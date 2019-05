Mindketten hosszú ideje gyártanak konzolokat, azonban sem a Sonyra, sem a Microsoftra nem volt jellemző eddig, hogy egymást segítve fogjanak új projektbe. Most mégis ez történt: a rivális cégek a jövőben egymás erőforrásait használva igyekeznek tökélesíteni bizonyos technológiákat.

A néhány órája tett bejelentés szerint a vállalatok első körben a felhőszolgáltatások terén fognak kísérletekbe, amelyek nem csak már létező megoldások erősítését szolgálhatják: ketten együtt valami újat és jobbat is kitalálhatnak, amihez a Microsoft-féle Azure infrastruktúrát is használják majd. A közös munka eredményeként a Sony is hozzáférést kap az Azure-hoz.

A Sony-elnök Josida Kenicsiro (b) és Satya Nadella (j), a Microsoft vezérigazgatója © Microsoft

Az együttműködés a mesterséges intelligencián alapuló megoldások tökéletesítését is érinti. A kollaboráció a japánok által tervezett félvezetőkre és egy új képérzékelő szenzortechnológia áttöréseire is kiterjed, vagyis a Sony is beadja a közösbe a szakértelmét. Az együttműködésről szólva a Sony-vezér Josida Kenicsiro azt mondta, a Windows-gyártó

évekig fontos üzleti partner volt számukra, noha a cég egyes területeken akkor is a vetélytársuk volt. A mostani munka az interaktív tartalomgyártás fejlődését célozza.

A riválisok összefogására valójában érthető okokból kerül sor, többek közt a Google saját streaming játékszolgáltatása, a Stadia érkezése miatt is. Ami eddig erről kiderült, az alapján akár komoly veszélyt is jelenthet a már említett szereplőkre, jobb tehát időben felkészülni az érkezésére.

A Sony saját konzolja, a PlayStation épp a napokban jelentett be egy másik együttműködést: azon a platformon is működni fog az EA havidíjas terméke.

