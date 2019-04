Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61f1d5ff-a167-4b9b-aab6-3dafce7a4dfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a kocsi nem egyszerűen csak egy nyitható tetejű német autó, hanem egyben egy időgép is, amely visszarepít bennünket a 60-as évekbe. ","shortLead":"Ez a kocsi nem egyszerűen csak egy nyitható tetejű német autó, hanem egyben egy időgép is, amely visszarepít bennünket...","id":"20190422_elado_az_egyik_legszebb_regi_hazai_mercedes_amit_reszben_egy_magyar_tervezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61f1d5ff-a167-4b9b-aab6-3dafce7a4dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee68a5f-8d3e-48db-969e-c33f9ba8d6af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_elado_az_egyik_legszebb_regi_hazai_mercedes_amit_reszben_egy_magyar_tervezett","timestamp":"2019. április. 22. 06:41","title":"Eladó az egyik legszebb régi hazai Mercedes, amit részben egy magyar tervezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e429196-8bf3-413b-8480-76822cc0b63b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei húsvéti hétvége baleseti statisztikáit tette közzé a rendőrség. ","shortLead":"Az idei húsvéti hétvége baleseti statisztikáit tette közzé a rendőrség. ","id":"20190423_husvet_hetvege_kozlekedes_halalos_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e429196-8bf3-413b-8480-76822cc0b63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5620117-b611-48d6-8707-07218dd0e095","keywords":null,"link":"/cegauto/20190423_husvet_hetvege_kozlekedes_halalos_baleset","timestamp":"2019. április. 23. 07:40","title":"Heten haltak meg a hosszú hétvégén az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9351ae-00f6-4fe1-850c-28fde2bfa9e8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Autodidakta képzőművész volt, a hvg.hu-nak is készített videókat.","shortLead":"Autodidakta képzőművész volt, a hvg.hu-nak is készített videókat.","id":"20190422_Meghalt_Egyed_Laszlo_grafikus_filmrendezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc9351ae-00f6-4fe1-850c-28fde2bfa9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e47c69-afc6-4299-bb05-ec4a79043ab7","keywords":null,"link":"/kultura/20190422_Meghalt_Egyed_Laszlo_grafikus_filmrendezo","timestamp":"2019. április. 22. 20:49","title":"Meghalt Egyed László grafikus, filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az üzleti, ezen belül is különösen az ipari, építőipari várakozások romlása miatt jelentősen csökkent áprilisban a GKI konjunktúraindexe, nagyjából két évvel ezelőtti szintjére esett vissza - közölte GKI Gazdaságkutató Zrt. az MTI-vel.","shortLead":"Az üzleti, ezen belül is különösen az ipari, építőipari várakozások romlása miatt jelentősen csökkent áprilisban a GKI...","id":"20190423_Borulatobbak_a_hazai_cegek_keteves_melypontjara_esett_a_GKI_konjunkturaindexe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"270099af-3d08-45d4-8af3-e55fa1a17bb3","keywords":null,"link":"/kkv/20190423_Borulatobbak_a_hazai_cegek_keteves_melypontjara_esett_a_GKI_konjunkturaindexe","timestamp":"2019. április. 23. 11:59","title":"Borúlátóbbak a hazai cégek, kétéves mélypontjára esett a GKI konjunktúraindexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kérdésnek a Euronews járt utána. A helyzet bonyolultabb, mint elsőre tűnik.","shortLead":"A kérdésnek a Euronews járt utána. A helyzet bonyolultabb, mint elsőre tűnik.","id":"20190422_Miert_nem_a_katolikus_egyhaz_fizeti_a_NotreDame_felujitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47fa1d8b-7c73-4f88-8a45-13521a2ed245","keywords":null,"link":"/elet/20190422_Miert_nem_a_katolikus_egyhaz_fizeti_a_NotreDame_felujitasat","timestamp":"2019. április. 22. 08:00","title":"Miért nem a katolikus egyház fizeti a Notre-Dame felújítását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A KDNP-s politikus szerint a keresztény egyház nem emberbaráti egyesület.","shortLead":"A KDNP-s politikus szerint a keresztény egyház nem emberbaráti egyesület.","id":"20190423_Semjen_Zsolt_Az_europai_identitas_resze_az_iszlammal_szembeni_vedekezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc06daeb-0821-45ab-8255-bb8dc48dd211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d0c601-d7d3-4788-b9e7-38b3c569fa42","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Semjen_Zsolt_Az_europai_identitas_resze_az_iszlammal_szembeni_vedekezes","timestamp":"2019. április. 23. 10:22","title":"Semjén Zsolt: Az európai identitás része az iszlámmal szembeni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d80b46f-5799-462d-b03a-d7214a6ccf90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csaknem ezer szociális szövetkezet szűnt meg az elmúlt másfél évben, a törvény szigorításakor a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntötték, miközben a nagy „bakik” elkövetői mellett meg kiáll a kormány.","shortLead":"Csaknem ezer szociális szövetkezet szűnt meg az elmúlt másfél évben, a törvény szigorításakor a fürdővízzel együtt...","id":"20190422_A_szocialis_szovetkezeteket_is_allamositottak_amikor_osszeboronaltak_a_kozfoglalkoztatassal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d80b46f-5799-462d-b03a-d7214a6ccf90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d12c8a0-6b48-4e61-b321-aafcef41316d","keywords":null,"link":"/kkv/20190422_A_szocialis_szovetkezeteket_is_allamositottak_amikor_osszeboronaltak_a_kozfoglalkoztatassal","timestamp":"2019. április. 22. 07:37","title":"A kormány bevágta a kiskapukat, de azzal a lendülettel sok értelmes kezdeményezést is letarolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az USA Today nyilvánosan elérhető adatokból összeállította a világ húsz legjobban kereső politikusának listáját.","shortLead":"Az USA Today nyilvánosan elérhető adatokból összeállította a világ húsz legjobban kereső politikusának listáját.","id":"20190422_Orban_Viktor_sehol_nincs_a_vilag_leggazdagabb_politikusaihoz_kepest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5e6164-fb69-4725-bf47-9dcfb68c2468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190422_Orban_Viktor_sehol_nincs_a_vilag_leggazdagabb_politikusaihoz_kepest","timestamp":"2019. április. 22. 12:32","title":"Orbán Viktor sehol nincs a világ legjobban fizetett politikusaihoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]