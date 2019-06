Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76f01c45-6b2b-4c83-af4d-2d8f5a8a673a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pár hétre bérelt egy autót, de ahelyett, hogy visszavitte volna, inkább meghirdette és el is adta.","shortLead":"Pár hétre bérelt egy autót, de ahelyett, hogy visszavitte volna, inkább meghirdette és el is adta.","id":"20190605_berauto_csalas_auteladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76f01c45-6b2b-4c83-af4d-2d8f5a8a673a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db304fe9-b39a-4256-9b93-1025614c882f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_berauto_csalas_auteladas","timestamp":"2019. június. 05. 10:28","title":"Nem volt pénze, eladta a bérautót egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az antidepresszánsokat vagy opioidtartalmú gyógyszereket szedő idősebb emberek esetében több mint kétszeres a kockázata annak, hogy egy esés következtében csípőtörést szenvednek – állapították meg egy ausztrál tanulmány szerzői.","shortLead":"Az antidepresszánsokat vagy opioidtartalmú gyógyszereket szedő idősebb emberek esetében több mint kétszeres a kockázata...","id":"20190605_antidepresszansok_opioidtartalmu_gyogyszer_csipotores","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2922378a-ac38-4d97-a865-909b3fd45f9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_antidepresszansok_opioidtartalmu_gyogyszer_csipotores","timestamp":"2019. június. 05. 15:03","title":"Ha antidepresszánsokat szed, tudjon erről a \"mellékhatásról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21797331-a514-47c5-81a6-88934e8e513d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elképesztő baleset történt reggel Mezőcsát környékén, az M3-as autópályánál. ","shortLead":"Elképesztő baleset történt reggel Mezőcsát környékén, az M3-as autópályánál. ","id":"20190605_kamion_m3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21797331-a514-47c5-81a6-88934e8e513d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17935603-fad5-45e2-bec8-28caacfb5aad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_kamion_m3","timestamp":"2019. június. 05. 10:12","title":"Több képet kaptunk olvasónktól, az M3-as hídján lógó kamionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcbd740-2a63-4077-a62e-ce91f0b38270","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Magyar Telekom eladja a Száva utcai adótornyot, a kormány határozatban rendelkezett az ingatlan megvásárlásáról 1,7 milliárd forintért.","shortLead":"A Magyar Telekom eladja a Száva utcai adótornyot, a kormány határozatban rendelkezett az ingatlan megvásárlásáról 1,7...","id":"20190604_A_kormany_megveszi_Budapest_harmadik_legmagasabb_epitmenyet_tudja_melyik_az","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bcbd740-2a63-4077-a62e-ce91f0b38270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf36e64a-c153-4635-978c-d8ea477cc7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_A_kormany_megveszi_Budapest_harmadik_legmagasabb_epitmenyet_tudja_melyik_az","timestamp":"2019. június. 04. 13:05","title":"A kormány megveszi Budapest harmadik legmagasabb építményét, tudja, melyik az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b991e9-f4fc-48a1-9b0a-4c79ab2cda41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tarcalon gurított le egy pohárral a miniszterelnök.","shortLead":"Tarcalon gurított le egy pohárral a miniszterelnök.","id":"20190605_Froccsozessel_zart_a_keddet_Orban_Viktor__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b991e9-f4fc-48a1-9b0a-4c79ab2cda41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c5813f-ff84-4485-a34e-2e4c51c16cd6","keywords":null,"link":"/elet/20190605_Froccsozessel_zart_a_keddet_Orban_Viktor__foto","timestamp":"2019. június. 05. 10:14","title":"Fröccsözéssel zárta a keddet Orbán Viktor – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Eltávolítják a holokausztot és más, bizonyíthatóan megtörtént erőszakos eseményeket tagadó, a nácizmust, illetve a fehér felsőbbrendűséget dicsőítő, valamint az egyéb szélsőséges nézeteket terjesztő tartalmakat a YouTube videomegosztóról – jelentette be szerdán a cég.","shortLead":"Eltávolítják a holokausztot és más, bizonyíthatóan megtörtént erőszakos eseményeket tagadó, a nácizmust, illetve...","id":"20190606_gyuloletkelto_szelsoseges_videok_torles_youtube_gyuloletbeszed","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2667c8e4-5cf4-4f41-ade3-f5fc146170b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190606_gyuloletkelto_szelsoseges_videok_torles_youtube_gyuloletbeszed","timestamp":"2019. június. 06. 08:13","title":"Törlik a gyűlöletkeltő és szélsőséges videókat a YouTube-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b588ca7e-2247-498d-ab2a-1a4758d4800a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rajongók arról mesélnek világszerte, mi történt, mikor véletlenül összefutottak a kedves, csendes színésszel.","shortLead":"A rajongók arról mesélnek világszerte, mi történt, mikor véletlenül összefutottak a kedves, csendes színésszel.","id":"20190604_Tul_jo_erre_a_vilagra_Keanu_Reeves_lehet_az_egyik_legkedvesebb_ember_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b588ca7e-2247-498d-ab2a-1a4758d4800a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3114c9-cfeb-43b6-abed-573ac0affa3d","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Tul_jo_erre_a_vilagra_Keanu_Reeves_lehet_az_egyik_legkedvesebb_ember_a_vilagon","timestamp":"2019. június. 04. 12:10","title":"\"Túl jó erre a világra\": Keanu Reeves kedvességéről áradoznak, amerre jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973ef2f1-3cab-427a-b83c-605617b53696","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Van egy ilyen sor a dalban: „Valamennyi de ronda, de disznó / mind az Országházba de való.”","shortLead":"Van egy ilyen sor a dalban: „Valamennyi de ronda, de disznó / mind az Országházba de való.”","id":"20190605_Meghivtak_a_koztevebe_a_Besh_o_droM_zenekart_de_a_klipet_mar_nem_vetitettek_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=973ef2f1-3cab-427a-b83c-605617b53696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89465988-2bf3-409c-a05a-97631a65ea2c","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Meghivtak_a_koztevebe_a_Besh_o_droM_zenekart_de_a_klipet_mar_nem_vetitettek_le","timestamp":"2019. június. 05. 10:42","title":"Meghívták a köztévébe a Besh o droM zenekart, de a klipet már nem vetítették le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]