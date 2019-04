Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d321387-bdfa-4bab-a6c0-736def9518cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alkotás, amely a trianoni békeszerződésre emlékeztet, a fővárosi Alkotmány utca Kossuth tér felőli oldalára kerül majd, és legfeljebb 5 milliárd forintba fog kerülni.\r

","shortLead":"Az alkotás, amely a trianoni békeszerződésre emlékeztet, a fővárosi Alkotmány utca Kossuth tér felőli oldalára kerül...","id":"20190411_nemzeti_osszetartozas_emlekhelye_alkotmany_utca_kossuth_ter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d321387-bdfa-4bab-a6c0-736def9518cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be47dab-37d9-4fd7-b8e2-cce17323be9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_nemzeti_osszetartozas_emlekhelye_alkotmany_utca_kossuth_ter","timestamp":"2019. április. 11. 07:38","title":"Száz méter hosszú árok lesz a Nemzeti Összetartozás Emlékhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ff0986-9279-46d7-8253-ab0dd45de3a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig nem volt rá lehetőség, az amerikai Scott Kelly űrhajósnak köszönhetően azonban a NASA kutatói képesek voltak megvizsgálni, miként hat a hosszú űrutazás az emberi szervezetre.","shortLead":"Eddig nem volt rá lehetőség, az amerikai Scott Kelly űrhajósnak köszönhetően azonban a NASA kutatói képesek voltak...","id":"20190412_nasa_urkutatas_nemzetkozi_urallomas_iss_scott_kelly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84ff0986-9279-46d7-8253-ab0dd45de3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f4cc08-d148-4f91-9d41-ab296ea600d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_nasa_urkutatas_nemzetkozi_urallomas_iss_scott_kelly","timestamp":"2019. április. 12. 15:33","title":"Nagyon fontos dolgot állapított meg a NASA, ami a Mars-utazásra is hatással lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Migránsozással kezdődött a hódmezővásárhelyi közgyűlés: a helyi Fidesz az egykor Kanadában dolgozó polgármestert nevezte migránsnak, de Márki-Zay is visszavágott Pharaonnal, akit terrorizmusért körözött az Interpol, de együtt vacsorázott Orbánnal. Ment az adok-kapok, de azért a költségvetésre is jutott idő.","shortLead":"Migránsozással kezdődött a hódmezővásárhelyi közgyűlés: a helyi Fidesz az egykor Kanadában dolgozó polgármestert...","id":"20190412_Lemigransoztak_MarkiZay_Petert_a_hodmezovasarhelyi_kozgyulesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dc5aa31-01ab-4be1-9d94-d18c4248977f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f729032b-0be1-4536-9ae6-bd1c366e9f79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Lemigransoztak_MarkiZay_Petert_a_hodmezovasarhelyi_kozgyulesen","timestamp":"2019. április. 12. 17:01","title":"Lemigránsozták Márki-Zay Pétert a hódmezővásárhelyi közgyűlésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f635d1-a4dc-4430-87f1-a94115917566","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha érezte már úgy, hogy boldogságának a plusz öt kiló, túl kicsi vagy túl nagy mellei, krumpli méretű orra állja útját, akkor ez a cikk önnek szól. ","shortLead":"Ha érezte már úgy, hogy boldogságának a plusz öt kiló, túl kicsi vagy túl nagy mellei, krumpli méretű orra állja útját...","id":"20190411_Ennyi_mindentol_fugg_hogy_jol_erezzuk_magunkat_a_borunkben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5f635d1-a4dc-4430-87f1-a94115917566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69af6bf8-0878-4f84-a8a7-1f87fb66fa46","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190411_Ennyi_mindentol_fugg_hogy_jol_erezzuk_magunkat_a_borunkben","timestamp":"2019. április. 11. 15:00","title":"Ennyi mindentől függ, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"R. Szilveszter esetében fennáll a bűnismétlés veszélye. ","shortLead":"R. Szilveszter esetében fennáll a bűnismétlés veszélye. ","id":"20190411_Meghosszabbitottak_a_soroksari_futono_megolesevel_gyanusitott_ferfi_letartoztatasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babc85de-f7ce-4579-8534-fe4127d858a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Meghosszabbitottak_a_soroksari_futono_megolesevel_gyanusitott_ferfi_letartoztatasat","timestamp":"2019. április. 11. 16:44","title":"Meghosszabbították a soroksári futónő megölésével gyanúsított férfi letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5b39e0-f68a-4dc9-a413-f1a86d886020","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 22-én a Corvin moziban díjátadó gálával nyílik az 5. Magyar Filmhét, ahol hat napig összesen 203 alkotást nézhetünk meg, köztük 21 játékfilmet.\r

\r

","shortLead":"Április 22-én a Corvin moziban díjátadó gálával nyílik az 5. Magyar Filmhét, ahol hat napig összesen 203 alkotást...","id":"20190411_Filmes_eletmudijat_kap_Bodrogi_Gyula_es_Koncz_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f5b39e0-f68a-4dc9-a413-f1a86d886020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2e9b49-a1c2-4406-b493-244a24efcc5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190411_Filmes_eletmudijat_kap_Bodrogi_Gyula_es_Koncz_Gabor","timestamp":"2019. április. 11. 11:51","title":"Filmes életműdíjat kap Bodrogi Gyula és Koncz Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897eb21c-81be-4b07-b5a6-9758b099902d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"enesacegem","description":"Bár a cég részvényei rosszul szerepelnek a hongkongi tőzsdén, de így is sokat érhet az a 636,6 millió részvény, mellyel a Xiaomi megjutalmazta első számú vezetőjét. Jelenlegi árfolyamon hongkongi dollárban a részvénypakett értéke 7,54 milliárd hongkongi dollár. Amerikai dollárban ez jelenleg 961 milliót jelent.","shortLead":"Bár a cég részvényei rosszul szerepelnek a hongkongi tőzsdén, de így is sokat érhet az a 636,6 millió részvény, mellyel...","id":"20190411_A_ceg_ahol_csaknem_egymilliard_dollaros_premium_jar_a_fonoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=897eb21c-81be-4b07-b5a6-9758b099902d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48ac3e0-c7ad-441c-836e-b27d4e77f0b3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190411_A_ceg_ahol_csaknem_egymilliard_dollaros_premium_jar_a_fonoknek","timestamp":"2019. április. 11. 12:21","title":"A cég, ahol csaknem egymilliárd dolláros prémium jár a főnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f968f270-4980-43ce-af1c-0421e7ed5177","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Johnny Depp volt felesége, Amber Heard azt részletezte, állítólag hogyan bántalmazta a színész, míg házasok voltak.","shortLead":"Johnny Depp volt felesége, Amber Heard azt részletezte, állítólag hogyan bántalmazta a színész, míg házasok voltak.","id":"20190412_Amber_Heard_Johnny_Depp_felpofozott_aztan_a_hajamnal_fogva_rangatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f968f270-4980-43ce-af1c-0421e7ed5177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640f33d7-e25d-44ba-9e97-8d54df1d477e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Amber_Heard_Johnny_Depp_felpofozott_aztan_a_hajamnal_fogva_rangatott","timestamp":"2019. április. 12. 15:54","title":"Amber Heard: „Johnny Depp felpofozott, aztán a hajamnál fogva rángatott”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]