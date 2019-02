„Olvassa el figyelmesen a Végfelhasználói licenszszerződést a Huawei készüléke használata előtt.” Ez az első magyar nyelvű mondat, amellyel a Honor View2 felhasználója szembe találja magát. Aki, ha nem hallott még korábban a Honor márka eredetéről, ezen a ponton elbizonytalanodhat, mit is vásárolt. Persze csak akkor, ha már korábban nem bizonytalanodott el, például azért, mert a telefon bekapcsolása előtt megnézte töltőt, melyen szintén a Huawei felirat szerepel. Míg a dobozon egyértelműen ott csillog: HONOR.

Szeretnénk mindenkit megnyugtatni, saját bizonytalanságánál nagyobb uralkodik magánál a vállalatnál. Ahol közel öt év éve úgy indították útjára a Honor márkát, hogy az európai premieren nagyon feltűnően kerülték a Huawei kifejezés kimondását. Az egyszeri újságíró szinte látta a szeme előtt lepörögni a hosszú, fáradságos napokat, melyeken át a marketingesek és kommunikációs trénerek ostorral a kezükben hallgatták végig a sajtóesemény résztvevőit, és bizony csattant a karikás, ha valaki a 17. nap gyakorlásának fáradtságában ki merte mondani azt, hogy Huawei.

Aztán a gyártónál is érezték, hogy legalább olyan nehéz Huawei-töltővel csomagolt Honor telefont marketingelni, mintha Samsung felirat lenne az iPhone-ok dobozára nyomva. Így a Honor olyan lett, mint a Mate: egy lett a Huawei sok szériája közül. A tavaly év végi hajrában vált nyilvánvalóvá, hogy ismét fordul a kocka, a Honorból megpróbálnak igazi, önálló brandet növeszteni.

A terv merészségét jól mutatja, hogy a kínai gyártó reményei szerint 2020 végére valahogy így néz majd ki az okostelefon-gyártók toplistája:

Huawei (Samsung Apple Xiaomi) Honor

Két évvel később pedig már az első háromban szeretnék tudni a Huaweit és a Honort is. Aminek a Huaweit képviselő huaweiesek talán nem annyira örülnek, tekintve, hogy a Honort képviselő huaweiesek éppen az ő felhasználói táboruk egy részét készülnek ehhez elszipkázni. Praktikusan már csak azért is érdekes a kérdés, mert ha a Honor almárkát külön kezdik el mérni, akkor a Huawei márka eladásaiból ezután ki kell vonni a honoros értékesítéseket, magyarul még nagyobb fokozatra kell kapcsolni a Huaweiben.

Egy új remény

A nagy menetelés első katonájaként küldik harcba a kínai piacon a tavalyi év végén, Európában pedig januárban bemutatott View20 készüléket.

Amely egyszerűen gyönyörű. Az itthon éjfekete, zafírkék és – limitált, az olasz Moschino divatházzal közösen kitalált – fantompiros kivitelben boltokba kerülő telefon főleg ez utóbbi színben tűnik ki a mezőnyből. Bár a gyártó All-View címkével is reklámozza készülékét, szimplán nem igaz, hogy a képernyő egészét elfoglalja a képernyő – még mindig ott vannak a szabad szemmel is jól látható kávák. Igaz, ez első látásra senkit nem fog érdekelni, annyira magával ragadó a készülék hátlapja. Erre az Aurora nanotextúra terminust találták ki a vállalat tervezői vagy marketingesei, és bármit is jelentsen ez, a látható végeredmény meggyőző nők és férfiak kezében is.

Nehezen elkerülhető, hogy a Honor almárka telefonját a Huawei főmárka aktuális csúcskészülékeihez hasonlítsuk. Hiszen a tavaly őszi Huawei Mate 20 Pro és a Honor View20 közötti különbséget leginkább a képernyők közti eltérés illusztrálja jól: az előbbi 6,4 hüvelykes, az utóbbi meg 6,39. Ám az összehasonlítás más szempontból is beszédes: a látszat mögé nézve az is kiderül, hogy a főmárka csúcsmodelljének AMOLED-je helyett a View20-ban bizony már csak LCD technológiájú képernyőt kapunk.

