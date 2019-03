Menetrend szerint leszállította tavaszi csúcstelefonját és annak kisebb testvérét a Huawei. Nem csak az időpont, az újítások is menetrendszerűen érkeztek.

Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt mutatta be a Huawei a P20-szériát Párizsban, amikor is a Samsung a város Galaxy S9-es teleplakátolásával próbálta ellopni a showt a kínai gyártó újdonsága elől. Erre legfeljebb addig volt esélye, amíg a P20-asokat bemutató Richard Yu vezérigazgató elért prezentációjában a fényképezési képességekig. Azon a ponton ugyanis kiderült, hogy a fotózás terén az egyik legkomolyabb tesztlabornak számító DxO Labs szerint a Huawei P20 maga mögé utasította az iPhone X-et és az akkor egy hónapja királlyá koronázott Samsung Galaxy S9+-t. A P20 Pro pedig még ennél is jobb.

Az elmúlt hetekben kiszivárgott információk alapján nem túl nagy meglepetés, hogy a Huawei idén is a fotós képességekre hegyezte ki tavaszi csúcsmobiljait.

Huawei P30 Pro

A legütősebb ezúttal is a Pro jelöléssel ellátott készülék. Az apró, 6,64 mm széles, csepp alakú szenzorszigettel ellátott képernyője 6,47 hüvelykes, 1080x2340 felbontású, OLED technológiával készült darab. Ez a méret nem csak a P20 Próhoz (6,1) képest előrelépés, hanem még a klasszikusan nagyképernyős, ősszel kiadott Mate 20 Prónál (6,39) is nagyobb. A cég jó szokása szerint figyelt rá, hogy készüléktest ne nagyon érezze meg ezt, így az eszköz maga nem is igazán lett nagyobb.

P30 Pro (balra) és P30 © Huawei

A P20 Pro házán belül a a házon belül fejlesztett Kirin 980 processzor dobog, 8 GB RAM társaságában. A belső tárhely 128/256/512 GB lehet, mindegyik esetben a Huawei és a Toshiba által közösen fejlesztett NM memóriakártyával bővíthető.

A kamerában rejlik a telefon egyik nagy ereje: a 40 megapixeles optikai képstabilizátorral megtámogatott (rekeszérték: f/1.6) lencsét egy 20 megapixeles széleslátószögű (f/2.2) és egy 8 megapixeles – szintén optikai képstabilizátorral megtámogatott – telefotós modul (f/3.4) egészíti ki. A hab a tortán az 5x-ös optikai zoomra alapozott 10x-es hibrid zoom, melyet a lencsék készülékházon belüli speciális elrendezése tesz lehetővé. Képességeit illetően egy vagyis három kép tényleg többet mond ezer szónál.

© Huawei

A gyártó állítása szerint a Leicával közösen olyan technológiát sikerült megalkotniuk, amellyel gyenge fényviszonyok között – például éjszaka – minden konkurens eszköznél jobb fotókat csinál a P30 Pro. A párizsi sajtóeseményen erre meglehetősen impresszív, már-már hihetetlen példákat hozott a Huawei. A készülék tesztelése során megnézzük majd, hogyan teljesít élőben a kamera.

A mobil elülső kamerája 32 megapixeles – alig pár évvel ezelőtt még igencsak jól hangzott ez a hátsó főkamera esetében is.

A szokásos felszereltségen – képernyőbe épített ujjlenyomat-leolvasó, arcfelismerés, NFC, IP68 víz- és porállóság stb. – felül említést érdemel még a 4200 mAh-es akkumulátor, amely a kínai gyártótól megszokott módon nem csak bőséges kapacitást biztosít, hanem gyorsan fel is tölthető.

