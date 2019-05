Minden és mindennek ellenkezője is előkerült már az Asus új telefonja kapcsán. A csütörtök esti bemutatón végre kiderült, mivel készül valójában a számítógépes piacon népszerű gyártó idén telefonos fronton.

Miközben az Asus mérnökei többféle megoldást is kipróbáltak arra, miként is lehetne eltüntetni legpraktikusabb formában a képernyőbe lógó szenzor- és kameraszigetet, a vállalat marketingesei alighanem mindent megtettek annak érdekében, hogy a próbálkozások legtöbbje kiszivárogjon. Érdekes módja ez a hadviselésnek, de járható útnak tűnik abban a világban, ahol az új készülékek tulajdonságait nem nagyon lehet titokban tartani; akkor már jobb, ha sokféle infó kikerül, hiszen így garantálható, hogy izgalmas marad a bemutató.

A csütörtök este, Valenciában bemutatott ZenFone 6-ról végül az derült ki, hogy egy 6,4 hüvelykes, 1080x2340 pixel felbontású képernyővel szerelt telefon. A kijelzőt Gorilla Glass 6 felület védi.

© Asus

Lóerőből nincs hiány a készülékben: az Android 9.0 rendszer alatt egy – az idei erőmobilos mezőnyben szintén szokásos – nyolcmagos Qualcomm Snapdragon 855-ös processzor dobog, 1 x 2,84 GHz, 3 x 2,41 GHz, 4 x 1,78 GHz magos leosztában. A 6 GB RAM mellé 128 gigányi tárhely jár, a 12 GB RAM-os csúcsverzióban pedig 256 gigás belső tárhely van – a kapacitás mindkét esetben microSD kártyával növelhető.

A mobil érdekességét a kamerái adják, például azért, mert a hátlapon van az elülső is.

A kamera a Sony jól ismert – többek között a Honor View20-ban is megtalálható – 48 megapixeles, f/1.79 rekeszértékkel bíró szenzorából (IMX586) és egy 13 megapixeles nagylátószögű egységből áll. Teljesítményére aligha lesz panasz. A különlegesség, hogy ugyanez a kamera van az előlapi (szelfi)kamera szerepében is. Nem egy ugyanilyen, hanem konkrétan ugyanez: a modult kinyitásakor a hátlapi kamerák mozgatják úgy a motort, hogy a készülék tetején kibukkanva előrefele nézzenek.

© Asus

Hasonló megoldást már több gyártónál is láthattunk, és mindig az a legnagyobb kérdés, hogy közép- és hosszabb távon mennyire bírja majd jó egészségben a kamerát kinyitó motorikus rendszer. Az Asus ígérete szerint sokáig. Sőt, azt mondják, akkor sincs baj, ha leesik a telefon, mert érzékeli, ha gond van, és behúzza a periszkópot, nehogy letörjön. Erre állítólag akkor van elég ideje, ha 120 centinél magasabbról indul a mutatvány.

Ellentmondásosnak látszik a helyzet, miszerint kinyitott kamera esetén a védelmi rendszer szempontjából az a jobb, hogy ha már esik a telefon, akkor minél magasabbról induljon, míg a képernyőt védő Gorilla Glass akkor ér valamit, ha minél alacsonyabbról ejtjük le a mobilt. Nagy kérdés, mi az "ideális sáv", és az is, hogy életszerű körülmények között az mit segít. Viszont érdemes figyelembe venni, hogy mindez csak kinyitott kamera esetén merül fel kérdésként, ilyen helyzet pedig azért nem túl gyakran áll fönn.

© Asus

Mindezek működéséhez egy óriási, 5000 mAh-es akkumulátor. Ha jól optimalizálta a készüléket az Asus, akkor ennek nagyon sokáig ki kell tartania. Hiszen még a mainstream készülékek közül ilyen téren legjobbnak számító Huawei Mate- és P-szériás Pro mobilokban is “csak” 4200 mAh-es aksi van, és azok is 1,5-2 napon át bírják. Hogy a valóságban hogyan teljesít a gyorstöltéssel is rendelkező Asus ZenFone 6, az csak a gyakorlati tesztekből derül majd ki.

A készülék május 24-én kerül forgalomba, Magyarországon 189 ezer forintért lehet majd beszerezni.

