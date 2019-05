Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen veszik kézbe az okostelefonjukat, ha a nyaralásukat szeretnék intézni. A mobilról indított, turisztikai célú keresések egyre gyakoribbak, ma már minden második magyar turista a készülékéről tájékozódik.","shortLead":"Egyre többen veszik kézbe az okostelefonjukat, ha a nyaralásukat szeretnék intézni. A mobilról indított, turisztikai...","id":"20190508_turizmus_turisztika_nyaralas_pihenes_google_kereses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d063378-1910-442f-8db4-aa690a3aed63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_turizmus_turisztika_nyaralas_pihenes_google_kereses","timestamp":"2019. május. 08. 13:33","title":"Nyaralást tervez? Akkor jó eséllyel a közelben van a mobilja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az a problémájuk, hogy olyan feladatokkal is találkoztak, amiket a tanév során nem érintettek.","shortLead":"Az a problémájuk, hogy olyan feladatokkal is találkoztak, amiket a tanév során nem érintettek.","id":"20190507_Nemetorszagban_epp_tuntetnek_az_erettsegizok_mert_szerintuk_nagyon_nehez_a_matekvizsga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11ad0389-841f-413c-8ff2-c9e1ddb4ea39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402ee3d4-9b4b-40b6-9650-1e5f1e732ebb","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Nemetorszagban_epp_tuntetnek_az_erettsegizok_mert_szerintuk_nagyon_nehez_a_matekvizsga","timestamp":"2019. május. 07. 12:41","title":"Németországban épp tüntetnek az érettségizők, mert szerintük nagyon nehéz a matekvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71545806-d00a-428d-b012-bafa7aa2bc61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aláírta a megállapodást Wolfgang A. Herrmann, a Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) elnöke és CEU elnök-rektora, Michael Ignatieff a két intézmény közötti együttműködésről.","shortLead":"Aláírta a megállapodást Wolfgang A. Herrmann, a Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) elnöke és CEU elnök-rektora, Michael...","id":"20190507_ceu_muncheni_muszaki_egyetem_egyuttmukodesi_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71545806-d00a-428d-b012-bafa7aa2bc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa94154-5cc3-483b-b1b4-230c960609aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_ceu_muncheni_muszaki_egyetem_egyuttmukodesi_megallapodas","timestamp":"2019. május. 07. 15:15","title":"Megállapodott a CEU és a Müncheni Műszaki Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A CEU-n tartott előadást korunk sztártörténésze, Yuval Noah Harari. Előadásában egyszer sem ejtette ki Orbán Viktor nevét, bár a hallgatósága sokszor gondolhatta, róla beszél. Lehet pokol, lehet mennyország, és a kettő között bármi - jósolta 2050-re.","shortLead":"A CEU-n tartott előadást korunk sztártörténésze, Yuval Noah Harari. Előadásában egyszer sem ejtette ki Orbán Viktor...","id":"20190508_Harari_Aki_szereti_a_foci_VBt_az_globalista_nem_nacionalista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fa837c-50cb-45ad-8f5e-ed7956cc4c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Harari_Aki_szereti_a_foci_VBt_az_globalista_nem_nacionalista","timestamp":"2019. május. 08. 20:09","title":"Harari: Erős nemzeti érzelmek idején diktatúra és polgárháború jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két héttel az európai parlamenti választás előtt dübörög a Fidesz országjárása.","shortLead":"Két héttel az európai parlamenti választás előtt dübörög a Fidesz országjárása.","id":"20190508_bayer_zsolt_fidesz_ep_kampany_pesterzsebet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11a0a63-f6d1-4531-a19d-0af961bda66a","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_bayer_zsolt_fidesz_ep_kampany_pesterzsebet","timestamp":"2019. május. 08. 09:26","title":"Bayer: Már a nemeinket is lopják tőlünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940dc1f9-30e6-4868-90c2-0dac40bb1f34","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most még az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója.","shortLead":"Most még az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója.","id":"20190507_Az_EBRD_igazgatosagi_tagja_lesz_Barcza_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=940dc1f9-30e6-4868-90c2-0dac40bb1f34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f14cf92-847e-4190-a74f-ed5351a229d0","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Az_EBRD_igazgatosagi_tagja_lesz_Barcza_Gyorgy","timestamp":"2019. május. 07. 15:10","title":"Az EBRD igazgatósági tagja lesz Barcza György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f27060-9aba-421f-b285-1b843b6f7b59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom árulkodik arról, milyen téren erősítene a Samsung a vezeték nélküli fülhallgatói esetében.","shortLead":"Egy nemrég nyilvánosságra került szabadalom árulkodik arról, milyen téren erősítene a Samsung a vezeték nélküli...","id":"20190507_samsung_galaxy_buds_vezetek_nelkuli_fulhallgato_szabadalom_cserelheto_elem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f27060-9aba-421f-b285-1b843b6f7b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08637b0d-e433-40b4-8e03-249a0e3c61bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_samsung_galaxy_buds_vezetek_nelkuli_fulhallgato_szabadalom_cserelheto_elem","timestamp":"2019. május. 07. 15:03","title":"Ügyes ötlet: egyszerű gombelemet tenne a Samsung a vezeték nélküli fülhallgatóiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy parkoló építése miatt kezdtek kivágni fákat kedden. ","shortLead":"Egy parkoló építése miatt kezdtek kivágni fákat kedden. ","id":"20190508_A_polgarmester_igerete_ellenere_vagjak_ki_a_fakat_Kobanyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e645c65a-2855-4781-b053-026be24ebff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecd4785-8e58-4c61-955b-ae8860aaddbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_A_polgarmester_igerete_ellenere_vagjak_ki_a_fakat_Kobanyan","timestamp":"2019. május. 08. 10:42","title":"A polgármester ígérete ellenére vágják ki a fákat Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]