Éppen ez igaz a két készülékre is: első ránézésre szinte ugyanazt kapjuk, de a felszín mögött azért vannak olyan különbségek, melyek sokaknak fontosak lehetnek.

Például hogy az AMOLED és az LCD közül ki melyiket kedveli jobban, az részben egyéni preferencia kérdése. A legtöbbek számára, illetve technikailag nézve az AMOLED a szebb, jobb, fejlettebb.

Itt egy lyuk, sajnáljuk

Jóval véleményesebb a View20 egyik leginkább marketingelt tulajdonsága. A Honor-készülék képernyőjének tetején a Huawei (és a legtöbb gyártó) csúcstelefonjaitól eltérően nem egy szenzorsziget (notch) nyúlik el középen, csupán a kijelző bal felső sarkában van egy lyuk kialakítva, melyen át néz ki a világra az elülső kamera. Első ránézésre ez hatalmas különbség, és jó huaweies szokáshoz híven a Honor szereti is hangsúlyozni, hogy így hány százalékkal nagyobb a képernyő hasznos felülete.

Azonban tapasztalatunk szerint csak papíron mutat jól. Legalábbis az alkalmazások elsöprő többségénél az, hogy a képernyő felső sávjában valahol van egy vakfolt, az pont ugyanazt eredményezi, mintha a notch lenne ott: azt a sávot a szoftverek zöme – legalábbis egyelőre – egyszerűen kihagyja a számításból. Maga a felhasználói felület sem igazán számol vele, csupán a wifi-térerő-idő-értesítés jellegű ikonokat pakolja bele a sorba. A lyukasztott képernyő összes előnye pedig annyi, hogy a szenzorszigetes megoldáshoz képest néggyel több ikon fér el így a sávban. A játékok és a videók tekintetében még mindig akkor jár legjobban az ember, ha a beállításokkal „levágatja” a vonatkozó részt, így sem egy téglalap, sem egy kör nem zavar be a látványba.

Ha már programok és felhasználói felület: a Huawei EMUI helyett a View20-on a Honor Magic UI nevű réteg került az Android 9 rendszer fölé. Apró eltérések vannak a két felület között, de a helyzetet jól érzékelteti, ha megállapítjuk, hogy a legnagyobb különbség mégiscsak a nevükben fedezhető fel.

Ami a motorháztető alatti dolgokat illeti, ezen a téren is alig van különbség a két modell között. A Huawei Mate 20 Próban is dobogó Kirin 980-as processzort a View20-asban is – kiadástól függően – 6/8 GB RAM segíti. Az Android-verzió és a felhasználói felületen hasonlóságának fényében ebből az is következik, hogy a Honor aktuális csúcsmodelljén éppen ugyanolyan gyorsan történnek a dolgok, mint a Huaweién. Ami jó pont, hiszen az ősszel debütált Mate 20 Pro azóta is a piac egyik legjobb és mindennapi használat során sosem akadozó, gyors telefonja. Hely tekintetében is hasonló a helyzet: a View20 128/256 gigás belső tárhelye a legtöbbek számára több lesz, mint elég.

Kamera

Az egyik legmarkánsabb, kívülről is észrevehető különbséget a kameránál kell keresni: a Huawei Mate 20 Pro 40+20+8 megapixeles kamerarendszere helyett a Honor View20 hátuljára „csak” egy duplakamera került. Ami viszont egyrészt 48 megapixeles felbontást biztosít, másrészt 3D-s mélységérzékelést. Ez utóbbiért a ToF (time of flight) szenzor felel, mely leginkább a kiterjesztett valóságra (AR) alapuló alkalmazásokban kap szerepet. És bár tudjuk, hogy az idei év – az elmúlt öthöz hasonlóan – már egészen biztosan az AR éve lesz, tesztünkben mégsem szentelnénk többet ennek a korát valahogy folyamatosan megelőző technológiának. (Viccet félretéve: bár volt rá próbálkozás a párizsi sajtóeseményen, de megítélésünk szerint a Honor sem tudott olyan megoldást villantani, amely értelmet adna az AR mindennapi alkalmazásának.)

