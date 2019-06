A közösségi média 18 év alatti fiatalokra és gyerekekre gyakorolt hatását vizsgálta a brit Barnardo’s alapítvány, amiből kiderült, hogy már kisgyermekkorban is kialakulhat internetfüggőség – írja a Guardian.

A gyermekek védelméért dolgozó jótékonysági szervezet szerint rendkívül veszélyes az, hogy a kicsik akár 1-2 éves korukban is képesek önállóan elérni weboldalakat és alkalmazásokat, melyeket a szüleik mutatnak nekik, hogy lekössék őket. A függőség kialakulásán kívül a társas képességek fejlődését is gátolhatja a korai netezés, ahogy nehézségeket okozhat a kreatív gondolkodásban és az érzelmek kezelésében is – vélik a felmérés készítői.

Az idősebbek körében a kutatás az internetes zaklatást találta a legaggasztóbbnak: az alapítvány 80, rossz közegbe került vagy állami gondozásban élő gyerekekkel foglalkozó dolgozójának beszámolói alapján

a 11-15 év közöttiek négyötödét zaklatták online felületeken

a 16 év felettiek között a bántalmazottak 56 százaléka tett kárt magában vagy kísérelt meg öngyilkosságot

78 százalék pedig internetes szexuális zaklatás áldozata is volt.

Egy 11 éves kislány például öngyilkos próbált lenni, miután édesapja börtönbe került pedofília vádjával, és ezzel kapcsolatban kapott több, esetenként saját maga megölésére irányuló üzenetet.

A Barnardo’s hozzáteszi azonban, hogy a közösségi média segíthet a nehézségek között élő gyerekek magányán és elszigetelődésén is.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.