[{"available":true,"c_guid":"8e1912e8-56a0-478b-8891-33f28621de97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre senki sem tudja, hogy miért, de a Samsung Galaxy S10-es készülékekre legutóbb kiküldött frissítés után a készülékek hibásan kezdenek el működni. A megoldáson már dolgozik a dél-koreai cég.","shortLead":"Egyelőre senki sem tudja, hogy miért, de a Samsung Galaxy S10-es készülékekre legutóbb kiküldött frissítés után...","id":"20190529_samsung_galaxy_s10_szoftverfrissites_hibas_frissites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e1912e8-56a0-478b-8891-33f28621de97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3c0a02-72e8-4c06-90d4-ee1972184bac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_samsung_galaxy_s10_szoftverfrissites_hibas_frissites","timestamp":"2019. május. 29. 20:03","title":"Frissítést küldött a Samsung a Galaxy S10-eknek, megbolondultak a készülékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc8f9c-131d-490a-9b94-26d797cd051e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redmi a korábbi benchmark-eredmény és a most bejelentett specifikációk alapján valószínűleg az egész okostelefonos mezőnyt leveri az új mobiljával.","shortLead":"A Redmi a korábbi benchmark-eredmény és a most bejelentett specifikációk alapján valószínűleg az egész okostelefonos...","id":"20190528_redmi_k20_pro_okostelefon_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc8f9c-131d-490a-9b94-26d797cd051e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7c1331-17eb-4993-a151-8aa2e5ba6a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_redmi_k20_pro_okostelefon_android","timestamp":"2019. május. 28. 14:33","title":"Bemutatták a \"gyilkos mobilt\", ami minden okostelefonnál gyorsabb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nepálnak szüksége van arra a nagyjából 50 ezer dollárra, amit egy hegymászó elkölt ott, de már ők is látják, egyre nagyobb baj, hogy tapasztalatlanokat is felengednek a Mount Everestre.","shortLead":"Nepálnak szüksége van arra a nagyjából 50 ezer dollárra, amit egy hegymászó elkölt ott, de már ők is látják, egyre...","id":"20190529_Szigorithatja_Nepal_a_szabalyokat_kiket_engedjenek_fel_az_Everestre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd1021c-aa5d-4e9d-88f4-9c628c128c84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Szigorithatja_Nepal_a_szabalyokat_kiket_engedjenek_fel_az_Everestre","timestamp":"2019. május. 29. 21:19","title":"Annyian haltak meg az Everesten, hogy már Nepál is szabályozná a hegymászóturizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új mobiljátékot is bejelentett a Pokémon Go mögött álló óriáscég. Az egyik legérdekesebb a Pokémon Sleep, amiben akkor lehetünk sikeresek, ha sokat és jól alszunk.","shortLead":"Két új mobiljátékot is bejelentett a Pokémon Go mögött álló óriáscég. Az egyik legérdekesebb a Pokémon Sleep, amiben...","id":"20190529_pokemon_go_sleep_mobiljatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3413a0c-2970-4370-a5b1-dee2abcd1fcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_pokemon_go_sleep_mobiljatek","timestamp":"2019. május. 29. 14:03","title":"Olyan pokémonos játék érkezik, amivel alvás közben lehet játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd3c517-6fc7-4f5d-949c-433ef2656cd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 50 köbcentiméteres kismotor megkímélt, illetve felújított példányainak alaposan megkérik az árát.","shortLead":"Az 50 köbcentiméteres kismotor megkímélt, illetve felújított példányainak alaposan megkérik az árát.","id":"20190530_hihetetlen_de_ma_mar_720_ezer_forintot_is_erhet_egy_patika_allapotu_simson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bd3c517-6fc7-4f5d-949c-433ef2656cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f5ca71-f39d-4e51-87bd-b19ba0193dfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_hihetetlen_de_ma_mar_720_ezer_forintot_is_erhet_egy_patika_allapotu_simson","timestamp":"2019. május. 30. 06:41","title":"Hihetetlen, de ma már 720 ezer forintot is érhet egy patika állapotú Simson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb68e4d-1150-4b5b-82d8-8204bf00ada9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Testvérvárosi megállapodást köt Budapest és Kazahsztán fővárosa, Nurszultan.","shortLead":"Testvérvárosi megállapodást köt Budapest és Kazahsztán fővárosa, Nurszultan.","id":"20190529_Budapest_testvervarosa_lett_a_kazah_fovaros_Nurszultan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cb68e4d-1150-4b5b-82d8-8204bf00ada9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baea23e3-e90c-4513-95cd-097fb70f85b9","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Budapest_testvervarosa_lett_a_kazah_fovaros_Nurszultan","timestamp":"2019. május. 29. 11:15","title":"Budapest testvérvárosa lett a kazah főváros, Nurszultan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a482695e-508b-471e-b20d-e9150015a67b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Rossz kampány, rossz időzítésű kiállás Puzsér Róbert mellett, a szimpatizánsok számára idegen politikai fordulatok, rossz politikai klíma, és ahogy a párt lefejezte saját magát – ezeknek mind része lehetett az LMP történelmi EP-választási kudarcában. És talán annak a félelemnek is, ami a 2013-as pártszakadás óta alapszabályszinten tartja magát: az identitás elvesztésének félelmétől.



","shortLead":"Rossz kampány, rossz időzítésű kiállás Puzsér Róbert mellett, a szimpatizánsok számára idegen politikai fordulatok...","id":"20190529_Annyira_feltette_egyseget_az_LMP_hogy_a_megsemmisules_szelere_kerult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a482695e-508b-471e-b20d-e9150015a67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf156646-2173-4bbf-beed-20d1416098e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Annyira_feltette_egyseget_az_LMP_hogy_a_megsemmisules_szelere_kerult","timestamp":"2019. május. 29. 06:30","title":"Annyira féltette egységét az LMP, hogy a megsemmisülés szélére került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f75b092-4b20-4604-ac32-7bcc3e641e25","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190528_Marabu_FekNyuz_Csillaghullas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f75b092-4b20-4604-ac32-7bcc3e641e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68eeb519-d28d-4d91-8c9a-2b83940c6b1b","keywords":null,"link":"/itthon/20190528_Marabu_FekNyuz_Csillaghullas","timestamp":"2019. május. 28. 14:45","title":"Marabu FékNyúz: Csillaghullás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]