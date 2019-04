Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e74373ee-87bc-4f73-a46a-f1aa09b60187","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA egy új eszközzel mérné meg a növények fénykibocsátását, hogy jobban megértsük, miként hat rájuk a globális felmelegedés.","shortLead":"A NASA egy új eszközzel mérné meg a növények fénykibocsátását, hogy jobban megértsük, miként hat rájuk a globális...","id":"20190426_nasa_orbiting_carbon_observatory_oco_3_novenyek_vizsgalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e74373ee-87bc-4f73-a46a-f1aa09b60187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c36105-4984-40d2-b666-956a7077bdc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_nasa_orbiting_carbon_observatory_oco_3_novenyek_vizsgalata","timestamp":"2019. április. 26. 11:03","title":"A NASA felküld egy új műszert az űrbe, egy rejtélyes sugárzást mérnek majd vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset még a múlt héten történt a budapesti Móricz Zsigmond körtéren.","shortLead":"Az eset még a múlt héten történt a budapesti Móricz Zsigmond körtéren.","id":"20190426_rendorseg_elfogas_aktivista_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec53ded8-0610-4706-8aab-4c65884c0e95","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_rendorseg_elfogas_aktivista_tamadas","timestamp":"2019. április. 26. 07:31","title":"Elkapták a férfit, aki megharapott egy MSZP-s aktivistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók terveznek olyan beszédfelismerő szoftvert, amivel már korai fázisában fel lehetne ismerni a demenciát. ","shortLead":"Magyar kutatók terveznek olyan beszédfelismerő szoftvert, amivel már korai fázisában fel lehetne ismerni a demenciát. ","id":"20190425_demencia_beszedfelismero_szoftver_magyar_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794ad6c8-e38f-42b6-a40d-1c2ff07e29af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_demencia_beszedfelismero_szoftver_magyar_kutatok","timestamp":"2019. április. 25. 16:03","title":"Magyar kutatók találtak ki valamit, amivel könnyebben felismerhető lehet a demencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4022e8cd-d56d-43a3-adf8-768464e9385d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Péntektől vasárnapig tart a tavaszi sokadalom a Fővárosi Állatkertben.","shortLead":"Péntektől vasárnapig tart a tavaszi sokadalom a Fővárosi Állatkertben.","id":"20190425_Gorillanappal_is_varja_a_budapesti_allatkert_a_Fold_fesztival_latogatoit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4022e8cd-d56d-43a3-adf8-768464e9385d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39354770-fe0a-4c3c-91db-c6192b44e9eb","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Gorillanappal_is_varja_a_budapesti_allatkert_a_Fold_fesztival_latogatoit","timestamp":"2019. április. 25. 10:22","title":"Gorillanappal is várja a Föld fesztivál látogatóit a budapesti állatkert ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddbcfe2e-de24-4bd0-9a39-95627e199b5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen, amikor egy nagyszülő bármit megtenne az unokájáért. ","shortLead":"Ilyen, amikor egy nagyszülő bármit megtenne az unokájáért. ","id":"20190425_Szalagavato_erettsegi_bankett_partner_nagypapa_unoka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddbcfe2e-de24-4bd0-9a39-95627e199b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa15b173-fddf-42d6-b5bc-d06c7ff94c1e","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Szalagavato_erettsegi_bankett_partner_nagypapa_unoka","timestamp":"2019. április. 25. 16:50","title":"Nem volt partnere, a nagyapja kísérte el a szalagavató bálba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cbc1909-dc3d-4455-9487-757111b83ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tüntetésen a diákok felszólították Orbánt, hogy szeptember elsejéig tegye le a középfokú nyelvvizsgát, különben népszavazási kezdeményezést fognak benyújtani. ","shortLead":"A tüntetésen a diákok felszólították Orbánt, hogy szeptember elsejéig tegye le a középfokú nyelvvizsgát, különben...","id":"20190426_Tuntetnek_a_diakok_a_felvetelihez_kotelezo_nyelvvizsga_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cbc1909-dc3d-4455-9487-757111b83ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a940a16a-6db4-47b1-bc1a-1cb859e4a020","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_Tuntetnek_a_diakok_a_felvetelihez_kotelezo_nyelvvizsga_ellen","timestamp":"2019. április. 26. 17:03","title":"Közös nyelvvizsgázásra hívták a tüntető diákok Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ügyvezető lett Vajna Tímea abban az éttermet üzemeltető cégben, amelyet Andy Vajna 2009 óta vezetett.","shortLead":"Ügyvezető lett Vajna Tímea abban az éttermet üzemeltető cégben, amelyet Andy Vajna 2009 óta vezetett.","id":"20190425_Vajna_Timea_lett_a_ferje_utoda_a_luxusettermet_uzemelteto_ceg_elen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76be1940-2089-449b-821d-0c3a01de5c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33be0825-dcf7-4d58-8a57-422b391a4c9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Vajna_Timea_lett_a_ferje_utoda_a_luxusettermet_uzemelteto_ceg_elen","timestamp":"2019. április. 25. 16:03","title":"Vajna Tímea lett a férje utóda a luxuséttermet üzemeltető cég élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70d02d3f-97b1-4656-841d-1c02b89f7594","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megtörtént a várva várt nagy bejelentés a jövő áprilisban érkező James Bond-filmmel kapcsolatban, elindult a 25. rész kampánya hivatalosan is. Bejelentették a szereplőgárdát, vannak visszatérő nevek.","shortLead":"Megtörtént a várva várt nagy bejelentés a jövő áprilisban érkező James Bond-filmmel kapcsolatban, elindult a 25. rész...","id":"20190425_Hivatalosan_is_Rami_Malek_lesz_a_kovetkezo_James_Bond_fogonosza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70d02d3f-97b1-4656-841d-1c02b89f7594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa20d8c-723b-4855-98da-2040acb38f91","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Hivatalosan_is_Rami_Malek_lesz_a_kovetkezo_James_Bond_fogonosza","timestamp":"2019. április. 25. 15:36","title":"Hivatalosan is Rami Malek lesz a következő James Bond főgonosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]