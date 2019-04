Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9caae742-b869-42b3-afcb-7e6a4eefb4aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány számításai szerint egy tanuló táboroztatása kétezer euróba kerül, a szervezőmunka Bartos Mónika miniszteri biztossá kinevezett fideszes képviselő csapatára hárul. ","shortLead":"A kormány számításai szerint egy tanuló táboroztatása kétezer euróba kerül, a szervezőmunka Bartos Mónika miniszteri...","id":"20190430_Miniszteri_biztost_kaptak_a_kormany_altal_szervezett_kulfoldi_nyelvtanfolyamok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9caae742-b869-42b3-afcb-7e6a4eefb4aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfa8990-3139-47ee-a845-bc426234d6f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190430_Miniszteri_biztost_kaptak_a_kormany_altal_szervezett_kulfoldi_nyelvtanfolyamok","timestamp":"2019. április. 30. 16:13","title":"Miniszteri biztost kaptak a kormány által szervezett külföldi nyelvtanfolyamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01577456-aa61-40e8-aecd-3eabf2b31d79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakosság segítségét kérik a pestszentlőrinci rendőrök.","shortLead":"A lakosság segítségét kérik a pestszentlőrinci rendőrök.","id":"20190429_15_eves_eltunes_lany_abd_alkafe_leila_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01577456-aa61-40e8-aecd-3eabf2b31d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38abbc51-836d-434b-b9a7-888c45c14ff1","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_15_eves_eltunes_lany_abd_alkafe_leila_rendorseg","timestamp":"2019. április. 29. 19:42","title":"Eltűnt a 15 éves Abd-Alkafe Leila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heinz-Christian Strache, a szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt elnöke jövő hétfőn látogat Budapestre, a szintén szélsőséges olasz belügyminiszter e hét csütörtökön érkezik.","shortLead":"Heinz-Christian Strache, a szélsőjobboldali Osztrák Szabadságpárt elnöke jövő hétfőn látogat Budapestre, a szintén...","id":"20190430_Nepszava_Negy_nappal_Salvini_utan_a_szelsojobbos_osztrak_kancellar_is_Budapestre_jon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99825ecb-4301-4963-95f3-6c158bd53f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bcbfd4-341b-449d-9ebf-7f6927406ada","keywords":null,"link":"/itthon/20190430_Nepszava_Negy_nappal_Salvini_utan_a_szelsojobbos_osztrak_kancellar_is_Budapestre_jon","timestamp":"2019. április. 30. 09:13","title":"Népszava: Négy nappal Salvini után a szélsőjobbos osztrák alkancellár is Budapestre jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47fbf19-1d9c-45a2-a667-7c15e9f8d062","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze a fővárosi szám tizede a Bács-Kiskun megyei városé.","shortLead":"Persze a fővárosi szám tizede a Bács-Kiskun megyei városé.","id":"20190430_autolpas_autotlvaj_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d47fbf19-1d9c-45a2-a667-7c15e9f8d062&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad877ea6-4ed4-42ee-870f-b49dd28c4ad1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_autolpas_autotlvaj_statisztika","timestamp":"2019. április. 30. 15:58","title":"Kecskemét volt tavaly a főváros mellett az autótolvajok legkedveltebb terepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The Washington Post és az ABC televízió közös felmérése szerint amerikaiak 55 százaléka nem szavazna Donald Trumpra a jövő évi elnökválasztáson. ","shortLead":"A The Washington Post és az ABC televízió közös felmérése szerint amerikaiak 55 százaléka nem szavazna Donald Trumpra...","id":"20190429_55_szazalek_valasztok_donald_trump_szavazas_elnokvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b92c3c54-35ee-43dd-86a5-fa2f67278172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e3b77e-4de3-4628-a687-cf066f7082a5","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_55_szazalek_valasztok_donald_trump_szavazas_elnokvalasztas","timestamp":"2019. április. 29. 21:21","title":"A választók felének elege van Trumpból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2227af-5de3-4554-9907-31bade259219","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csapadékot és a villámárvizeket előrejelző rendszert alakítanak ki a magyar-szerb határ menti térségben - közölte a projektben résztvevő Szegedi Tudományegyetem.","shortLead":"A csapadékot és a villámárvizeket előrejelző rendszert alakítanak ki a magyar-szerb határ menti térségben - közölte...","id":"20190428_villamarvizeket_elorejelzo_rendszer_szerb_magyar_hatar_szte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc2227af-5de3-4554-9907-31bade259219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f5bde0-0cdf-48ad-9cbd-3b29fe7c35f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_villamarvizeket_elorejelzo_rendszer_szerb_magyar_hatar_szte","timestamp":"2019. április. 28. 17:03","title":"Fenyegetnek a villámárvizek: spéci rendszer húznak fel Szegednél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rogán Antal szerint a szocialista politikus \"túlment minden határon\". ","shortLead":"Rogán Antal szerint a szocialista politikus \"túlment minden határon\". ","id":"20190429_Egy_nap_alatt_egymilliot_koltott_a_Bangone_elleni_kampanyra_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8af78d45-476e-431e-a830-3bd4a2c55703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f786e7-b4de-40d9-a1d6-30663122cd0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Egy_nap_alatt_egymilliot_koltott_a_Bangone_elleni_kampanyra_a_Fidesz","timestamp":"2019. április. 29. 09:09","title":"Egy nap alatt egymilliót költött a Bangóné elleni kampányra a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8d244b-4f19-4f8a-bd8e-8d28730a6aac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha júniusban Supernem-, Punnany Massif- vagy Parno Graszt-koncertre megy, a nehéz sorsú gyerekeken is segíthet. ","shortLead":"Ha júniusban Supernem-, Punnany Massif- vagy Parno Graszt-koncertre megy, a nehéz sorsú gyerekeken is segíthet. ","id":"20190429_Budapest_Park_Unicef_koncert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb8d244b-4f19-4f8a-bd8e-8d28730a6aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde4bb23-e300-48ec-9a7c-4a5850838c1d","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Budapest_Park_Unicef_koncert","timestamp":"2019. április. 29. 10:40","title":"Hosszú titkolózás után állt össze a nyár egyik legnagyobb koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]