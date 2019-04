Nem olyan régen még az Apple és a Qualcomm jogi csatározásától volt hangos a tech-sajtó, azután hirtelen béke lett közöttük, és szinte egy időben ezzel az Intel is bejelentette, feladja okostelefonos 5G modem üzletágát.

Ez utóbbi hír pikantériája, hogy korábban még úgy volt, hogy az Intel szállítja majd az 5G modemchipet az Apple 2020-as (vagy 2021-es) 5G-s iPhone-jaiba. Persze nem marad ilyen modem nélkül az Apple, hiszen a Qualcomm-mal való megegyezés egyik sarkalatos pontja éppen az volt, hogy a San Diegó-i chipgyártó szállítja majd neki a szóban forgó áramköröket (illetve még a Samsung is bejöhet a képbe).

Mindeközben arról is lehet hallani, hogy az Apple saját chipeket is készítene (végül is sosem jó a teljes kiszolgáltatottság), és egy ügyes üzleti húzással akár fel is gyorsíthatja ezen terveit. A Wall Street Journal szerint az Apple és az Intel már tavaly tárgyalásokat folytatott arról, hogy a cupertinóiak megvásárolnák az Intel okostelefonos modem üzletágát (több milliárd dolláros üzletről lenne szó), bár a tárgyalások állítólag most elakadtak.

Az Intel mindenesetre vizsgálja a stratégiai alternatívákat modemchip üzletága számára, beleértve az esetleges eladást is, bár azt az Intel sem titkolja, hogy döntésüket az Apple–Qualcomm-megállapodás is befolyásolja, és nem feltétlenül pozitív értelemben. Állítólag több érdeklődő is van. Annak ellenére, hogy az Intel kilép az 5G modemchipek üzletágból, 4G chipeket továbbra is értékesít. A jelenlegi értékesítési folyamatot a Goldman Sachs kezeli.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.