Huawei P30

Valamivel gyengébb, de nem gyenge a Pro jelzés nélküli P30. Ennek 6,1 hüvelykes a képernyője, viszont érdekesség, hogy a nagyobb testvérhez hasonlóan itt is 1080x2340 pixeles felbontással és OLED technológiával találkozhatunk. A processzor ebben a mobilban is Kirin 980-as, ehhez jön 6 gigányi RAM. A belső tárhely esetében nincsenek opciók, a P30 egyféle, 128 gigás verzióban kerül majd a polcokra.

© Huawei

A P30 kamerarendszere meglehetősen hasonló a P30 Próéhoz, de itt az árszint alacsonyabban tartása – és a P30 Pro-értékesítések – érdekében visszafogta magát a Huawei. A főkamera 40 megapixeles lencséje (f/1.8) mellé egy 16 megapixeles (f/2.2) széleslátószögű modul és egy 8 megapixeles (f/2.4) telefotós fényleső került. Az előlapi (szelfi)kamera a P30-ban is 32 megapixeles. Hiányzik viszont a fedélzetről a ToF (Time of Flight) érzékelő, ami a mélység- és intenzitás-információk feldolgozására képes. Így a P30 arcfelismerése valamivel kevésbé üzembiztos, mint a P30 Próé, és nyilvánvalóan a képek – szokás szerint mesterséges intelligenciával megtámogatott – alakításában is jól jön az eggyel több szenzor.

A P30 akkumulátora "csak" 3,650 mAh-es, ami még mindig erősen versenyképes a mezőnyben.

Azt ugyan nem állítjuk, hogy "cserébe", de a P30-ban helyet kapott egy 3,5 mm-es szabványos audio jack, amit a P30 használóinak mellőznie kell majd.

Huawei P30 lite

A Huawei P30 lite vásárlói egy már érezhetően szerényebb képességekkel rendelkező telefont kapnak majd. Természetesen érezhetően szerényebb árcédulával. No, ezt nem Párizsban hallottuk, ott ugyanis kivételesen nem esett szó a legkisebb királyfiról. De a P30 lite-ról egy ideje már – egyre biztosabban – tudni lehet, hogy valójában a más piacokon Huawei nova 4e néven forgalmazott készülék lesz, csak átnevezve.

© Huawei

Ebben sem kicsi, 6,15 hüvelykes a képernyő, a felbontása 1080x2312 pixel, ám ez OLED helyett csak egy LCD panel. A lite-ba már gyengébb, Kirin 710-es processzor került, a RAM 4/6 GB lehet, tárhelyből viszont szerencsére ebben az esetben sem ment 128 GB alá a Huawei.

A hátlapi kamerarendszer itt is háromtagú, de persze gyengébb képességű – 24 megapixel (f/1.8) + 8 megapixel + 2 megapixel (f/2.4), a szelfikamera viszont a lite modellben is hozza a nagyobb testvérek 32 megapixeles (f/2.0) szintjét.

A P30 lite aksija nem csak kisebb kapacitású (3340 mAh), hanem valamivel lassabban is töltődik, mint a P30-vonal többi tagjáé. Ám még ezt is nevezhetjük gyorstöltésnek (18W), ami ebben a kategóriában abszolút jól mutat.

Mennyibe kerül a Huawei P30 Pro?

A P30 Pro és a P30 esetében Android 9.1 rendszerrel és a Huawei által minden évben csiszolgatott EMUI 9.1 felhasználói felülettel kell majd szembe nézni, a P30 lite mindkét elemből 9.0 verziójút kap majd.

A P30 Pro és a P30 mobilok április elejétől lesznek kaphatók Magyarországon, naplemente (narancssárga), jégkristály kék, auróra kék és éjfekete színekben. Az árakat a képességekhez igazított, lépcsőzetes elrendezésben alakította ki a Huawei:

a P30 Pro modell 6 GB RAM memóriával és 128 GB tárhellyel 300 ezer forintba,

8 GB RAM és 256 GB tárhely esetén 330 ezer forintba

a 6+128 gigás verzióban elérhető P30 pedig 230 ezer forintba kerül majd.

