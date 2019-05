A Google számos remek szolgáltatással rendelkezik, és most már az utazni vágyóknak is kínál segítséget. Itt a Trips (magyarul: Utazások), amely egy több mint sokoldalú weboldal.

Összevonta utazásszervezéssel kapcsolatos szolgáltatásait – például a népszerű repülőjárat-keresőt és szálláskeresőt – a Google, amelyek mostantól egyetlen, igen hasznos funkciókkal rendelkező oldalon, az Utazásokon (Trips) lesznek megtalálhatók.

A Google-nek van már egy Trips nevű alkalmazása, amely szintén a kirándulások megkönnyítésére használható, a most elérhetővé tett újdonság azonban több mindenben is eltér ettől.

A magyarul is tudó oldal a repülőjáratok és szállodák böngészése mellett úti célok keresgélésére is alkalmas. A rendszer nem csak a beírt városnevek útján mutat be helységeket, ő maga is ajánl a többi Google-felhasználó által adott értékelések alapján. Az Útikalauz fül alatt a felhasználók érdekességeket olvashatnak a kikeresett településről, illetve információt kaphatnak arról is, hogy a célvároson kívül hova érdemes menni a közelben.

A Tripst arra is alkalmassá tették, hogy a felhasználók nagyjából képet kapjanak a várható szállásköltségről, attól függően, hány napot terveznek eltölteni az adott városban. A weboldalon induló repülőjáratokra is lehet keresni, sőt, ha valaki csak erre használná, nos, nyugodtan megteheti: a felületen különféle paraméterek alapján lehet szűrni, beleértve az átszállást, a társaságot, és persze az árat. Az intelligens kereső a várakozás tényét és annak lehetséges időtartamát is jelzi, az utasokat így nem éri (akkora) meglepetés.

A Trips legjobb része, hogy ingyenes, a kikeresett információk pedig bármikor megoszthatók a család többi tagjával, ismerősökkel vagy barátokkal, így a többiek is látják, hova és mit terveznek a többiek. A Google szerint a fejlesztés néhány hónapon belül a cég térképszolgáltatásába is beköltözik.

