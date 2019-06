A világ számos országa után a héten Magyarországon is elérhetővél vált a "Shopping-hirdetés", a Google új, termékalapú hirdetési megoldása. Egy hazai szakértő szerint fel fogja forgatni a piacot: élénkül a verseny, lesznek nyertesek és vesztesek, de a vevők mindenképpen jól járnak.

A Google termékkeresője nem várt ismertségre tett szert Unió-szerte, amikor két éve csaknem 750 milliárd (!) forintnyi bírságot szabott ki működése miatt az Európai Bizottság. A testület úgy találta, hogy a korábban Froogle néven futó Google Shoppingot (magyar felületen: Google Vásárlás) olyan erővel és formában jeleníti meg felhasználóinak a Google, hogy ezzel ellehetetleníti a többi árösszehasonlító weboldalt.

Ugyanebből a versenyjogi szempontból aggályosnak ítélt magatartásból következik a szolgáltatás előnye a felhasználók számára: nem kell továbbkattintani egy-egy árukereső weboldalra, hiszen már rögtön a Google keresőben összehasonlíthatóvá válnak a legjobb ajánlatok, mellyel a felhasználók könnyebben hozhatnak tudatosabb vásárlási döntéseket.

A Google változtatott gyakorlatán, elhárultak a jogi akadályok, így Magyarországon, Romániában és Szlovákiában is elindult a szolgáltatás, mely jelenleg mintegy 30 országban működik el világszerte. Bevezetése azt vonja maga után, hogy a termékeiket hirdető webshopok és a felhasználók is új hirdetésekkel találkozhatnak a Google-ben. A termékkeresőre épülő, de a hagyományos google-s keresés során is feltűnő új hirdetési megoldás abban tér a hagyományos szöveges Google hirdetéstől, hogy

a legjobb ajánlatokat mutatja a keresett termékre a kereső legfelső sorában, képpel, árral és a boltok nevével.

A legjobb ajánlat azt jelenti, hogy ha több bolt kínálja ugyanazt a terméket, nagy valószínűséggel annak a hirdetése fog megjelenni, amelyiknek jobb az ára – magyarázza Szabó László, a Growww Digital online növekedési szakértője. Ezáltal már nem csak az árukereső oldalakon, hanem rögtön a Google keresőben összehasonlíthatóvá válnak a legjobb ajánlatok, mellyel a felhasználók könnyebben hozhatnak tudatosabb vásárlási döntéseket.

Mindez nem csak a vásárlóknak lehet előnyös, hanem a vállalkozásoknak is, mert lehetővé teszi a hirdetések pontosabb célzását, nagyobb forgalmat, több vásárlást generál – mutat rá a Growww Digital szakértője. A tengerentúli adatok azt mutatják, hogy a Shopping-kampányok hatékonysága átlagosan 30 százalékkal jobb, mint a hagyományos keresőhirdetéseké. Ugyanakkor a magyar onlinemarketinges ügynökség nemzetközi piacokon szerzett tapasztalatai szerint a Google keresőből érkező forgalom akár 70-80 százaléka is származhat a Shopping-hirdetésekből.

Ebben a helyzetben felértékelődik a márka és a stratégia jelentősége. Mivel a Shopping-hirdetésekben könnyebben összehasonlíthatók az ajánlatok, minél erősebb egy márka, annál nagyobb valószínűséggel választják hasonló ajánlat esetén – mondja Szabó László. A nemzetközi gyakorlat azt mutatja, hogy a Shopping-hirdetés a tömegtermékek piacán a nagy e-commerce szereplőknek kedvez leginkább, akik kedvezőbb árakkal, erős márkával, fejlett stratégiával dominálni tudják ezt a felületet.

A kisebb vállalkozások olyan réspiacokon tudnak sikeresek lenni, ahol nem konkurálnak nagy versenytársakkal. Ezen a réspiacon aztán erős márkát építhetnek és idővel meghatározóvá, akár piacvezetővé válhatnak.

Szabó László szerint az új lehetőség sikeres kiaknázásához újra kell gondolni az online üzleti stratégiát, rendet kell tenni a termékkatalógusban – ami egy nagyobb webáruházban többezer terméket is jelenthet – valamint új, Shopping alapú kampányokat kell felállítani a Google hirdetési fiókokban. De fontos lehet a gyorsaság is: a tapasztalatok szerint, akik egy új technológia bevezetésénél időben belevágnak, lefölözik a piacot. Hónapokba, akár évekbe telhet amíg egy új formátum elterjed és aki gyorsan reagál, akár a piac élére ugorhat. Ez játszódott le a webshopok, a PPC kattintás alapú hirdetések és a közösségi média megjelenésekor is – emlékeztet a szakértő.

A bevezetés kezdeti időszakában a hirdetők egy kis százalékának elérhető a Shopping-hirdetés, de a közeljövőben minden hirdető számára hozzáférhetővé válik.

Hogy a rendszer hazai bevezetése pontosan mekkora hatással lesz a közismert árösszehasonlító oldalak – mint például az Árukereső és az Árgép – forgalmára, azt egyelőre nem lehet tudni. De az biztosnak látszik, hogy a hazai oldalak valamennyit veszítenek majd súlyukból.

