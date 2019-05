Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egymás után fejezik ki részvétüket a közjogi méltóságok a dunai hajóbaleset miatt.","shortLead":"Egymás után fejezik ki részvétüket a közjogi méltóságok a dunai hajóbaleset miatt.","id":"20190530_Hajobaleset_Kover_Laszlo_reszvetet_fejezte_ki_a_Koreai_Koztarsasag_Nemzetgyulese_elnokenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324926f5-1778-4392-a71d-5b2c42205c61","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Hajobaleset_Kover_Laszlo_reszvetet_fejezte_ki_a_Koreai_Koztarsasag_Nemzetgyulese_elnokenek","timestamp":"2019. május. 30. 10:27","title":"Hajóbaleset: Orbán Viktor, Áder János és Kövér László is részvétet nyilvánított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e33819-20a8-4e68-88ac-c362cb93be5b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Logitech olyan tollat készített, amit a virtuális valóságban végrehajtható feladatokhoz lehet használni. Segítségével a gyártó szerint a munka sokkal egyszerűbbé válik. ","shortLead":"A Logitech olyan tollat készített, amit a virtuális valóságban végrehajtható feladatokhoz lehet használni. Segítségével...","id":"20190529_virtualis_valosag_sisak_ceruza_logitech_vr_stylus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60e33819-20a8-4e68-88ac-c362cb93be5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4989c02-b450-4cc6-a611-e1fc11cb3b01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_virtualis_valosag_sisak_ceruza_logitech_vr_stylus","timestamp":"2019. május. 29. 15:33","title":"Nem csak VR-sisak van már, elkészült az első VR-ceruza is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fabe4d2f-c8a3-4cf8-9240-a278b079e3d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két társát is élethosszig tartó fegyházra ítélték, további négy elkövető is sok év letöltendőt kapott abban az ügyben, amikor még 2005-ben kiraboltak egy pénzszállító autót a budaörsi Tescónál, majd rálőttek a kiérkező rendőrökre, korábban pedig megöltek egy valutaváltó házaspárt.","shortLead":"Két társát is élethosszig tartó fegyházra ítélték, további négy elkövető is sok év letöltendőt kapott abban az ügyben...","id":"20190529_tescos_rablo_eletfogytiglan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fabe4d2f-c8a3-4cf8-9240-a278b079e3d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f09502f-dfab-4795-8a3e-0912e18edcd1","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_tescos_rablo_eletfogytiglan","timestamp":"2019. május. 29. 15:47","title":"Ismét életfogytiglant kapott a tescós rabló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff36380-6b66-4559-a08a-1edb9d1d24da","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Juventus korábbi edzője veszi át a milánói csapatot. ","shortLead":"A Juventus korábbi edzője veszi át a milánói csapatot. ","id":"20190531_Conte_az_Inter_Milan_uj_edzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ff36380-6b66-4559-a08a-1edb9d1d24da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff99af70-d1c4-4622-b933-0d3a7b10abd3","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Conte_az_Inter_Milan_uj_edzoje","timestamp":"2019. május. 31. 08:20","title":"Conte az Inter új edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b95927fd-b3f8-4e52-9336-688a72d8dbba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kapuvári fórumon elemezte Budaházy György a Fidesz és a Mi Hazánk Mozgalom viszonyát.","shortLead":"Egy kapuvári fórumon elemezte Budaházy György a Fidesz és a Mi Hazánk Mozgalom viszonyát.","id":"20190529_Budahazy_A_Fidesz_erdekei_szerint_mukodik_a_Mi_Hazank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b95927fd-b3f8-4e52-9336-688a72d8dbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5f94bb-680c-40b6-9709-45709afba8d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Budahazy_A_Fidesz_erdekei_szerint_mukodik_a_Mi_Hazank","timestamp":"2019. május. 29. 21:54","title":"Budaházy: A Fidesz érdekei szerint működik a Mi Hazánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Ebben az államban is nagyon szigorú abortusztörvényt írtak alá, hatályba azonban még nem lépett. ","shortLead":"Ebben az államban is nagyon szigorú abortusztörvényt írtak alá, hatályba azonban még nem lépett. ","id":"20190531_abortusztorveny_abortusz_tiltasa_amerikai_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8476441-b0b4-40ec-94c2-c191f51a221a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedd105d-f479-4705-ac29-20f9c7dc92fb","keywords":null,"link":"/elet/20190531_abortusztorveny_abortusz_tiltasa_amerikai_egyesult_allamok","timestamp":"2019. május. 31. 06:03","title":"Még a nemi erőszakból lett terhességet sem lehet majd megszakítani Louisianában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961d092a-3e2d-4677-8e26-5b1206598c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hirek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=961d092a-3e2d-4677-8e26-5b1206598c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527a0291-395f-431a-9052-12929c860019","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_hirek","timestamp":"2019. május. 30. 09:40","title":"Honvédségi hajó érkezett az elsüllyedt Hableányhoz - a dunai hajóbaleset hírei percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b65bfe8-2703-4d25-a6e7-be3f31b1f33c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Hang úgy tudja, hogy a jelölt az EP-lista hetedik helyén állt Kerpel-Fronius Gábor. ","shortLead":"A Magyar Hang úgy tudja, hogy a jelölt az EP-lista hetedik helyén állt Kerpel-Fronius Gábor. ","id":"20190531_momentum_mozgalom_folpolgarmester_jelolt_valasztas_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b65bfe8-2703-4d25-a6e7-be3f31b1f33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5918e6b-e0aa-4725-8a51-f875db553af0","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_momentum_mozgalom_folpolgarmester_jelolt_valasztas_2019","timestamp":"2019. május. 31. 13:01","title":"A Momentum saját főpolgármester-jelöltet állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]