[{"available":true,"c_guid":"d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ez iránt érdeklődik a 78 esztendős Bernie Sanders szenátor, aki az USA elnöke szeretne lenni. A Wal-Mart áruházlánc szélsőséges példája jól mutatja, hogy nagyon szélesre nyílt az olló az elit és a lecsúszó középosztály között. Csakhogy az amerikai választók többsége épp ezekhez az utóbbiakhoz tartozik.","shortLead":"Ez iránt érdeklődik a 78 esztendős Bernie Sanders szenátor, aki az USA elnöke szeretne lenni. A Wal-Mart áruházlánc...","id":"20190528_Miert_keres_a_vezerigazgato_ezerszer_tobbet_mint_egy_dolgozo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d517940a-39b1-4922-83bc-263cf794c860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1cb7f2-b1d0-4241-a5b0-6a0fd8336f9d","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Miert_keres_a_vezerigazgato_ezerszer_tobbet_mint_egy_dolgozo","timestamp":"2019. május. 28. 14:01","title":"Miért keres a vezérigazgató ezerszer többet, mint egy dolgozó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Korábban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság döntött így.","shortLead":"Korábban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság döntött így.","id":"20190527_A_Kuria_is_kimondta_jogszeruen_buntettek_az_UPCt_20_milliora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2973a516-f49f-4d28-bd12-8c62fbf63538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351fa85e-86b8-4f6f-89d5-b6827b180e9d","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_A_Kuria_is_kimondta_jogszeruen_buntettek_az_UPCt_20_milliora","timestamp":"2019. május. 27. 13:50","title":"A Kúria is kimondta, jogszerűen büntették az UPC-t 20 millióra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem meglepő: a fiatal családok mellett a nyugdíjasok vannak a legrosszabb helyzetben.","shortLead":"Nem meglepő: a fiatal családok mellett a nyugdíjasok vannak a legrosszabb helyzetben.","id":"20190528_Az_orosz_csaladok_csaknem_felenek_csupan_elelemre_es_ruhara_futja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc181082-48e1-4e51-a783-59bcbc81de4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7dcd86-f43b-45b9-b9a0-fd3b9c68c36f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Az_orosz_csaladok_csaknem_felenek_csupan_elelemre_es_ruhara_futja","timestamp":"2019. május. 28. 11:08","title":"Az orosz családok csaknem felének csupán élelemre és ruhára futja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f122977-f97c-425f-a289-40375930775a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén 30 éves az Asus, a cég pedig egy speciális mobil kiadásával ünnepli a kerek évfordulót.","shortLead":"Idén 30 éves az Asus, a cég pedig egy speciális mobil kiadásával ünnepli a kerek évfordulót.","id":"20190528_asus_zenfone_6_edition_30_okostelefon_android_computex_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f122977-f97c-425f-a289-40375930775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda44944-259b-4a5c-af26-3aa27c69e2a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_asus_zenfone_6_edition_30_okostelefon_android_computex_2019","timestamp":"2019. május. 28. 12:33","title":"12 GB RAM lett, maradhat? Megjött az Asus-csúcsmobil speciális változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c4831f-375e-4f94-af3e-4da311aef88b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube négy évvel ezelőtt hozta létre a játékosok videói számára a dedikált platformot, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.","shortLead":"A YouTube négy évvel ezelőtt hozta létre a játékosok videói számára a dedikált platformot, de nem váltotta be a hozzá...","id":"20190527_youtube_gaming_videok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c4831f-375e-4f94-af3e-4da311aef88b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd48b0cf-f5e4-4b12-8aba-526b87cfb522","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_youtube_gaming_videok","timestamp":"2019. május. 27. 16:33","title":"Megszűnik a YouTube Gaming, új helyre költöznek a tartalmak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2014-ben már bevezette papírjait a New York-i börzére is.","shortLead":"2014-ben már bevezette papírjait a New York-i börzére is.","id":"20190528_Az_Alibaba_a_hongkongi_tozsdere_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d8aa3e-741d-448a-8f65-b796df567730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Az_Alibaba_a_hongkongi_tozsdere_keszul","timestamp":"2019. május. 28. 07:48","title":"Az Alibaba a hongkongi tőzsdére készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376a815f-e1bb-40a8-95dc-bbca9092978a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország aranytartalékának megfelelő eső zúdult ebben a májusban ránk, és ez már csak így marad ma is, és a hónap végén, sőt június elején is.\r

\r

","shortLead":"Az ország aranytartalékának megfelelő eső zúdult ebben a májusban ránk, és ez már csak így marad ma is, és a hónap...","id":"20190529_Felho_eso_zivatar_ismet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=376a815f-e1bb-40a8-95dc-bbca9092978a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5f65d5-5fe7-4ff0-9cc8-22425a7473b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Felho_eso_zivatar_ismet","timestamp":"2019. május. 29. 05:06","title":"Felhő, eső, zivatar ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b046c50-c32b-433f-b7e1-c0bc403f354f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú távon viszont okozhat humán egészségügyi problémákat is.","shortLead":"Hosszú távon viszont okozhat humán egészségügyi problémákat is.","id":"20190528_A_WWF_szerint_a_Duna_antibiotikumszennyezettsege_az_embert_nem_fenyegeti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b046c50-c32b-433f-b7e1-c0bc403f354f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9025f62a-14e3-4ac2-bd82-1e46dac87d99","keywords":null,"link":"/elet/20190528_A_WWF_szerint_a_Duna_antibiotikumszennyezettsege_az_embert_nem_fenyegeti","timestamp":"2019. május. 28. 10:47","title":"A WWF szerint a Duna antibiotikum-szennyezettsége az embert nem fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]