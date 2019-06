Elárult néhány részletet a jelenleg is zajló E3 videojátékos expón következő generációs konzoljáról a Microsoft. Immár a megjelenés (várható) ideje is ismert.

Várható volt, hogy a Los Angelesben zajló E3 játékszakmai konferencia ráeső részében megoszt néhány információt következő konzoljáról a Microsoft, és így is lett: a Project Scarlett kódnéven készülő újdonság 2020 végén kerül a boltok polcaira, a gyártó szerint egészen magával ragadó teljesítménnyel.

Az Xbox One-t és Xbox One X gépeket leváltani hivatott eszköz 8K-s felbontással és 120 fps-es képfrissítéssel érkezik, valós idejű ray tracing technológiai támogatással. Egy kimondottan hozzá fejlesztett, virtuális memóriaként is szolgáló SSD háttértár dolgozik majd benne, egy szintén egyedi AMD Navi Zen 2 processzor társaságában. A masinát ugyanaz a csapat fejleszti, amely a jelenlegi legjobbnak számító Xbox One X-en is dolgozott.

A Microsoft konzolos divízióját egyengető Phil Spencer részéről az is elhangzott, hogy a gép minden részét a minőségi játékélményre tervezik, ennek megfelelően nagy figyelmet fordítanak a felhasználókat leginkább zavaró tényező, a hosszú töltési idő kiküszöbölésére is. A cég egészen konkrétan azt ígéri: az erős hardvernek hála utóbbi faktor

lényegében megszűnik, észrevehetetlen lesz.

A még készülő gép erejét jól jellemzi az is, hogy a fejlesztők szerint négyszer erősebb lesz, mint a most kapható, nagyon gyors Xbox One X.

Nem árt azonban megjegyezni, hogy az Xboxoknál soha nem a teljesítménnyel volt a probléma, hanem az exkluzív címekkel, ez pedig már a jelenlegi generációnál is éreztette a hatását. Míg ugyanis a rivális Sony játékgépére több ilyen újdonság is megjelent, a Microsoft saját termékére szinte alig.