Maga a 48 megapixeles kameramodul viszont érdemel pár szót. Tesztünk előtt kíváncsian vártuk, hogy mire lesz elég a Mate 20 triplája ellen, melyről időközben már a DxOMark Image Labs is kimondta, hogy a P20 Pro kamerájával holtversenyben messze a legjobb az okostelefonos iparágban. A View20-ról ilyen, laboratóriumi pontosságú mérési eredmény még nem került nyilvánosságra, így kénytelenek vagyunk a szemünkre hagyatkozni. A 12 és 48 pixeles módba is kapcsolható, HDR funkcióval felszerelt View20 kifejezetten jó fotókat készít. Ha alaposan vizsgálgatjuk, akkor egyértelműen megmutatkozik a kölönbség, a Honor telefonjának fotós teljesítménye némiképp elmarad a Mate 20 Pro / P20 Pro párosétól. Legyünk életszerűen őszinték: a mindennapi szelfi-vacsora-család szentháromság jegyében készülő felvételeknél, főleg Facebookon és Instagramon, ez senkinek nem fog feltűnni. Éppen ezért nem is hasonló szögből készített felvételekkel illusztráljuk az eltérést, hanem a GSMArena adatbázisán alapuló fotóösszehasonlítási szolgáltatásból nyert képpel. Milliméterre pontosan ugyanabból a szögből, teljes nagyítás mellett ilyesmi a különbség.

Az összehasonlítás azt is jól alátámasztja, amit már régóta hangoztatunk: nem érdemes bedőlni egyetlen értéknek, a megapixelek száma önmagában nem biztosíték a jobb képre.

A Honor View20-ba került 3,5 mm-es szabvány audio jack – ellentétben a Huawei Mate 20 Próval, de hasonlóan a Huawei Mate 20-hoz. Ez sokaknak jó hír lehet. Az viszont mindenkinek rossz, hogy a View20 nemhogy nem vízálló, de hivatalosan még a fröccsenő vízzel és a porral szemben sem túl rezisztens. Ez 2019-ben érthetetlen, de kicsit talán érhetőbbé teszi, hogy a Huawei főmárka is a legutolsók között csatlakozott a vízálló telefont gyártók táborához.

Képernyőből fakadó különbségek

Míg a Huawei tavaly ősszel 4200 mAh-es akkumulátorral erősítette pozícióját, a Honor View20-ba „csak” 4000 mAh-es aksi került. Ebből – megegyező belsőségek és hasonló képernyők mellett – az is következhetne, hogy a View20 picit hamarabb lemerül, valójában azonban érezhetően tovább tarthat, mint a Mate 20 Pro. Azért csak annyit írtunk, hogy tarthat, mert ez nagyon függ a felhasználótól. A különbség java ugyanis a két képernyőtechnológia közti különbségből fakad, ami például olyasmint jelent, minthogy nagy fényerőn az (AM)OLED technológia kevesebb energiát fogyaszt, mint az LCD. Ilyesmivel, vagy például az egyre több alkalmazásban bekapcsolható sötét mód alkalmazásával az AMOLED-es képernyőn, sokat lehet játszani. A lényeg, hogy a Honor View20-ban egy hatalmas akkumulátor található, mellyel a készülék intenzív használat mellett sem fog lemerülni a nap végére. Kicsit tovább bírja, mint a Mate 20 Pro, viszont valamivel lassabban töltődik annál. A 40W-os SuperCharge technológia helyett ugyanis a View20 az eggyel régebbi – nem mellesleg a P20 Próban debütált – 22,5W-os egységet kapta meg. A gyakorlati tapasztalatainkkal egybecsengő hivatalos adatok szerint ez csupán azt jelenti, hogy nulláról 30 perc alatt nem 70%-ra töltődik fel az akku, hanem 55%-ra. A Mate 20 Pro vezeték nélküli tölthetősége, illetve az a képesség, hogy a telefonkészülék vezeték nélkül töltsön például egy ráhelyezett másikat, a View20-ból mind hiányoznak.

