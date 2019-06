Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2ee3572-3896-4c50-b4f8-a6e8123e2213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ellentüntetést is szerveztek a Mi Hazánk beharangozta Nemzeti Légió megalakulása ellen. Toroczkai „cigánymaffiázott”, a roma tiltakozók a tíz évvel ezelőtti terrort emlegették, a civilek a szervezet betiltásáért gyűjtöttek aláírásokat, de jogi lépéseket is tesznek, ha bejegyzik a szervezetet.","shortLead":"Két ellentüntetést is szerveztek a Mi Hazánk beharangozta Nemzeti Légió megalakulása ellen. Toroczkai...","id":"20190601_Tuleroben_voltak_a_Nemzeti_Legio_ellen_tiltakozok_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2ee3572-3896-4c50-b4f8-a6e8123e2213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd33d74-5eb3-40d6-b0ec-1716bce03d21","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Tuleroben_voltak_a_Nemzeti_Legio_ellen_tiltakozok_Szegeden","timestamp":"2019. június. 01. 19:30","title":"Túlerőben voltak a Nemzeti Légió ellen tiltakozók Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd52e1c6-fb95-45cb-9f38-f2809eea4b60","c_author":"Németh András, Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Miközben már üzemelnek az első 5G-s hálózatok, egyelőre nem tudni, az új távlatokat ígérő rendszerek veszélyt jelentenek-e az egészségre. A vita eldöntését nem segíti, hogy abba beszálltak az álhírgyártásban régóta jeleskedő orosz trollgyárak is.","shortLead":"Miközben már üzemelnek az első 5G-s hálózatok, egyelőre nem tudni, az új távlatokat ígérő rendszerek veszélyt...","id":"201922__5gs_halozatok__veszelyek_es_eselyek__trollgyarak__apokalipszis_nem_most","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd52e1c6-fb95-45cb-9f38-f2809eea4b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc54f6d-72d2-4e8e-873f-289c5a223f09","keywords":null,"link":"/tudomany/201922__5gs_halozatok__veszelyek_es_eselyek__trollgyarak__apokalipszis_nem_most","timestamp":"2019. június. 01. 18:00","title":"\"5G-apokalipszis\" agyrákkal: van mitől félni, vagy ezt csak Putyin szakácsa főzte ki?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7343fba-bb24-4329-8075-0110974a19ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismerjük ezt itthonról.","shortLead":"Ismerjük ezt itthonról.","id":"20190603_Kinos_malor_a_Tronok_harca_rosszfiuja_osszekeverte_melyik_keleti_orszagban_jar_eppen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7343fba-bb24-4329-8075-0110974a19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc55b737-2849-4a59-bbf6-68823867a2c4","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Kinos_malor_a_Tronok_harca_rosszfiuja_osszekeverte_melyik_keleti_orszagban_jar_eppen","timestamp":"2019. június. 03. 14:25","title":"Kínos malőr: a Trónok harca rosszfiúja összekeverte, melyik keleti országban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f04b2d5a-3544-4b06-9108-711f065a4775","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Elő-, fő- és utófutás is kell ahhoz, hogy a közel 12 milliós kínai metropoliszból megérkezhessen a 16 ezres magyar városba egy küldemény. Utánajártunk, mi történik a háttérben, és mire kell figyelni a nemzetközi szállítmányozás során. \r

","shortLead":"Elő-, fő- és utófutás is kell ahhoz, hogy a közel 12 milliós kínai metropoliszból megérkezhessen a 16 ezres magyar...","id":"20190603_raben_fuvarozas_logisztika_szallitmanyozas_csomagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f04b2d5a-3544-4b06-9108-711f065a4775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5fcb29-6e47-4b61-977b-a7874ec1553c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190603_raben_fuvarozas_logisztika_szallitmanyozas_csomagok","timestamp":"2019. június. 03. 07:30","title":"Egy csomag nemzetközi útja – és ami mögötte van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02149922-76ba-403e-b049-f415f82c657e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Technikai probléma lépett fel vasárnap este 9 óra előtt nem sokkal a Google rendszereiben.","shortLead":"Technikai probléma lépett fel vasárnap este 9 óra előtt nem sokkal a Google rendszereiben.","id":"20190602_google_drive_dokumentumok_analytics_leallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02149922-76ba-403e-b049-f415f82c657e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e09a586-8323-4492-b74e-92501947aceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_google_drive_dokumentumok_analytics_leallas","timestamp":"2019. június. 02. 21:18","title":"Valami nagy baj van a Google-nél, sorra csuklanak a szolgáltatások [frissítve]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8454b56-1ce2-4342-aebf-7a05b8673deb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már pletykálják, hogy az Apple nyugdíjazná az iTunes-t. Eddig csak szóbeszéd volt, most viszont már egyre több jel mutat erre.","shortLead":"Egy ideje már pletykálják, hogy az Apple nyugdíjazná az iTunes-t. Eddig csak szóbeszéd volt, most viszont már egyre...","id":"20190603_facebook_instagram_apple_itunes_wwdc_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8454b56-1ce2-4342-aebf-7a05b8673deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb1a85f-3194-405b-b7ca-02afcabf1cba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_facebook_instagram_apple_itunes_wwdc_2019","timestamp":"2019. június. 03. 10:36","title":"Mire készül az Apple? Eltűntek a bejegyzések az iTunes Facebook- és Instagram-oldaláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA YouTube-csatornáján debütált az a videó, amit az amerikai űrhajós, Nick Hague készített a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről.","shortLead":"A NASA YouTube-csatornáján debütált az a videó, amit az amerikai űrhajós, Nick Hague készített a Nemzetközi Űrállomás...","id":"20190603_nasa_nick_hague_urhajos_nemzetkozi_urallomas_timelapse_video_fold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=842a20fb-8e2b-40c4-86b9-42b1881f3892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fbcc676-67b0-401b-a0c7-04a62d8c9d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_nasa_nick_hague_urhajos_nemzetkozi_urallomas_timelapse_video_fold","timestamp":"2019. június. 03. 14:03","title":"Gyönyörű videót készített a Földről az űrhajós, aki balesetet szenvedett a Szojuzzal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A dél-koreai fél inkább a mélyben kutatna a holttestek után. ","shortLead":"A dél-koreai fél inkább a mélyben kutatna a holttestek után. ","id":"20190603_Hajokatasztrofa_Nem_ertenek_egyet_a_hajo_kiemelesevel_a_delkoreaiak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62952ec-ab9b-43ca-b3fc-b8c6a0e8549f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Hajokatasztrofa_Nem_ertenek_egyet_a_hajo_kiemelesevel_a_delkoreaiak","timestamp":"2019. június. 03. 13:10","title":"Hajókatasztrófa: Nem értenek egyet a hajó kiemelésével a dél-koreaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]