Ha a robotzsaruk kora egyelőre nem is jön el, valami már érződik belőle: az SRI International olyan fejlesztéssel állt elő, amely a hús-vér egyenruhások munkáját hivatott segíteni, egyelőre persze csak teszt jelleggel.

A sapkával, kamerával és "arccal" rendelkező robot nem önállóan működik, egy rendőrautóra van csatlakoztatva, és sínen továbbítva lehet a megállított kocsihoz küldeni. Az SRI szerint évente rengeteg rendőr kerül bajba, mikor igazoltatni próbálnak egy járművet, pláne, ha veszélyes személyek ülnek benne. A robotzsaru viszont nagyobb biztonságot jelenthet, hiszen a sofőrrel és az utasokkal is rajta keresztül kerül kapcsolatba a járőr.

A robotot ennek megfelelően kamerával, hangszóróval és mikrofonnal is ellátták, így az igazoltatás alatt lévő személy látja, ki állította meg, és beszélni is tud vele, miközben a rendőr minden gyanús mozdulatot biztonságos távolságról tud követni. Az eszközt egyébként számos okossággal ellátták fejlesztői. Többek közt mobiltüskékkel is rendelkezik, amelyeket a kocsi kerekei alá helyez, mialatt az igazoltatás megkezdődik. Így ha valaki a gázra lépne, maximum addig jutna, amíg a lyukas abroncs bírja.

Bár a készítői szerint nem a rendőrök lecserélése vele a cél, több olyan dologra is felkészítették, ami eddig az emberek dolga volt. Ilyen például, hogy képes beolvasni a vezetői engedélyt, ha pedig indokolt, büntetést is ír.

