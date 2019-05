Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34889d59-27e9-46a3-a09a-5dcf1b3e946f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Míg a gyártók többsége a súlyból igyekszik lefaragni valamit, a HP a képernyők megduplázásában látja a jövőt. Itt az Omen X 2S. ","shortLead":"Míg a gyártók többsége a súlyból igyekszik lefaragni valamit, a HP a képernyők megduplázásában látja a jövőt. Itt...","id":"20190515_laptop_hp_omen_x_2s_ket_kijelzos_laptop_gamer_notebook","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34889d59-27e9-46a3-a09a-5dcf1b3e946f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb5813c-9108-4f19-a490-714f20e59c16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_laptop_hp_omen_x_2s_ket_kijelzos_laptop_gamer_notebook","timestamp":"2019. május. 15. 08:03","title":"Csinált egy fura laptopot a HP: oda is tett egy kijelzőt, ahol a billentyűzet szokott lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa5c7-f24c-4cda-86de-15986c627f8e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190515_Hihetetlen_a_Simpson_csalad_evekkel_ezelott_bemutatta_amit_az_elozo_Tronok_harca_reszben_lattunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa5c7-f24c-4cda-86de-15986c627f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be1d1b2-2a27-4df2-9f0f-2d8a2c9340b9","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Hihetetlen_a_Simpson_csalad_evekkel_ezelott_bemutatta_amit_az_elozo_Tronok_harca_reszben_lattunk","timestamp":"2019. május. 15. 09:53","title":"Hihetetlen: a Simpson család évekkel ezelőtt bemutatta, amit az előző Trónok harca részben láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dacff9-a8ea-49eb-979b-e98d16fa1cd0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az orvost már korábban is vádolták szándékos mérgezéssel, de akkor felmentették.","shortLead":"Az orvost már korábban is vádolták szándékos mérgezéssel, de akkor felmentették.","id":"20190515_Azzal_vadolnak_egy_francia_altatoorvost_hogy_otven_embert_mergezett_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1dacff9-a8ea-49eb-979b-e98d16fa1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f717c5-4366-41c9-887f-38780c0f9b93","keywords":null,"link":"/elet/20190515_Azzal_vadolnak_egy_francia_altatoorvost_hogy_otven_embert_mergezett_meg","timestamp":"2019. május. 15. 17:15","title":"Azzal vádolnak egy francia altatóorvost, hogy ötven embert mérgezett meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0748f36d-7260-45f6-b6a7-126ca56328f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Takarékbank adott kölcsön.","shortLead":"A Takarékbank adott kölcsön.","id":"20190516_Ketmilliardos_hitel_is_kellett_hogy_a_Budapest_Honved_a_NER_kozelebe_keruljon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0748f36d-7260-45f6-b6a7-126ca56328f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf90422-7b2e-4b10-b535-b1e54b45cc8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Ketmilliardos_hitel_is_kellett_hogy_a_Budapest_Honved_a_NER_kozelebe_keruljon","timestamp":"2019. május. 16. 05:59","title":"Kétmilliárdos hitel is kellett, hogy a Budapest Honvéd a NER közelébe kerüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79678eaa-d661-4a77-be54-f53fdf5943ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt fontos emberei országszerte tartanak lakossági fórumokat, ezeket a Fidesz nagyban hirdeti. A titokzatos Rogánét valamiért nem reklámozták.","shortLead":"A párt fontos emberei országszerte tartanak lakossági fórumokat, ezeket a Fidesz nagyban hirdeti. A titokzatos Rogánét...","id":"20190515_Szinte_az_osszes_miniszter_forumat_meghirdette_a_Fidesz_Roganet_pont_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79678eaa-d661-4a77-be54-f53fdf5943ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5265c95-ae6f-4f3f-b111-05610aefe649","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Szinte_az_osszes_miniszter_forumat_meghirdette_a_Fidesz_Roganet_pont_nem","timestamp":"2019. május. 15. 20:49","title":"Rogán fórumát nem verte nagydobra a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár nem volt kiegyensúlyozott a tájékoztatás, de ilyesmit csak műsorfolyamban, több műsor egymásutániságában lehet számonkérni, így semmis az NVB Duna TV-re kiszabott büntetése. \r

","shortLead":"Bár nem volt kiegyensúlyozott a tájékoztatás, de ilyesmit csak műsorfolyamban, több műsor egymásutániságában lehet...","id":"20190514_kuria_UjpestFradi_Fidesz_kampanyvideo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58dbe17-6b41-4d0c-96fc-5b736cefe369","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_kuria_UjpestFradi_Fidesz_kampanyvideo","timestamp":"2019. május. 14. 17:24","title":"Kúria: nem jogellenes, hogy az Újpest–Fradi szünetében lement a Fidesz kampányvideója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több a bevételük ebből, mint amekkora büntetést kaphatnak az adóhivataltól.","shortLead":"Már több a bevételük ebből, mint amekkora büntetést kaphatnak az adóhivataltól.","id":"20190515_Megugrott_a_kereslet_a_Sorospenzekre_amiota_a_NAV_megbuntette_a_Ketfarkut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3acd920-766d-4366-91d7-d4e393923161","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_Megugrott_a_kereslet_a_Sorospenzekre_amiota_a_NAV_megbuntette_a_Ketfarkut","timestamp":"2019. május. 15. 14:32","title":"Megugrott a kereslet a „Soros-pénzekre”, amióta a NAV beidézte a Kutyapártot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"511da273-2e88-4de6-9ab1-442bf93f56e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Véget ért a verseny első elődöntője, a tizenhét ország közül tízen jutottak tovább.","shortLead":"Véget ért a verseny első elődöntője, a tizenhét ország közül tízen jutottak tovább.","id":"20190514_Eurovizios_Dalfesztival_Papai_Joci_elodonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=511da273-2e88-4de6-9ab1-442bf93f56e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1749ef4-1bc8-4196-949b-1201fbea03a6","keywords":null,"link":"/kultura/20190514_Eurovizios_Dalfesztival_Papai_Joci_elodonto","timestamp":"2019. május. 14. 23:09","title":"Pápai Joci kiesett az Eurovíziós Dalfesztivál elődöntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]