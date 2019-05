Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"829782b3-5fd6-498d-8375-d6f7b6129aba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt nem tudni, mivel kezelik, Horváth Ádám csak annyit mondott, beteg, és nem tudja, mikor hagyhatja a kórházat. ","shortLead":"Azt nem tudni, mivel kezelik, Horváth Ádám csak annyit mondott, beteg, és nem tudja, mikor hagyhatja a kórházat. ","id":"20190506_Korhazba_kerult_a_Szomszedok_rendezoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=829782b3-5fd6-498d-8375-d6f7b6129aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f32f0c0f-2660-4ada-bdb7-404037f38fc9","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Korhazba_kerult_a_Szomszedok_rendezoje","timestamp":"2019. május. 06. 08:31","title":"Kórházba került a Szomszédok rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436f65fe-3e27-441c-a914-0d7d2e56dc22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosabbak lehetnek a jövőben a közúti ellenőrzések, állítja az SRI International, amely igazoltatáshoz fejlesztett több mint nagy segítségnek tűnő robotot. ","shortLead":"Biztonságosabbak lehetnek a jövőben a közúti ellenőrzések, állítja az SRI International, amely igazoltatáshoz...","id":"20190506_robotzsaru_robot_igazoltatas_rendor_kozuti_ellenorzes_sri_international","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=436f65fe-3e27-441c-a914-0d7d2e56dc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d6527a-a928-48bc-8296-eb837a10e374","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_robotzsaru_robot_igazoltatas_rendor_kozuti_ellenorzes_sri_international","timestamp":"2019. május. 06. 16:33","title":"Jön a robotzsaruk kora? Egy már munkába is állt, egészen jónak tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esélyt sem adott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vezető testülete arra, hogy a kormánynak bármilyen elképzeléséről egyáltalán szavazhasson az MTA közgyűlése. A három lehetséges elképzelés közül ugyanis csak a tisztán akadémiai álláspontról voksoltak a küldöttek - a tudós testület óriási többséggel úgy döntött: maradjon az MTA-n belül a kutatóintézeti hálózat.","shortLead":"Esélyt sem adott a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vezető testülete arra, hogy a kormánynak bármilyen elképzeléséről...","id":"20190506_Palkovics_Laszlo_az_MTAkozgyules_utan_Ezt_nem_tudjuk_lefogadni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63730a9b-b897-4ae1-b7cf-4d9a9253736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ded1975-9a74-469a-85e2-ea7df6fda872","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Palkovics_Laszlo_az_MTAkozgyules_utan_Ezt_nem_tudjuk_lefogadni","timestamp":"2019. május. 06. 15:29","title":"Palkovics László az MTA-közgyűlés után: \"Ezt nem tudjuk elfogadni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b316a7b-baa2-4736-9c7d-3cb6e8b17a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke újra elővette a témát.","shortLead":"Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke újra elővette a témát.","id":"20190506_Ugy_fest_nem_tett_le_a_kormany_ujsagirokamararol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b316a7b-baa2-4736-9c7d-3cb6e8b17a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c35762-5f16-4047-a031-7f00d83a2606","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Ugy_fest_nem_tett_le_a_kormany_ujsagirokamararol","timestamp":"2019. május. 06. 08:01","title":"Úgy fest, nem tett le a kormány az újságírókamaráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9438f02b-e7b6-48ee-9c52-0902fb9a071e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kis híján megfagytak a bulizók a Teknival nevű francia fesztiválon, miután szombaton nulla fok alá csökkent a hőmérséklet és havazni kezdett. ","shortLead":"Kis híján megfagytak a bulizók a Teknival nevű francia fesztiválon, miután szombaton nulla fok alá csökkent...","id":"20190507_Leesett_a_ho_30_bulizot_kellett_helyben_apolni_a_francia_technofesztivalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9438f02b-e7b6-48ee-9c52-0902fb9a071e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18c328b4-2b97-40dc-979a-2991ec735f1a","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Leesett_a_ho_30_bulizot_kellett_helyben_apolni_a_francia_technofesztivalon","timestamp":"2019. május. 07. 10:56","title":"Leesett a hó, 30 bulizót kellett helyben ápolni a francia technófesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4573e5df-5c39-46ce-95d2-4d20bdd84cca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tibeti magaslatokon is élt a Homo nemzetséghez tartozó gyenyiszovai ember új bizonyítékok szerint. Ez az első alkalom, hogy a Gyenyosziva-barlangon kívül is találtak a fajhoz köthető fosszíliákat. Az ilyen szélsőséges körülményekhez való alkalmazkodás képességét korábban csak a Homo sapienshez kötötték.","shortLead":"A tibeti magaslatokon is élt a Homo nemzetséghez tartozó gyenyiszovai ember új bizonyítékok szerint. Ez az első...","id":"20190505_tibet_gyenyiszovai_ember_fosszilia_hipoxia_oxigengianyos_allapot_tuleles_magaslatokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4573e5df-5c39-46ce-95d2-4d20bdd84cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a20a2b-602c-4f9a-b764-8bd054caa2b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_tibet_gyenyiszovai_ember_fosszilia_hipoxia_oxigengianyos_allapot_tuleles_magaslatokon","timestamp":"2019. május. 06. 15:03","title":"Íme a 160 000 éves ember, akinek köszönhetjük, hogy nem halunk meg a magasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott az innovációs és technológiai miniszter, aznapra időzítve, amikor az MTA-n a sorsdöntő közgyűlés lesz.","shortLead":"Interjút adott az innovációs és technológiai miniszter, aznapra időzítve, amikor az MTA-n a sorsdöntő közgyűlés lesz.","id":"20190506_Palkovics_uzent_az_MTAnak_Juniusban_modosulhat_az_akademiai_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5613f01-09eb-43df-8764-d3af48dc84d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Palkovics_uzent_az_MTAnak_Juniusban_modosulhat_az_akademiai_torveny","timestamp":"2019. május. 06. 08:22","title":"Palkovics üzent az MTA-nak: Júniusban módosulhat az akadémiai törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea75f61c-5ec9-44c4-956f-446cfa883b34","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ leghíresebb, aranyból készült WC-csészéjét helyezik el a woodstocki Blenheim-kastélyban, közvetlenül Winston Churchill egykori szobája mellé. A tárgy műalkotás ugyan, de lehet majd használni. ","shortLead":"A világ leghíresebb, aranyból készült WC-csészéjét helyezik el a woodstocki Blenheim-kastélyban, közvetlenül Winston...","id":"20190506_Az_arisztokracia_diszkret_baja_arany_WCn_szekelhetnek_Winston_Churchill_egykori_kastelyaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea75f61c-5ec9-44c4-956f-446cfa883b34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b60127-b1b0-4ac7-aba8-53ddecf3cf46","keywords":null,"link":"/kultura/20190506_Az_arisztokracia_diszkret_baja_arany_WCn_szekelhetnek_Winston_Churchill_egykori_kastelyaban","timestamp":"2019. május. 06. 12:26","title":"Az arisztokrácia diszkrét bája: arany-WC-n székelhetnek Winston Churchill egykori kastélyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]