálkozott Ferenc pápa Rómában, a Colosseum előtt elhangzott meditációjában...","id":"20190420_Ujra_a_menekultek_melle_allt_Ferenc_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62173d34-8220-4cc1-be3e-86bb4fcde653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaac093d-e647-4ce6-a1e9-46f9769f1a97","keywords":null,"link":"/elet/20190420_Ujra_a_menekultek_melle_allt_Ferenc_papa","timestamp":"2019. április. 20. 08:10","title":"Újra a menekültek mellé állt Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]