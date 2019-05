Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiérkező rendőrök egy másik autós, és saját kollégájuk ellen is eljárást indítottak.","shortLead":"A kiérkező rendőrök egy másik autós, és saját kollégájuk ellen is eljárást indítottak.","id":"20190522_ittas_rendor_romania_baleset_fejre_allt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3377515-7f89-469a-988f-63e2284e56d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_ittas_rendor_romania_baleset_fejre_allt","timestamp":"2019. május. 22. 13:37","title":"Ittas rendőr állt fejre a szolgálati kocsijával Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b439dc-1542-4786-b8d4-2f4d0c2f0f0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrt el is tiltották három hónapra az autóvezetéstől. ","shortLead":"A sofőrt el is tiltották három hónapra az autóvezetéstől. ","id":"20190521_Pont_a_rendorautot_sikerult_szabalytanaul_megeloznie_ennek_az_autosnak__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3b439dc-1542-4786-b8d4-2f4d0c2f0f0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12509e08-96d3-4aa6-85b8-f258faba8f69","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Pont_a_rendorautot_sikerult_szabalytanaul_megeloznie_ennek_az_autosnak__video","timestamp":"2019. május. 21. 15:06","title":"Pont a rendőrautót sikerült szabálytalanul megelőznie ennek az autósnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc12e519-508f-4944-9a69-6106c7f8cdd0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A művelethez ötezer éves, cserepekbe száradt élesztőmaradványokat használtak.","shortLead":"A művelethez ötezer éves, cserepekbe száradt élesztőmaradványokat használtak.","id":"20190522_sor_sorfozes_eleszto_okor_izrael_kutatas_egyiptom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc12e519-508f-4944-9a69-6106c7f8cdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"235c3da4-de43-4bc2-b0b5-cf148e9920da","keywords":null,"link":"/elet/20190522_sor_sorfozes_eleszto_okor_izrael_kutatas_egyiptom","timestamp":"2019. május. 22. 19:03","title":"Olyan sört főztek a tudósok, amilyet az ősi Egyiptomban ittak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két év után is csak a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését kéri a kormány egy új határozatban. ","shortLead":"Két év után is csak a megvalósíthatósági tanulmány elkészítését kéri a kormány egy új határozatban. ","id":"20190521_Egyelore_csuszik_a_rackevei_es_a_csepeli_HEV_behozasa_a_belvarosba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fcc6d0d-4d53-4c3e-a79f-629041326e99","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Egyelore_csuszik_a_rackevei_es_a_csepeli_HEV_behozasa_a_belvarosba","timestamp":"2019. május. 21. 15:26","title":"Egyelőre csúszik a ráckevei és a csepeli HÉV bevezetése a Belvárosba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsőbbségi levelet küldött T. Mészáros András a településén élő első választóknak. Az LMP és a DK a választási bizottsághoz fordul.","shortLead":"Elsőbbségi levelet küldött T. Mészáros András a településén élő első választóknak. Az LMP és a DK a választási...","id":"20190523_erd_polgarmester_elso_szavazok_ep_valasztas_kampany_dk_lmp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61078300-3428-4fba-8b02-0e84d60ef754","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_erd_polgarmester_elso_szavazok_ep_valasztas_kampany_dk_lmp","timestamp":"2019. május. 23. 12:29","title":"Az első szavazóknak küldött levéllel kampányol a Fidesz mellett Érd polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon több mint 700 vadméhfaj él, és alapvető hiba összetéveszteni őket a darazsakkal. Nagyon kockázatos egyetlen fajra, a házi méhre bízni a beporzás nagy részét, ezért is ajánlatos óvni minden beporzófajt. Ehhez nyújt ötleteket az MTA Ökológiai Kutatóközpont ismeretterjesztő kiadványa, amely szabadon letölthető.","shortLead":"Magyarországon több mint 700 vadméhfaj él, és alapvető hiba összetéveszteni őket a darazsakkal. Nagyon kockázatos...","id":"20190522_mehek_megmentese_mta_okologiai_kutatokozpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5bcba6-2e7d-417d-8d4c-02bec2944495","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_mehek_megmentese_mta_okologiai_kutatokozpont","timestamp":"2019. május. 22. 17:33","title":"Szeretné megóvni a méheket? Fontos tanácsokat ad ingyen az MTA Ökológiai Kutatóközpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A szívószálak mellett a műanyag tányérokat, lufipálcákat és fültisztító pálcikákat is betiltják. ","shortLead":"A szívószálak mellett a műanyag tányérokat, lufipálcákat és fültisztító pálcikákat is betiltják. ","id":"20190521_Fontos_dontest_hozott_az_EU_ket_ev_mulva_jon_a_nagy_muanyagtilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf3750f-6fac-4c25-8f62-6024da242930","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Fontos_dontest_hozott_az_EU_ket_ev_mulva_jon_a_nagy_muanyagtilalom","timestamp":"2019. május. 21. 16:36","title":"Fontos döntést hozott az EU: két év múlva jön a nagy műanyagtilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három napig nem kapott enni a két idős ember, megint a strasbourgi bíróságnak kellett közbelépnie. ","shortLead":"Három napig nem kapott enni a két idős ember, megint a strasbourgi bíróságnak kellett közbelépnie. ","id":"20190522_Cukorbetek_hazaspart_eheztettek_a_roszkei_tranzitzonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de369b90-754a-4108-8391-7ed822c48a33","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Cukorbetek_hazaspart_eheztettek_a_roszkei_tranzitzonaban","timestamp":"2019. május. 22. 12:16","title":"Cukorbeteg házaspárt éheztettek a röszkei tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]