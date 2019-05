Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A budapesti tömegközlekedésben kezdik el a rendszer kísérleti programját, mielőtt az egész országban bevezetnék.","shortLead":"A budapesti tömegközlekedésben kezdik el a rendszer kísérleti programját, mielőtt az egész országban bevezetnék.","id":"20190521_Egy_honapon_belul_elinditjak_az_ejegyrendszer_tesztuzemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb82fe9-847d-4feb-89fa-6e379fe591ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Egy_honapon_belul_elinditjak_az_ejegyrendszer_tesztuzemet","timestamp":"2019. május. 21. 12:28","title":"Egy hónapon belül elindítják a mobiljegyrendszer tesztüzemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az osztrák elnök szakértő miniszterjelöltek megnevezését várja Kurztól. ","shortLead":"Az osztrák elnök szakértő miniszterjelöltek megnevezését várja Kurztól. ","id":"20190521_Fel_is_mentettek_a_szabadsagparti_minisztereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96272d7f-a281-4fb1-8175-03390f98ea17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae729f3e-bf53-4b0a-976c-6b550befc950","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Fel_is_mentettek_a_szabadsagparti_minisztereket","timestamp":"2019. május. 21. 16:24","title":"Fel is mentették a szabadságpárti minisztereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c531bc1-9bfe-4dea-bf20-66f689012512","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután múlt héten egy F–16-os vadászgép csapódott egy raktárépületbe, jó néhány videó előkerült a balesetről.","shortLead":"Miután múlt héten egy F–16-os vadászgép csapódott egy raktárépületbe, jó néhány videó előkerült a balesetről.","id":"20190521_repulogep_f16_vadaszgep_lezuhant_repulogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c531bc1-9bfe-4dea-bf20-66f689012512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d544d20b-61fa-400c-a916-7080056803d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_repulogep_f16_vadaszgep_lezuhant_repulogep","timestamp":"2019. május. 21. 11:03","title":"Videó: Felvette a kamera, ahogy raktárba csapódik egy F–16-os repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Mol szerdán 5-5 forinttal emeli az üzemanyagok nagykereskedelmi árát – írja az MTI piaci forrásokra hivatkozva.","shortLead":"A Mol szerdán 5-5 forinttal emeli az üzemanyagok nagykereskedelmi árát – írja az MTI piaci forrásokra hivatkozva.","id":"20190520_dragul_a_benzin_es_a_gazolaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1d6f5a-9503-41a6-8377-e76741eaa170","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_dragul_a_benzin_es_a_gazolaj","timestamp":"2019. május. 20. 19:51","title":"Drágul a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mostani állás szerint a Huawei Mate 20 Pro nem kaphatja meg az Android Q beta változatát, és valószínűleg a többi Huawei/Honor készüléket is törlik majd az Android Q-t elsőként megkapó telefonok listájáról.","shortLead":"A mostani állás szerint a Huawei Mate 20 Pro nem kaphatja meg az Android Q beta változatát, és valószínűleg a többi...","id":"20190521_google_huawei_android_huawei_mate_20_pro_android_q_okostelefon_bojkott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee000d0d-a828-46bd-9b03-5619a812821b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427f7c12-6367-4a21-939d-84cb4678f1f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_google_huawei_android_huawei_mate_20_pro_android_q_okostelefon_bojkott","timestamp":"2019. május. 21. 20:33","title":"Kihúzta a Google a Huawei Mate 20 Prót egy fontos androidos listáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kivonul a \"lakossági\" közösségi webes felületekről az UniCredit Bank.","shortLead":"Kivonul a \"lakossági\" közösségi webes felületekről az UniCredit Bank.","id":"20190521_unicredit_bank_facebook_kivonulas_messenger_instagram_linkedin_kapcsolatfelveteli_urlap_ugyfelszolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc982e2-5158-4325-835b-b9378d2885be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_unicredit_bank_facebook_kivonulas_messenger_instagram_linkedin_kapcsolatfelveteli_urlap_ugyfelszolgalat","timestamp":"2019. május. 21. 16:03","title":"Erről tudjon: kivonul a Facebookról a harmadik legnagyobb magyar bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csányi tavaly több mint 4 milliárd forint támogatást kapott, míg egy átlagos gazda kevesebb mint egymilliót. ","shortLead":"Csányi tavaly több mint 4 milliárd forint támogatást kapott, míg egy átlagos gazda kevesebb mint egymilliót. ","id":"20190521_Evek_ota_Csanyi_es_Meszaros_jussolja_a_legtobbet_az_unios_mezogazdasagi_penzekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=477263ef-1344-4963-9949-22d48d4f9a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8186e3a5-3661-4b94-9a42-00aa8b42f8fc","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Evek_ota_Csanyi_es_Meszaros_jussolja_a_legtobbet_az_unios_mezogazdasagi_penzekbol","timestamp":"2019. május. 21. 21:23","title":"Évek óta Csányi és Mészáros kapja a legtöbbet az uniós mezőgazdasági pénzekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cd8ccf-0cb0-4796-90ac-8b4d1e564fa0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Négymilliárd forintnál is többet költöttek azok a versenyzők, akik Magyarországra jöttek futni.","shortLead":"Négymilliárd forintnál is többet költöttek azok a versenyzők, akik Magyarországra jöttek futni.","id":"20190521_Milliardokat_nyer_Budapest_a_futoversenyekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66cd8ccf-0cb0-4796-90ac-8b4d1e564fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384cde71-619b-488d-b91e-161e300fed4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190521_Milliardokat_nyer_Budapest_a_futoversenyekkel","timestamp":"2019. május. 21. 05:45","title":"Milliárdokat nyer Budapest a futóversenyekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]