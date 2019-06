Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45caaf4e-7ce9-4cb8-a7bc-97f375ee113c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sajtó kamerái előtt mutatta be szerdán Donald Trump amerikai elnök, milyen lehet a megújult Air Force One. Egy dolog már most biztos: a festés radikálisan eltér majd a korábbiaktól.","shortLead":"A sajtó kamerái előtt mutatta be szerdán Donald Trump amerikai elnök, milyen lehet a megújult Air Force One. Egy dolog...","id":"20190613_donald_trump_elnoki_kulongep_air_force_one","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45caaf4e-7ce9-4cb8-a7bc-97f375ee113c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fd066c-9fe7-457d-94b3-8766a0a4b487","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_donald_trump_elnoki_kulongep_air_force_one","timestamp":"2019. június. 13. 20:03","title":"Vörös csíkokat festetne az elnöki különgépre Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0001fa54-c449-4075-a093-d2c75dcb2d6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 12 ezer üveg bor valódiságát ellenőrzik kormányzati megbízásból.","shortLead":"Több mint 12 ezer üveg bor valódiságát ellenőrzik kormányzati megbízásból.","id":"20190613_Palackonkent_31_ezer_forintert_vizsgaljak_be_a_nemzeti_bormuzeum_keszletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0001fa54-c449-4075-a093-d2c75dcb2d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"641b57cb-6e31-4e1e-96fa-c73b3820b7a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Palackonkent_31_ezer_forintert_vizsgaljak_be_a_nemzeti_bormuzeum_keszletet","timestamp":"2019. június. 13. 10:53","title":"Palackonként 31 ezer forintért vizsgálják be a nemzeti bormúzeum készletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba325907-41e1-40c5-a831-7ed0011be3fd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Történelmileg meglehetősen érdekes felállásban rendezik meg június 16-án a Szabadságkoncertet.","shortLead":"Történelmileg meglehetősen érdekes felállásban rendezik meg június 16-án a Szabadságkoncertet.","id":"20190614_Nagy_Fero_szerint_elevult_Vikidal_Gyula_besugo_multja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba325907-41e1-40c5-a831-7ed0011be3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7b1ca5-e22a-4e2c-894d-445f7b70d2a8","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_Nagy_Fero_szerint_elevult_Vikidal_Gyula_besugo_multja","timestamp":"2019. június. 14. 09:16","title":"Nagy Feró szerint elévült Vikidál Gyula besúgó múltja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"facaf9a1-06b0-427a-b966-1b8709aebc35","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A kompromisszumkészek maradhatnak: így épül a kormányközeli irodalomtámogatás. ","shortLead":"A kompromisszumkészek maradhatnak: így épül a kormányközeli irodalomtámogatás. ","id":"20190613_Hullanak_a_gyenge_es_az_ellenzeki_irodalmi_szervezetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=facaf9a1-06b0-427a-b966-1b8709aebc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ab57a6-dc8e-4ad5-9a31-a27da3f63a01","keywords":null,"link":"/kultura/20190613_Hullanak_a_gyenge_es_az_ellenzeki_irodalmi_szervezetek","timestamp":"2019. június. 13. 13:35","title":"Hullanak a gyenge és az ellenzéki irodalmi szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bac60e5-86de-4abd-8920-9842cf0094f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi lámadráma zajlik a patcai Katica Tanyán! ","shortLead":"Igazi lámadráma zajlik a patcai Katica Tanyán! ","id":"20190613_Samu_lama_tarskereso_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bac60e5-86de-4abd-8920-9842cf0094f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514492e4-f799-4055-9d42-cb33a5a2de3d","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Samu_lama_tarskereso_hirdetes","timestamp":"2019. június. 13. 15:36","title":"Samu, a magányos láma végre talált magának egy feleséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amíg ki nem találnak valami más megoldást.","shortLead":"Amíg ki nem találnak valami más megoldást.","id":"20190613_Marad_a_him_csibek_tomeges_leolese_a_nemet_husiparban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cd06823-690d-4441-8cfb-64bc85e3331f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b626c064-c7c7-483c-b01a-96035fbbe3cf","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Marad_a_him_csibek_tomeges_leolese_a_nemet_husiparban","timestamp":"2019. június. 13. 13:35","title":"Marad a hím csibék tömeges leölése a német húsiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568ab54c-0f8d-41d2-8665-df863274e46b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei az MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézetével közösen mutatta be, hogyan lehet ötvözni az okostelefon kameráját professzionális csillagászati technológiával. ","shortLead":"A Huawei az MTA Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézetével közösen mutatta be, hogyan lehet ötvözni az okostelefon...","id":"20190613_huawei_p30_pro_mta_svabhegyi_csillagvizsgalo_holdfotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568ab54c-0f8d-41d2-8665-df863274e46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd45a7f8-01c7-4a31-9677-6d2af2ef2a10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190613_huawei_p30_pro_mta_svabhegyi_csillagvizsgalo_holdfotok","timestamp":"2019. június. 13. 19:03","title":"Összekötötték az MTA százéves távcsövét egy Huawei P30 Próval – íme az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.","shortLead":"Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.","id":"20190614_Parkoloorokre_lovoldozott_ket_ev_negy_honap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a705a7-24e8-4c4c-bace-8ff52113bf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Parkoloorokre_lovoldozott_ket_ev_negy_honap","timestamp":"2019. június. 14. 12:37","title":"Parkolóőrökre lövöldözött: két év négy hónap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]