Szintén a képernyőhöz, konkrétan a szenzorsziget hiányához köthető az, hogy az arcfelismerő technológiából eggyel kevésbé biztonságos verzió került a fedélzetre. Egyszerűen azért, mert a felismerést a készülék csak az elülső kamera adataira alapozva tudja elvégezni, nem fért ugyanis sehova a Mate 20 Pro mellett az iPhone-okban is dolgozó infravörös modul.

Az ujjlenyomat-olvasó körüli helyzetet is a képernyő teremti: a szenzor a telefon hátuljára került, hiszen a képernyő körüli kávára nem fért, az LCD technológia miatt pedig a kijelzőbe építésre nem volt mód. Azt már megszoktuk, hogy a kínai gyártó minden évben másra esküszik az ujjlenyomat-leolvasó elhelyezésével kapcsolatban. De a mai világban a legmodernebbnek kétségtelenül a képernyőbe építés számít, így a View20 hátsó szenzora a kelleténél jobban növeli a középkategóriás érzést az egyébként már a csúcskategóriába sorolható mobilban.

Verdikt

A Honor View20 egy jó telefon. Tudását nagyjából a Huawei Mate 20 és Mate 20 Pro közé tudjuk belőni. És ahogy a bemutatón éreztük, talán valóban ez utóbbihoz áll valamivel közelebb. Pontos megítélése nagyon szubjektív, tényleg attól függ, hogy ki hogyan és mire használja a mobilját.

A kamera teljesítménye a vacsora fényképezéséhez bőségesen elég, de a minőségre érzékenyebb mobilfotósok cicceghetnek a képek láttán. A vízállóság nélkül lehet élni, de az évek óta folyadéktűrő mobilokhoz szokott felhasználóknak kellemetlen meglepetést okozhat a hiánya. Az ujjlenyomat-leolvasó villámgyorsan működik, de kissé régiesen mutat már ott, ahol ezen a mobilon van.

Igenám, csakhogy a Honor View20 nem is annyiba kerül, mint a hozzá nagyon hasonló Mate 20 Pro, de még annyiba sem, mint a sima Mate 20. Miközben az előbbi Huawei-modell hivatalos ára 330 ezer forint, de még az utóbbi is 230 ezerbe kerül, a View20 a magyarországi forgalmazás nyitónapján, csütörtökön 210 ezer forintért kerül a polcokra. (Ez a 6 GB RAM + 128 GB tárhelyes verzió. Az egy héttel később megjelenő 8 GB RAM + 256 GB tárhelyes kiadásért 240 ezer forintot kell majd fizetni.)

+: különösen szép hátlap, hosszú üzemidő, szabványos audio jack, barátságos árcédula. –: a lyuk lényegében egy kis notch, nem vízálló, hiányzó modern szenzorok.

A Mate 20 Próhoz viszonyított 120 ezer forintos árkülönbség már van akkora, főleg az árérzékeny hazai piacon, hogy sokan elgondolkodhatnak rajta, ér-e ennyit az a vízállóság, a jobb kamera meg úgy általában az aktuális csúcstechnológia, amit teljesen egyértelműen a nagy testvér, a Huawei képvisel erősebben. Aki egy picit hajlandó elszakadni a „state of the art”-tól, vagy éppen 200 ezer forintnál sokkal többet nem engedhet meg magának egy telefonért, annak jó választás lehet a Honor legújabbkori önállóságának első fecskéje.

