Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad80fe18-180b-4e02-bb13-3f1c0638a643","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alighogy a 444 megírta, heteken belül Mészáros Lőrinchez vándorol minden Vajna-tulajdon, a filmügyi biztos Twitter-oldalán különös bejegyzést tett közzé.","shortLead":"Alighogy a 444 megírta, heteken belül Mészáros Lőrinchez vándorol minden Vajna-tulajdon, a filmügyi biztos...","id":"20181018_andy_vajna_meszaros_lorinc_tv2_csoport_lapcom_zrt_delmagyarorszag_bors_kisalfold_kormanykozeli_media_kormanymedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad80fe18-180b-4e02-bb13-3f1c0638a643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479f7076-ee6d-4cbd-bc08-f2747c30415e","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_andy_vajna_meszaros_lorinc_tv2_csoport_lapcom_zrt_delmagyarorszag_bors_kisalfold_kormanykozeli_media_kormanymedia","timestamp":"2018. október. 18. 15:59","title":"Furán cáfol Vajna: szerinte nem lesz változás, a TV2 marad, ahol van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b8acac-51f9-4277-9524-ac2af7510894","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körbenéztünk egy picit a használt autók piacán, és ebben az árkategóriában egy német, francia és olasz kocsit választottunk.","shortLead":"Körbenéztünk egy picit a használt autók piacán, és ebben az árkategóriában egy német, francia és olasz kocsit...","id":"20181017_a_675_ezer_forintos_uj_huawei_mate_telefon_arabol_ilyen_hasznalt_autokat_lehet_kapni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3b8acac-51f9-4277-9524-ac2af7510894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f225993-d9de-48cb-980c-fe5a07ecd75f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_a_675_ezer_forintos_uj_huawei_mate_telefon_arabol_ilyen_hasznalt_autokat_lehet_kapni","timestamp":"2018. október. 17. 13:21","title":"A 675 ezer forintos új Huawei telefon árából ilyen autókat lehet kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14486c51-82c5-4f44-b245-3a92d043c00c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181018_Magyar_cowboyok_A_Vogue_racsodalkozott_a_Hortobagyra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14486c51-82c5-4f44-b245-3a92d043c00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f00d27-f60d-4ca6-9862-03ee8456cbf2","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Magyar_cowboyok_A_Vogue_racsodalkozott_a_Hortobagyra","timestamp":"2018. október. 18. 10:40","title":"Magyar cowboyok? A Vogue rácsodálkozott a Hortobágyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem gondolja, hogy hibázott, hanem továbbra is magabiztosan várja a honvédelmi, illetve a belügyminiszter válaszát az Orbán Flóra hazareptetéséről feltett kérdéseire az LMP-s Demeter Márta. Az ellenzéki párt eddig sem túl népszerű társelnökjelöltjének három nappal a tisztújítás előtt viszont nem jött valami jól az ügy, ahogy a lassan abszurddráma-szereplővé váló LMP-nek sem. A ciprusi repüléssel kapcsolatban mindenesetre vannak kérdőjelek. ","shortLead":"Nem gondolja, hogy hibázott, hanem továbbra is magabiztosan várja a honvédelmi, illetve a belügyminiszter válaszát...","id":"20181017_Demeter_Marta_Ne_haragudjon_mar_a_kerdest_sem_ertem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64049cbb-cd30-4066-b093-5eb75d69a072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5f5a64-2575-4a04-8a85-573cbd611fac","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Demeter_Marta_Ne_haragudjon_mar_a_kerdest_sem_ertem","timestamp":"2018. október. 17. 18:15","title":"Demeter Márta: „Ne haragudjon, már a kérdést sem értem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Reprezentál, fontosságot közvetít, találkozási pont lesz.","shortLead":"Reprezentál, fontosságot közvetít, találkozási pont lesz.","id":"20181017_Nem_fogja_elhinni_miert_vesz_a_kormany_hetmilliardert_muvhazat_Hanoiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cefccd8-0bfb-4593-8568-da14a3937808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9ac022-fabd-4f08-8669-3de662d84b7c","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Nem_fogja_elhinni_miert_vesz_a_kormany_hetmilliardert_muvhazat_Hanoiban","timestamp":"2018. október. 17. 13:35","title":"Nem fogja elhinni, miért vesz a kormány hétmilliárdért művházat Hanoiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0934f93e-acff-437b-a4a2-6993c18d6425","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös jelenségre lettek figyelmesek az emberek szerte Japánban: októberben is kivirágoztak a híres cseresznyefák, a sakurák.","shortLead":"Különös jelenségre lettek figyelmesek az emberek szerte Japánban: októberben is kivirágoztak a híres cseresznyefák...","id":"20181018_Tajfunok_miatt_borultak_osszel_is_viragba_a_japan_cseresznyefak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0934f93e-acff-437b-a4a2-6993c18d6425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e635391-0f22-441d-88ab-fe8dca9a11d2","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Tajfunok_miatt_borultak_osszel_is_viragba_a_japan_cseresznyefak","timestamp":"2018. október. 18. 11:20","title":"Tájfunok miatt borultak ősszel is virágba a japán cseresznyefák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Főleg a paprikát és a paradicsomot, de az almát, a körtét és a szőlőt is támadják, ezzel komoly kárt okozva a mezőgazdaságban. ","shortLead":"Főleg a paprikát és a paradicsomot, de az almát, a körtét és a szőlőt is támadják, ezzel komoly kárt okozva...","id":"20181018_Nem_csak_kellemetlenek_a_poloskak_de_komoly_kart_is_okoznak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42f555e-143f-4103-a949-80aa98b65fec","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Nem_csak_kellemetlenek_a_poloskak_de_komoly_kart_is_okoznak","timestamp":"2018. október. 18. 15:48","title":"Nemcsak büdösek a poloskák, hanem károsak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c8319b-979f-4509-9f42-b3c1840b2d3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néprajztudósok álomvilága, színes, olykor túlszínezett útleírások témája Pápua-Új-Guinea, ahol burjánzik a korrupció. ","shortLead":"Néprajztudósok álomvilága, színes, olykor túlszínezett útleírások témája Pápua-Új-Guinea, ahol burjánzik a korrupció. ","id":"20181017_10_millio_eurot_vernek_el_luxusautokra_a_vilag_egyik_legkorruptabb_orszagaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1c8319b-979f-4509-9f42-b3c1840b2d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d84ad6-2d08-4ac2-8ac7-30f995461c9e","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_10_millio_eurot_vernek_el_luxusautokra_a_vilag_egyik_legkorruptabb_orszagaban","timestamp":"2018. október. 17. 10:41","title":"10 millió eurót vernek el luxusautókra a világ egyik legkorruptabb országában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]