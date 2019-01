Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eredetileg 800 millió forintra becsülték az Illovszky Stadion építésének második ütemét, de most kiderült, hogy ennél egymilliárd forinttal drágább lesz.","shortLead":"Eredetileg 800 millió forintra becsülték az Illovszky Stadion építésének második ütemét, de most kiderült, hogy ennél...","id":"20190122_Tobb_mint_ketszeresere_dragult_a_Vasasstadion_epitesenek_masodik_uteme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb0eda29-16d6-47a4-9a83-dc93b58a50d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803b1c3a-a862-4ee6-a223-3ae10d5da9bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Tobb_mint_ketszeresere_dragult_a_Vasasstadion_epitesenek_masodik_uteme","timestamp":"2019. január. 22. 11:12","title":"Több mint kétszeresére drágult a Vasas-stadion építésének második üteme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyebek mellett az azonnali fizetési rendszer és egy hitelprogram kampánykommunikációja a feladat.","shortLead":"Egyebek mellett az azonnali fizetési rendszer és egy hitelprogram kampánykommunikációja a feladat.","id":"20190123_magyar_nemzeti_bank_hirdetes_kommunikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc95752e-805f-45f6-a9a8-efa0b8eebf98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_magyar_nemzeti_bank_hirdetes_kommunikacio","timestamp":"2019. január. 23. 08:31","title":"Közel 1,5 milliárdért hirdet idén az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a58683-9820-43aa-85b8-e182ff71453c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amennyire amatőrnek néz ki az egész jelenet, annyira egyszerű elvinni az ilyen autókat.","shortLead":"Amennyire amatőrnek néz ki az egész jelenet, annyira egyszerű elvinni az ilyen autókat.","id":"20190122_autotolvaj_autos_video_kulcsnelkuli_inditas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6a58683-9820-43aa-85b8-e182ff71453c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5281f4da-b16c-4c08-a646-70b99bbce24a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_autotolvaj_autos_video_kulcsnelkuli_inditas","timestamp":"2019. január. 22. 09:22","title":"Méretes zsinórantennával hadonászva viszik el a kulcs nélküli autókat a tolvajok – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f818e9ca-5f10-433f-a4da-d64223dac3ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kivitelező eleve drágábban vállalta el a munkát, most már 11 milliárdnál járunk.","shortLead":"A kivitelező eleve drágábban vállalta el a munkát, most már 11 milliárdnál járunk.","id":"20190122_Tovabb_dragult_a_Millenaris_parkositasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f818e9ca-5f10-433f-a4da-d64223dac3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc52ad3-b8d9-41d7-863a-7cb88a03dbdf","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Tovabb_dragult_a_Millenaris_parkositasa","timestamp":"2019. január. 22. 10:55","title":"Drágult a Millenáris parkosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Két szettben győzte le Babos Tímea és Kristina Mladenovic az amerikai-szlovén ellenfeleit Melbourne-ben.","shortLead":"Két szettben győzte le Babos Tímea és Kristina Mladenovic az amerikai-szlovén ellenfeleit Melbourne-ben.","id":"20190122_Elodontobe_jutottak_Babosek_az_Australian_Openen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ebbfb79-7801-494f-a1da-d81fa50bdb8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c403f16-c04f-4864-9393-cd1144b0554d","keywords":null,"link":"/sport/20190122_Elodontobe_jutottak_Babosek_az_Australian_Openen","timestamp":"2019. január. 22. 05:00","title":"Elődöntőbe jutottak Babosék az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök helyett Szijjártó egyik államtitkára válaszolt. Szél Bernadett nem kapott érdemi magyarázatot kérdéseire.","shortLead":"A miniszterelnök helyett Szijjártó egyik államtitkára válaszolt. Szél Bernadett nem kapott érdemi magyarázatot...","id":"20190122_Szel_Bernadett_megkerdezte_Orbant_miert_ment_el_a_diktaturat_partolo_brazil_elnok_beiktatasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15e0ca55-db84-4fb6-9861-b48b3022a63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23671e9e-59ed-4163-81d1-f5577ea92b90","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Szel_Bernadett_megkerdezte_Orbant_miert_ment_el_a_diktaturat_partolo_brazil_elnok_beiktatasara","timestamp":"2019. január. 22. 16:53","title":"Szél Bernadett megkérdezte Orbánt, miért ment el a diktatúrát pártoló brazil elnök beiktatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f038816-87d6-4451-99a0-bac2967152ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A demokrata Alexandria Ocasio-Cortez korábban is okozott meglepetéseket szokatlan figyelmességgel, most azonban minden eddigi akcióján túltett: a Twitchen futó élő adásban hangoztatta, hogy a transznemű fiataloknak is segítségre van szükségük.","shortLead":"A demokrata Alexandria Ocasio-Cortez korábban is okozott meglepetéseket szokatlan figyelmességgel, most azonban minden...","id":"20190121_alexandria_ocasio_cortez_twitch_elo_adas_transznemu_gyerekek_mermaids_penzgyujtes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f038816-87d6-4451-99a0-bac2967152ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57033f7-0cf8-4de0-b5a8-c88f5ab8829d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_alexandria_ocasio_cortez_twitch_elo_adas_transznemu_gyerekek_mermaids_penzgyujtes","timestamp":"2019. január. 22. 10:33","title":"Egyszer csak belépett a Twitchen futó adásba a 29 éves politikusnő, hogy transznemű fiataloknak gyűjtsön pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b263e315-8ea4-43c5-b319-5eed48231d0c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A. Wess Mitchell korábban Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel is tárgyalt. ","shortLead":"A. Wess Mitchell korábban Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel is tárgyalt. ","id":"20190122_Lemondott_Trump_europai_ugyekert_felelos_politikusa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b263e315-8ea4-43c5-b319-5eed48231d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a824991-20cb-4e67-9728-8338eb88a498","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Lemondott_Trump_europai_ugyekert_felelos_politikusa","timestamp":"2019. január. 22. 18:27","title":"Lemondott Trump európai ügyekért felelős politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]