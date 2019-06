Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nevében és céljában a Me Too mozgalomhoz hasonlító kezdeményezés indult Japánban a magas sarkú cipők kötelező viselése és a szexuális elnyomás ellen.","shortLead":"Nevében és céljában a Me Too mozgalomhoz hasonlító kezdeményezés indult Japánban a magas sarkú cipők kötelező viselése...","id":"20190603_Elindult_a_magassarkuellenes_mozgalom_Japanbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d36620b2-03c5-47ae-800b-b7a349e17218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63af1005-fcfd-47ef-8665-1b7b9261daa6","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Elindult_a_magassarkuellenes_mozgalom_Japanbol","timestamp":"2019. június. 03. 15:59","title":"Elindult a magassarkú-ellenes mozgalom Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba7f422-26d8-48d1-bd3d-4eb45c61ebaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezsák Sándor alapítványa milliárdokból épít rekreációs központot Lakiteleken: jurtatábor, barlangfürdő is lesz a területen, a footgolf pályát most adták át. Mindezt a szegedi Fidesz lehetséges polgármester-jelöltjének cége építi, a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől kapott területen. ","shortLead":"Lezsák Sándor alapítványa milliárdokból épít rekreációs központot Lakiteleken: jurtatábor, barlangfürdő is lesz...","id":"20190602_Ha_a_foci_nem_jott_be_akkor_kezdodhet_a_footgolf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ba7f422-26d8-48d1-bd3d-4eb45c61ebaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e35a9e-e1f2-40fe-940a-c952d9a39997","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Ha_a_foci_nem_jott_be_akkor_kezdodhet_a_footgolf","timestamp":"2019. június. 02. 10:05","title":"Jurtatábor és footgolf: igazán mindenkire figyel Lezsák Sándorék alapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csakúgy, mint a Európa Liga döntőjében (Chelsea-Arsenal 4:1), a Bajnokok Ligájában is két angol csapat küzdött a trófeáért. A Liverpool győzött.\r

\r

","shortLead":"Csakúgy, mint a Európa Liga döntőjében (Chelsea-Arsenal 4:1), a Bajnokok Ligájában is két angol csapat küzdött...","id":"20190601_BLdonto_Tottenham_Hotspurs__Liverpool_FC_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c362235c-1340-4fb9-bc8f-133189f48cc3","keywords":null,"link":"/sport/20190601_BLdonto_Tottenham_Hotspurs__Liverpool_FC_","timestamp":"2019. június. 01. 20:50","title":"Tottenham Hotspur - Liverpool FC 0:2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szabadságot a tudománynak, szabadságot az Akadémiának címmel tartanak felvonulást vasárnap Budapesten, hogy így tiltakozzanak a kormány ellen, kiállnak a Magyar Tudományos Akadémia mellett.","shortLead":"Szabadságot a tudománynak, szabadságot az Akadémiának címmel tartanak felvonulást vasárnap Budapesten...","id":"20190602_Ezrek_tuntetnek_most_az_MTA_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dae0c6e-94df-4112-8b1b-fc74cf8300e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4cb6d7-0069-4a10-af0a-9d4c6915b90b","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_Ezrek_tuntetnek_most_az_MTA_mellett","timestamp":"2019. június. 02. 14:57","title":"Ezrek tüntetnek az MTA mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint hetvenszeres a különbség a legkisebb és legnagyobb magyar nyugdíj között. Kilenc magyarnak is havi 2 milliónál több a nyugdíja.","shortLead":"Több mint hetvenszeres a különbség a legkisebb és legnagyobb magyar nyugdíj között. Kilenc magyarnak is havi 2...","id":"20190603_Havi_50_ezernel_is_kevesebbol_el_21_ezer_magyar_nyugdijas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a842b2-36ac-41f3-ae49-2aa931a50542","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Havi_50_ezernel_is_kevesebbol_el_21_ezer_magyar_nyugdijas","timestamp":"2019. június. 03. 08:03","title":"Havi 50 ezernél is kevesebből él 21 ezer magyar nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2204b94-bbfd-41fa-a06c-d85b0784f3d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétfőn kezdődő WWDC fejlesztői konferencián mutatja be mobilos operációs rendszere új főverzióját az Apple. Ennek kapcsán érdemes felidézni egy látványos, ötletekkel teli koncepcióvideót, milyen is lehet majd jó esetben az iOS 13.","shortLead":"A hétfőn kezdődő WWDC fejlesztői konferencián mutatja be mobilos operációs rendszere új főverzióját az Apple. Ennek...","id":"20190602_koncepciovideo_ios_13_apple_wwdc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2204b94-bbfd-41fa-a06c-d85b0784f3d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc27d534-91d7-48b7-8985-9231e9afde12","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_koncepciovideo_ios_13_apple_wwdc","timestamp":"2019. június. 03. 07:03","title":"Ha tényleg ilyen lesz az iPhone-ok új rendszere, azonnal frissítünk rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Buszutakon mutatják meg az új, egyelőre átmeneti campust a CEU oktatóinak. Októbertől indul itt az oktatás.\r

\r

","shortLead":"Buszutakon mutatják meg az új, egyelőre átmeneti campust a CEU oktatóinak. Októbertől indul itt az oktatás.\r

\r

","id":"20190603_Mar_ismerkedik_a_becsi_campusszal_a_CEU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3c409e-babc-4bb1-a516-38715166a03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e303c48a-cc6c-4fa1-8af3-7f802181d49d","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Mar_ismerkedik_a_becsi_campusszal_a_CEU","timestamp":"2019. június. 03. 10:56","title":"Már ismerkedik a bécsi kampusszal a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal bejutott a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság női páros versenyében.","shortLead":"Babos Tímea oldalán a francia Kristina Mladenoviccsal bejutott a nyolcaddöntőbe a francia nyílt teniszbajnokság női...","id":"20190601_babos_timea_kristina_mladenovic_roland_garros_tenisz_paros_nyolcaddonto_tovabbjutas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2389cbfe-7fc6-4475-ba48-641624722f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b010448b-a170-4e93-8423-4b8d3c16afdf","keywords":null,"link":"/sport/20190601_babos_timea_kristina_mladenovic_roland_garros_tenisz_paros_nyolcaddonto_tovabbjutas","timestamp":"2019. június. 01. 19:07","title":"Simán továbbmentek Babosék a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]