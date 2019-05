Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51d27b1c-d5cc-4071-8528-16e2b31b0013","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat három hónapnyi haladékot adott a Huaweinek. Nézzük, mit jelent ez a vállalat és a felhasználók számára.","shortLead":"Az amerikai kormányzat három hónapnyi haladékot adott a Huaweinek. Nézzük, mit jelent ez a vállalat és a felhasználók...","id":"20190521_huawei_android_q_google_90_napos_haladek_honor_20_pro_huawei_mate_x","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51d27b1c-d5cc-4071-8528-16e2b31b0013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b05aee-f9b3-4ef6-a304-570e3a09166a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_android_q_google_90_napos_haladek_honor_20_pro_huawei_mate_x","timestamp":"2019. május. 21. 10:08","title":"Mit jelent a Huaweinek adott 90 napos haladék? Lesznek új telefonok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ba95b-342d-486c-85b5-12e12d09ccd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Huawei lenullázása csak a kezdet volt, és hamarosan újabb kínai vállalatokat szoríthat vissza az amerikai kormány.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Huawei lenullázása csak a kezdet volt, és hamarosan újabb kínai vállalatokat szoríthat vissza...","id":"20190521_huawei_kina_dji_dron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=763ba95b-342d-486c-85b5-12e12d09ccd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a84ae4d-05de-4cb7-90ab-a9a3c0da04dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_kina_dji_dron","timestamp":"2019. május. 21. 14:03","title":"A Huawei után jön a DJI? Amerika most a kínai drónok felé fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06f8f87-867f-4f67-b1ac-c37e6935648a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tetszett Habony Árpádnak, hogy szerepelt az „Ők lopnak” kampányban, de a Kúrián is elvesztette a pert.","shortLead":"Nem tetszett Habony Árpádnak, hogy szerepelt az „Ők lopnak” kampányban, de a Kúrián is elvesztette a pert.","id":"20190521_A_Kuria_is_kimondta_Habony_Arpad_kozszereplo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06f8f87-867f-4f67-b1ac-c37e6935648a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962519ff-4e87-4e29-80c0-d3ea6491c979","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_A_Kuria_is_kimondta_Habony_Arpad_kozszereplo","timestamp":"2019. május. 21. 10:44","title":"A Kúria is kimondta, Habony Árpád közszereplő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d06abd0-ecf2-4274-935e-f4527ac4e82b","c_author":"","category":"elet","description":"Hétfőn kezdődött Berki Krisztián pere. Az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádolja a sztárt és további 63 vádlottat.","shortLead":"Hétfőn kezdődött Berki Krisztián pere. Az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett...","id":"20190521_Berki_Krisztianra_felfuggesztett_bortont_kert_az_ugyesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d06abd0-ecf2-4274-935e-f4527ac4e82b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1585631-d9f7-4e94-8b7a-9025db85591a","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Berki_Krisztianra_felfuggesztett_bortont_kert_az_ugyesz","timestamp":"2019. május. 21. 08:45","title":"Berki Krisztiánra felfüggesztett börtönt kért az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Norvégia addig nem hajlandó fegyvereket eladni Magyarországnak, amíg hazánk nem enged a Norvég Alap mintegy 70 milliárd forintos támogatásának elosztásáról.","shortLead":"Norvégia addig nem hajlandó fegyvereket eladni Magyarországnak, amíg hazánk nem enged a Norvég Alap mintegy 70 milliárd...","id":"20190520_Nepszava_A_amerikai_raketavasarlast_is_veszelyezteti_Budapest_es_Oslo_vitaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb634ded-abaf-4537-926e-34e74e60ad05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d7571bd-87d9-4659-9908-ff884958efd6","keywords":null,"link":"/itthon/20190520_Nepszava_A_amerikai_raketavasarlast_is_veszelyezteti_Budapest_es_Oslo_vitaja","timestamp":"2019. május. 20. 07:59","title":"Népszava: A amerikai rakétavásárlást is veszélyezteti Budapest és Oslo vitája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A cseh kormány jóváhagyta az élelmiszertörvény módosítását, ezután tilos lesz az azonos csomagolású, de eltérő minőségű élelmiszerek árusítása Csehországban – közölte a cseh kormányhivatal a Twitteren. ","shortLead":"A cseh kormány jóváhagyta az élelmiszertörvény módosítását, ezután tilos lesz az azonos csomagolású, de eltérő minőségű...","id":"20190520_Tizmilliokra_buntethetik_a_cegeket_amelyek_kettos_minosegu_elelmiszereket_arusitanak_Csehorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd51c8-400b-4fa2-88c3-8773fb00df99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b64100a-5fa6-4927-b713-8886f614863f","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_Tizmilliokra_buntethetik_a_cegeket_amelyek_kettos_minosegu_elelmiszereket_arusitanak_Csehorszagban","timestamp":"2019. május. 20. 18:31","title":"Tízmilliókra büntethetik a cégeket, ha kettős minőségű élelmiszereket árusítanak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A lánykereskedelem virágzó iparág a két szocialista állam határvidékén, ahol az észak-koreai menekült nők döntő többsége a szexiparban végzi. Erről számolt be a Korea Future Initiative. A dél-koreai civil szervezet feltérképezte a szexkereskedelmet: ez több tízezer észak-koreai nő exportját jelenti a hatalmas kínai piacra. ","shortLead":"A lánykereskedelem virágzó iparág a két szocialista állam határvidékén, ahol az észak-koreai menekült nők döntő...","id":"20190521_EszakKorea_szexrabszolga_bordelyhaz_emberkereskedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee080243-ea4e-47d6-beff-9f68330965cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_EszakKorea_szexrabszolga_bordelyhaz_emberkereskedelem","timestamp":"2019. május. 21. 12:10","title":"Észak-koreai nők tízezrei tengődnek filléres szexrabszolgaként Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Épp egy évvel ezelőtt házasodtak össze. ","shortLead":"Épp egy évvel ezelőtt házasodtak össze. ","id":"20190519_Harry_herceg_Meghan_Markle_hazassagi_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d98139d-1798-43c7-af4d-5e3a1dc11b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0faee842-4df8-40d8-8739-092da5613b20","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Harry_herceg_Meghan_Markle_hazassagi_evfordulo","timestamp":"2019. május. 19. 17:59","title":"Eddig soha nem látott fotókkal ünnepli évfordulóját Harry herceg és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]